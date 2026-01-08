Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Đêm nay, nhiệt độ tại miền Bắc tiếp tục giảm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (8/1), không khí lạnh đã bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế trời rét, có nơi rét đậm.

Dự báo, hình thái thời tiết này ở miền Bắc còn kéo dài đến ngày 10/1. Tuy nhiên chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm khá lớn. Đêm và sáng trời rét buốt, trưa và chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 21 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 8 và ngày 9/1

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa; ngày nắng. Nhiệt độ từ 8-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi; ngày nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ từ 6-20 độ, có nơi dưới 4 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa; ngày nắng. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ từ 8-21 độ, có nơi dưới 5 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc không mưa, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 9-20 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 16-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 11-25 độ.

Nam Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-31 độ.