Cảnh báo nóng đến người tham gia BHXH, BHYT

Theo phản ánh ghi nhận trong dịp Tết Dương lịch và những ngày đầu năm 2026, nhiều người dân trên tỉnh Quảng Ngãi đã nhận được các cuộc gọi từ nhiều số điện thoại lạ tự xưng là viên chức Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh để yêu cầu cập nhật, tích hợp thông tin liên quan đến quá trình tham gia BHXH, BHYT hoặc giải quyết chế độ lương hưu.

Các đối tượng này sử dụng thủ đoạn hết sức tinh vi khi xưng tên cụ thể của cán bộ đang công tác tại BHXH tỉnh Quảng Ngãi nhằm tạo lòng tin, sau đó yêu cầu người dân cung cấp Căn cước công dân, sổ BHXH hoặc hướng dẫn thực hiện các thao tác kỹ thuật trên điện thoại di động.

Mục đích cuối cùng của các hành vi này là nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng hoặc kiểm soát thiết bị di động của người dân để gây thiệt hại về tài sản. Nhóm đối tượng lừa đảo chủ yếu nhắm vào người cao tuổi và những người đang hưởng trợ cấp xã hội, gây nên sự hoang mang trong dư luận và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm phạm quyền lợi hợp pháp của công dân.

Trước tình hình diễn biến phức tạp này, BHXH tỉnh Quảng Ngãi khẳng định cơ quan BHXH các cấp tuyệt đối không gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.

Mọi nội dung liên quan đến việc điều chỉnh thông tin hay giải quyết chế độ bảo hiểm chỉ được thực hiện trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thông qua các kênh chính thống đã được pháp luật quy định.

BHXH tỉnh Quảng Ngãi đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không thực hiện theo các yêu cầu từ số điện thoại lạ, không truy cập vào các đường link không rõ nguồn gốc và không cung cấp dữ liệu cá nhân cho người lạ.

Trước đó, BHXH tỉnh Gia Lai cũng nhận được ý kiến phản ánh từ người dân về việc giả mạo công văn của cơ quan BHXH để lừa đảo trục lợi.

Cụ thể, người dân nhận được các "thông báo" giả mạo cơ quan BHXH như yêu cầu mang giấy tờ cá nhân đến một địa điểm để xác nhận, điều chỉnh thông tin, cập nhật căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, phục vụ tích hợp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), chi trả chế độ hưu trí, cập nhật thông tin trên ứng dụng VssID - BHXH số, nhận hỗ trợ hoặc nhận các chế độ BHXH, BHYT.

Các “thông báo” này được thiết kế tương tự mẫu văn bản của cơ quan nhà nước, kèm chữ ký và con dấu giả nhằm tạo sự tin tưởng. Ảnh: Báo Gia Lai

BHXH tỉnh Gia Lai khẳng định đây là hành vi giả mạo, lừa đảo với mục đích đánh cắp thông tin cá nhân, yêu cầu chuyển tiền, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. BHXH tỉnh Gia Lai và BHXH các cơ sở không ban hành bất kỳ văn bản nào yêu cầu người dân đến xác nhận thông tin cá nhân, nhận hỗ trợ hay thực hiện thủ tục BHXH, BHYT tại địa điểm ngoài trụ sở cơ quan BHXH; không cử cán bộ liên hệ qua số điện thoại lạ để yêu cầu cung cấp CCCD, sổ BHXH, tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP.

BHXH tỉnh Gia Lai đề nghị người dân trên địa bàn nêu cao cảnh giác, không cung cấp thông tin và làm theo hướng dẫn của các đối tượng gọi điện thoại đến tự xưng cơ quan BHXH hoặc các thông báo tương tự yêu cầu thực hiện các thủ tục về BHXH, BHYT. Khi nhận được văn bản nghi vấn là giả mạo, cần liên hệ ngay BHXH tỉnh hoặc BHXH cơ sở để được xác thực; đồng thời báo Công an địa phương nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Theo Báo Quảng Ngãi, Báo Gia Lai﻿