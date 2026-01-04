Nghe tiếng động lạ trong vườn, người dân phát hiện loài vật quý hiếm nặng 300g, thuộc sách đỏ Việt Nam

Ngày 03/01/2026, Công an xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận 1 cá thể culi nhỏ do người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp, qua đó kịp thời phối hợp các lực lượng chức năng bàn giao cho đơn vị chuyên môn để chăm sóc, cứu hộ theo đúng quy định của pháp luật.

Theo ghi nhận, chiều ngày 02/01/2026, anh Trần Mạnh Thắng, sinh năm 1974, trú tại thôn Tân Thủy, xã Sơn Giang, đi kiểm tra vườn keo của gia đình. Trong quá trình thăm vườn, anh đã phát hiện một cá thể động vật nghi là động vật rừng. Nhận thức được đây là loài động vật cần được bảo vệ, anh Thắng đã chủ động liên hệ và giao nộp cho Công an xã Sơn Giang.

Qua xác minh, cá thể được giao nộp là culi nhỏ, tên khoa học Nycticebus pygmaeus Bonhote , nặng khoảng 300 gam, thuộc Nhóm IB – nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Sơn Giang đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Sơn tiến hành lập hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục cần thiết và bàn giao an toàn cá thể culi nhỏ cho Vườn quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, cứu hộ và tái thả về môi trường tự nhiên theo đúng quy định.

Việc người dân tự nguyện giao nộp động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, góp phần cùng các lực lượng chức năng bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn.

Cu li, ở một số địa phương còn gọi là cù lần, khỉ gió hay mắc cỡ, xấu hổ, có những tập tính khá đặc trưng: ban ngày thường cuộn tròn ngủ hoặc đưa hai tay che mặt khi gặp ánh sáng mạnh; ban đêm mới đi tìm kiếm thức ăn. Đây là loài hiền lành, di chuyển chậm.

Cu li nhỏ là một loài linh trưởng bé xíu, sống chủ yếu ở rừng nhiệt đới vùng Đông Dương. Ở Việt Nam, cu li nhỏ phân bố khá rộng, bắt đầu từ khu vực đèo Hải Vân trở vào đến các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ. Chúng được tìm thấy ở nhiều nơi như Sơn Trà (Đà Nẵng), Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu. Loài này sống ở độ cao từ khoảng 10 m đến 1.500 m so với mực nước biển, thường ẩn mình trong các tán rừng rậm rạp. Ngoài Việt Nam, cu li nhỏ còn xuất hiện ở Lào và Campuchia.

Với vẻ ngoài dễ thương cùng lối sống chậm rãi, cu li nhỏ là loài động vật đặc trưng và quý hiếm của rừng nhiệt đới Việt Nam, cần được bảo vệ và giữ gìn trước những tác động từ mất rừng và săn bắt trái phép.

Cu li nhỏ có độ dài khoảng 15–25 cm, bộ lông màu hung. Cu li được xem là loài có nhiều nét đặc biệt trong Bộ Linh trưởng. Chúng chỉ có khả năng leo trèo, không biết chạy hay nhảy, và sở hữu một cơ chế phòng vệ rất khác biệt: có thể tự tạo ra độc tố để bảo vệ cơ thể khỏi ký sinh trùng cũng như chống lại kẻ thù.

Tuyến độc nằm ở mặt trong cánh tay trước, tiết ra cùng mồ hôi và xuất hiện rõ hơn khi con vật căng thẳng. Khi Cu li liếm vào vùng có độc, chất độc sẽ nhiễm vào tuyến nước bọt và trở nên nguy hiểm. Vì thế, nạn nhân bị Cu li cắn có thể cảm thấy đau dữ dội lan khắp cơ thể. Độc tố này có thể khiến người bị cắn sưng phù, nôn mửa và cần nhiều tuần để hồi phục, thậm chí để lại sẹo.

Trong một số trường hợp hiếm gặp, người quá mẫn cảm với độc tố của Cu li có thể bị sốc phản vệ sau khi bị cắn và nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì thế, người dân không nên trêu chọc hay cố tình tiếp xúc chỉ vì tò mò trước vẻ chậm chạp của chúng, càng không nên bắt giữ hoặc nuôi làm thú cưng để tránh xảy ra những hậu quả không mong muốn.

Tổng hợp theo Công an tỉnh Hà Tĩnh