Hai con vật quý hiếm trong sách đỏ đi lạc vào nhà dân

Ngày 8-1, tin từ Hạt Kiểm lâm Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Vạn Xuân thực hiện tái thả 2 cá thể tê tê, là động vật quý hiếm thuộc nhóm IB, có trong sách đỏ Việt Nam, trở lại rừng tự nhiên sau khi được một hộ dân trên địa bàn phát hiện giao nộp cho công an.

Hai cá thể tê tê, loài động vật quý hiếm có trong sách đỏ, được người dân bàn giao cho lực lượng chức năng

Trước đó, ngày 7-1, Công an xã Vạn Xuân đã tiếp nhận 2 cá thể tê tê do gia đình anh Lê Văn Quyền (SN 1988; ngụ thôn Hang Cáu, xã Vạn Xuân) tự nguyện giao nộp.

Đây là 2 cá thể tê tê (một trưởng thành, 1 con nhỏ) đi lạc vào nhà và được anh Quyền phát hiện, sau đó bắt giữ, báo cho lực lượng công an, kiểm lâm.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Vạn Xuân đã phối hợp với UBND xã Vạn Xuân, Hạt kiểm lâm Thường Xuân kiểm tra tình hình sức khỏe để đưa ra giải pháp cứu hộ.

Hai cá thể tê tê một con đã trưởng thành, 1 con còn nhỏ

Khi thấy 2 cá thể tê tê còn khỏe mạnh, từ trong rừng đi lạc vào nhà dân nên lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với Công an xã Vạn Xuân cho tái thả 2 cá thể trở lại rừng tự nhiên thuộc Vườn quốc gia Xuân Liên thay vì đưa tới các trung tâm cứu hộ tê tê.

Tê tê (Pholidota) còn gọi là "trút" hoặc "xuyên sơn giáp", là loài động vật có vú thuộc bộ Tê tê. Loài vật này có lớp vảy cứng bảo vệ cơ thể, lưỡi dính và có thể phóng dài tới 40 cm để ăn kiến hoặc mối. Khi bị đe dọa, tê tê có khả năng cuộn tròn lại như một trái bóng. Cả hai loài tê tê vàng và tê tê Java đều đứng trước nguy cơ đe dọa tuyệt chủng, nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm có trong sách đỏ Việt Nam.