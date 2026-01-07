STK Techcombank của người phụ nữ SN 1979 nhận 1 tỷ đồng từ tài khoản không xác định: Công an khẩn trương phối hợp với ngân hàng xác minh
Chị Hoàng Thuỳ Dương ở xã Thanh Hà (Hải Phòng) trình báo công an khi phát hiện tài khoản nhận 1 tỷ đồng từ người chuyển khoản nhầm.
Ngày 6/1, Công an xã Thanh Hà tiếp nhận trình báo của chị Hoàng Thùy Dương (sinh năm 1979, trú tại thôn 7, xã Thanh Hà) về việc tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận được 1 tỷ đồng từ tài khoản không xác định.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thanh Hà khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh người chuyển nhầm số tiền trên là chị Phạm Thị Tuyết M. (sinh năm 1989, trú tại tổ 7, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai).
Công an xã Thanh Hà khẩn trương phối hợp với Techcombank tại Thanh Hà hướng dẫn các bên hoàn tất thủ tục, để chị Dương chuyển trả đầy đủ số tiền 1 tỷ đồng cho bên chuyển khoản nhầm.
Công an xã Thanh Hà biểu dương tinh thần trung thực, tự giác và trách nhiệm công dân của chị Hoàng Thùy Dương, đồng thời nhấn mạnh đây là hành động đẹp, cần được lan tỏa trong cộng đồng.
