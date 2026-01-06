Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàn Quốc ngay lúc này: Cảnh tượng khiến hàng nghìn người đứt ruột tiếc nuối

06-01-2026 - 09:04 AM | Sống

Người xem không khỏi tiếc nuối khi chứng kiến cảnh tượng này.

Vào mùa đông, dâu tây được xem là loại trái cây "quốc dân" của Hàn Quốc. Dâu đẹp, quả to, đỏ au, vị ngọt và luôn được đánh giá cao về chất lượng. Thế nhưng, có một nghịch lý đang diễn ra tại nhiều vùng nông thôn ở Hàn, đó là mỗi ngày có hàng trăm kg dâu chín bị vứt bỏ không thương tiếc. Mới đây nhất, đài KBS đã đăng tải phóng sự phản ánh thực trạng dâu tây rơi vào cảnh khó tiêu thụ, dù đây vốn là giai đoạn cao điểm bán chạy nhất trong những năm trước.

Những hình ảnh dâu tây được trồng công phu, thu hoạch đúng độ chín rồi đổ thẳng xuống đất khiến người xem không khỏi xót xa. Điều đáng nói là dâu không hỏng, không sâu bệnh, vẫn đạt chất lượng nhưng lại phải tiêu hủy một cách đáng tiếc.

Nguyên nhân dâu tây Hàn Quốc bị vứt bỏ: không nằm ở chất lượng, mà do giá thành

Vấn đề lớn nhất nằm ở đầu ra cho dâu tây dùng trong chế biến. Theo các thương lái và nông dân, dâu tây nội địa Hàn Quốc hiện rất khó bán cho các công ty làm bánh, đồ uống, thực phẩm chế biến. Lý do là các doanh nghiệp này đang ưu tiên sử dụng dâu đông lạnh nhập khẩu, chủ yếu từ Trung Quốc. Giá dâu đông lạnh nhập khẩu chỉ bằng khoảng một nửa so với dâu nội địa Hàn Quốc, trong khi vẫn đáp ứng được nhu cầu sản xuất hàng loạt. Theo KBS, riêng năm 2024, lượng dâu đông lạnh nhập vào Hàn Quốc đã vượt 16.000 tấn, tăng hơn 30% so với năm trước, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.

Trong khi đó, chi phí trồng dâu tại Hàn Quốc lại rất cao. Từ giá thể, dung dịch dinh dưỡng cho đến nhân công thu hoạch đều đắt đỏ. Điều này khiến giá thành dâu nội địa cao hơn đáng kể so với dâu nhập khẩu. Nhiều thương lái cho biết họ vẫn phải thu mua dâu theo hợp đồng cố định với nông dân, dù biết trước khả năng không bán được. Khi không tìm được đầu ra cho các xưởng chế biến, dâu buộc phải tiêu hủy.

Hàn Quốc ngay lúc này: Cảnh tượng khiến hàng nghìn người đứt ruột tiếc nuối- Ảnh 1.

Nghịch lý quen thuộc của nông sản

Câu chuyện dâu tây ở Hàn Quốc cho thấy một nghịch lý quen thuộc: nông sản chất lượng cao vẫn có thể bị vứt bỏ nếu không cạnh tranh được về giá. Khi thị trường ưu tiên chi phí thấp cho sản xuất công nghiệp, người trồng trong nước dễ rơi vào thế yếu, dù sản phẩm được đánh giá tốt.

Đây cũng là lời cảnh báo cho bài toán lâu dài của nông nghiệp hiện đại: nếu không có chính sách hỗ trợ đầu ra hoặc phân khúc rõ ràng cho nông sản nội địa, cảnh "được mùa nhưng không bán được" sẽ còn tiếp diễn, không chỉ ở Hàn Quốc mà ở nhiều quốc gia khác.

1/3 người Hàn Quốc sống một mình trong xã hội siêu già

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

Từ Khóa:
hàn quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
MC Đinh Tiến Dũng rời Ai là triệu phú

MC Đinh Tiến Dũng rời Ai là triệu phú Nổi bật

Kiếm 517 triệu/tháng mà chẳng phải làm việc? Cách kiếm tiền đang hot ở Việt Nam, chuyên gia cảnh báo

Kiếm 517 triệu/tháng mà chẳng phải làm việc? Cách kiếm tiền đang hot ở Việt Nam, chuyên gia cảnh báo Nổi bật

3 con giáp có SỐ HƯỞNG, "quý nhân là thầy hiền", cứ đi học là có người dẫn dắt đến kho báu

3 con giáp có SỐ HƯỞNG, "quý nhân là thầy hiền", cứ đi học là có người dẫn dắt đến kho báu

08:58 , 06/01/2026
Liệt nửa người sau cơn đột quỵ ở tuổi 30, người đàn ông cả đời sống trong ân hận vì 2 việc!

Liệt nửa người sau cơn đột quỵ ở tuổi 30, người đàn ông cả đời sống trong ân hận vì 2 việc!

08:27 , 06/01/2026
Lưu Diệc Phi giảm 8kg trong 15 ngày: Chế độ ăn kiêng thần kỳ được bác sĩ hé lộ, giúp ngăn ngừa chảy xệ da

Lưu Diệc Phi giảm 8kg trong 15 ngày: Chế độ ăn kiêng thần kỳ được bác sĩ hé lộ, giúp ngăn ngừa chảy xệ da

08:06 , 06/01/2026
Hạ tầng giáo dục đang trở thành “tài sản chiến lược” của tương lai

Hạ tầng giáo dục đang trở thành “tài sản chiến lược” của tương lai

08:00 , 06/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên