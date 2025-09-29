Nhà tuyển dụng hỏi: "Tiền rơi xuống bồn cầu, bạn có nhặt không?", nữ ứng viên trả lời quá đỉnh!

Trong quá trình tuyển dụng, vòng phỏng vấn thường không chỉ đơn thuần là kiểm tra kiến thức hay kỹ năng, mà còn là "bài test" để nhà tuyển dụng tìm hiểu về tính cách, động cơ và phản ứng của ứng viên.

Nhiều chuyên gia nhân sự (HR) giàu kinh nghiệm vốn am hiểu tâm lý học, họ khéo léo sử dụng các kiến thức và thủ pháp tâm lý để đào sâu vào động lực, phẩm chất cũng như sự phù hợp văn hóa của ứng viên với công ty. Chính vì vậy, đằng sau những câu hỏi tưởng chừng "trời ơi đất hỡi" lại ẩn chứa rất nhiều thông điệp.

Câu hỏi để thăm dò động cơ hành vi

Một trong những câu hỏi quen thuộc nhất là: "Tại sao bạn chọn công ty chúng tôi?".

Người phỏng vấn không mong ứng viên kể một loạt lời khen sáo rỗng, mà muốn biết bạn thực sự hiểu ngành nghề đến đâu, đánh giá thế nào về kỹ năng của bản thân, và điều gì ở công ty này khiến bạn muốn gắn bó. Nói cách khác, câu hỏi nhằm kiểm tra động cơ hành vi - bạn đến đây vì mục đích gì.

Nếu ứng viên chỉ trả lời vì lương cao, công ty phát triển hay "tôi thích công việc này", khả năng cao sẽ bị loại. Đây là những câu trả lời phổ biến, thiếu tính cá nhân. Câu trả lời thuyết phục phải cho thấy sự kết hợp giữa năng lực, kinh nghiệm quá khứ và sự phù hợp với nhu cầu của vị trí, đồng thời chứng minh bạn hiểu rõ mình có thể đóng góp gì cho công ty.

Câu hỏi để kiểm tra giá trị quan và khả năng xử lý tình huống

Bên cạnh đó, nhiều công ty còn đặt ra những câu hỏi bất ngờ để "soi" sâu hơn. Tại Trung Quốc, một số công ty từng đặt ra câu hỏi: "Nếu 500 tệ (gần 1,9 triệu đồng) rơi xuống bồn cầu, bạn có nhặt lên không?".

Nghe qua tưởng chừng kỳ quặc, nhưng thực chất đây là bài test về giá trị quan, sự lựa chọn và khả năng ứng biến. Câu hỏi không phải để đánh giá mức độ "ham tiền", mà để xem ứng viên xử lý thế nào trong tình huống khó xử: có chọn tiền mà đánh đổi sự tôn trọng bản thân, hay từ chối vì cảm thấy bị xúc phạm?

Điều quan trọng hơn, nhà tuyển dụng muốn thấy cách bạn cân bằng giữa lợi ích và nguyên tắc. Nếu chỉ trả lời "có" hoặc "không", bạn dễ bị rơi vào thế bất lợi.

Một nữ ứng viên từng gặp chính câu hỏi này đã trả lời rất khéo léo: "Nếu tôi thực sự khó khăn, tôi sẽ tìm cách lấy lại số tiền, ví dụ dùng dụng cụ. Nhưng nếu tôi không quá thiếu thốn, tôi sẽ bỏ qua. Điều quan trọng hơn là tôi sẽ nghĩ ra giải pháp để tránh lặp lại những tình huống trớ trêu tương tự".

Câu trả lời thông minh này không chỉ phản ánh giá trị quan, mà còn cho thấy khả năng giải quyết vấn đề sáng tạo, và ngay lập tức giúp cô gái được nhận vào làm.

Thông điệp ẩn sau những "câu hỏi lạ"

Qua các ví dụ trên có thể thấy: những câu hỏi trong phỏng vấn, dù hình thức có kỳ lạ đến đâu, cũng đều nhằm mục đích kiểm tra nhân cách, giá trị sống và khả năng thích nghi của ứng viên. Nhà tuyển dụng muốn biết: bạn là người thực dụng có thể gánh vác áp lực, hay là người giữ nguyên tắc và khó thỏa hiệp? Bạn chỉ biết làm việc theo mệnh lệnh, hay có thể sáng tạo và tìm cách giải quyết tình huống bất thường?

Điều đó cho thấy, đi phỏng vấn không chỉ cần chuẩn bị kiến thức hay kỹ năng, mà còn phải hiểu rõ giá trị bản thân, rèn luyện tư duy linh hoạt, và quan trọng hơn cả là sự chân thành. Bởi đôi khi, chính những câu trả lời bất ngờ và thực tế lại là "chìa khóa" mở ra cánh cửa nghề nghiệp.