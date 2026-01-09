Đột xuất kiểm tra: Một siêu thị tại Hà Nội bị phát hiện thực phẩm không nhãn mác, vi phạm điều kiện bảo quản

Đoàn kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm (ATTP) số 1 của Hà Nội vừa có buổi kiểm tra làm việc với Ban Chỉ đạo ATTP hai phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam trong bối cảnh các địa phương đang triển khai cao điểm bảo đảm ATTP dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026.

Tại phường Hoàn Kiếm, toàn phường hiện quản lý 2.004 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Từ ngày 1/7/2025 đến hết năm 2025, phường đã kiểm tra 432 cơ sở, xử phạt 37 trường hợp với số tiền hơn 261 triệu đồng và buộc đóng cửa 4 cơ sở vi phạm nghiêm trọng. Riêng đợt cao điểm Tết, địa phương đã kiểm tra 12 cơ sở, xử phạt và dự kiến xử phạt tổng cộng 57 triệu đồng. Công tác xét nghiệm nhanh được triển khai với 482 mẫu, tỷ lệ đạt 92%.

Trong khi đó, phường Cửa Nam đang quản lý 1.136 cơ sở liên quan đến thực phẩm. Tỷ lệ cơ sở được kiểm tra đạt 94,5%; qua đó phát hiện và xử lý 33 cơ sở vi phạm, phạt tiền 230 triệu đồng, tạm dừng kinh doanh 6 cơ sở. Công tác xét nghiệm nhanh được thực hiện trên 1.850 mẫu, các chỉ tiêu như hàn the, phẩm màu, ôi khét đều đạt 100% an toàn.

Cùng thời điểm, một tổ công tác của Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra đột xuất Siêu thị BRG (thuộc Công ty TNHH Xuất – nhập khẩu và bán lẻ hàng tiêu dùng Hà Nội) tại số 1 Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm. Tại đây, đoàn ghi nhận cơ sở có khu vực đóng gói nông – lâm – thủy sản nhưng chưa xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; một số thực phẩm đặt trực tiếp dưới sàn, không có giá kệ kê cao; một tủ bảo quản không có cánh đậy, không bảo đảm nhiệt độ theo yêu cầu của nhà sản xuất. Khu vực bày bán đồ ăn cho vật nuôi cũng chưa có biển nhận diện rõ ràng.

Kiểm tra đột xuất tại Siêu thị BRG (thuộc Công ty TNHH xuất - nhập khẩu và bán lẻ hàng tiêu dùng Hà Nội).

Đáng chú ý, đoàn phát hiện 2 khay cá hồi (4,96 kg) và 5 hộp thịt cua (2,5 kg) không có tem nhãn, không ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng. Đoàn kiểm tra yêu cầu siêu thị dừng ngay hoạt động đóng gói khi chưa đủ điều kiện; bổ sung giá kệ, sửa chữa hoặc thay thế tủ bảo quản; lắp đặt biển nhận diện theo quy định. Số thực phẩm không nhãn mác được yêu cầu tự bảo quản, chờ phương án xử lý từ Ban Chỉ đạo ATTP phường Hoàn Kiếm; kết quả xử lý phải báo cáo trước ngày 22/1/2026.

Ông Đặng Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Phó Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành ATTP số 1, nhấn mạnh: cao điểm Tết là thời điểm tiêu thụ thực phẩm tăng mạnh, do đó các địa phương cần duy trì kiểm tra thường xuyên, không chỉ với chợ truyền thống và hàng rong mà cả hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, kiên quyết không để thực phẩm không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường.