Hàn Quốc ngay lúc này: Cảnh tượng khiến hàng nghìn người đứt ruột tiếc nuối

Vào mùa đông, dâu tây được xem là loại trái cây "quốc dân" của Hàn Quốc. Dâu đẹp, quả to, đỏ au, vị ngọt và luôn được đánh giá cao về chất lượng. Thế nhưng, có một nghịch lý đang diễn ra tại nhiều vùng nông thôn ở Hàn, đó là mỗi ngày có hàng trăm kg dâu chín bị vứt bỏ không thương tiếc. Mới đây nhất, đài KBS đã đăng tải phóng sự phản ánh thực trạng dâu tây rơi vào cảnh khó tiêu thụ, dù đây vốn là giai đoạn cao điểm bán chạy nhất trong những năm trước.

Những hình ảnh dâu tây được trồng công phu, thu hoạch đúng độ chín rồi đổ thẳng xuống đất khiến người xem không khỏi xót xa. Điều đáng nói là dâu không hỏng, không sâu bệnh, vẫn đạt chất lượng nhưng lại phải tiêu hủy một cách đáng tiếc.

Nguyên nhân dâu tây Hàn Quốc bị vứt bỏ: không nằm ở chất lượng, mà do giá thành

Vấn đề lớn nhất nằm ở đầu ra cho dâu tây dùng trong chế biến. Theo các thương lái và nông dân, dâu tây nội địa Hàn Quốc hiện rất khó bán cho các công ty làm bánh, đồ uống, thực phẩm chế biến. Lý do là các doanh nghiệp này đang ưu tiên sử dụng dâu đông lạnh nhập khẩu, chủ yếu từ Trung Quốc. Giá dâu đông lạnh nhập khẩu chỉ bằng khoảng một nửa so với dâu nội địa Hàn Quốc, trong khi vẫn đáp ứng được nhu cầu sản xuất hàng loạt. Theo KBS, riêng năm 2024, lượng dâu đông lạnh nhập vào Hàn Quốc đã vượt 16.000 tấn, tăng hơn 30% so với năm trước, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.

Trong khi đó, chi phí trồng dâu tại Hàn Quốc lại rất cao. Từ giá thể, dung dịch dinh dưỡng cho đến nhân công thu hoạch đều đắt đỏ. Điều này khiến giá thành dâu nội địa cao hơn đáng kể so với dâu nhập khẩu. Nhiều thương lái cho biết họ vẫn phải thu mua dâu theo hợp đồng cố định với nông dân, dù biết trước khả năng không bán được. Khi không tìm được đầu ra cho các xưởng chế biến, dâu buộc phải tiêu hủy.

Nghịch lý quen thuộc của nông sản

Câu chuyện dâu tây ở Hàn Quốc cho thấy một nghịch lý quen thuộc: nông sản chất lượng cao vẫn có thể bị vứt bỏ nếu không cạnh tranh được về giá. Khi thị trường ưu tiên chi phí thấp cho sản xuất công nghiệp, người trồng trong nước dễ rơi vào thế yếu, dù sản phẩm được đánh giá tốt.

Đây cũng là lời cảnh báo cho bài toán lâu dài của nông nghiệp hiện đại: nếu không có chính sách hỗ trợ đầu ra hoặc phân khúc rõ ràng cho nông sản nội địa, cảnh "được mùa nhưng không bán được" sẽ còn tiếp diễn, không chỉ ở Hàn Quốc mà ở nhiều quốc gia khác.