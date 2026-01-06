Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chuyện ngược đời tại Hàn Quốc: Giáo sư phải đi thi hộ cho sinh viên vì lo sợ khoa bị xóa sổ

06-01-2026 - 07:26 AM | Tài chính quốc tế

Đằng sau hành động gây tranh cãi của các giảng viên này là lý do có phần chua xót hơn, đó là nhằm "cứu" khoa họ công tác khỏi nguy cơ đóng cửa,

Một vụ việc gây xôn xao dư luận Hàn Quốc mới đây đã phơi bày mặt tối của khủng hoảng tuyển sinh tại các trường đại học: giảng viên trực tiếp làm bài thi thay sinh viên, sửa điểm và "bơm" kết quả để giữ sinh viên ở lại trường.

Ngày 22/12/2025 vừa qua, Tòa án quận Gwangju đã ra phán quyết phạt tiền từ 1,5 đến 6 triệu won (khoảng 25 - 100 triệu đồng) đối với 3 Giáo sư và 1 trợ giảng vì hành vi cản trở hoạt động học thuật. Tên trường đại học không được tiết lộ trong bản tin của Korea JoongAng Daily.

Theo hồ sơ vụ án, trong bối cảnh dân số già hóa, số lượng sinh viên giảm mạnh, ban lãnh đạo nhà trường đã gây áp lực lên giảng viên khi phải tuyển đủ sinh viên và giữ họ không bị buộc thôi học, nếu không, khoa có thể bị cắt ngân sách hoặc giải thể.

Chuyện ngược đời tại Hàn Quốc: Giáo sư phải đi thi hộ cho sinh viên vì lo sợ khoa bị xóa sổ- Ảnh 1.

Các giảng viên đứng trước áp lực phải tuyển đủ sinh viên (Ảnh: Shutterstock)

Để tránh viễn cảnh này, các giảng viên đã chọn cách... vượt rào. Cụ thể, từ năm 2022 đến 2023, 3 Giáo sư đã ngồi làm các bài thi quan trọng thay cho những sinh viên học lực yếu, những người có nguy cơ bị đuổi học. Không dừng lại ở đó, họ còn tự ý tạo điểm số đẹp cho sinh viên để hợp thức hóa kết quả.

Một trợ giảng trong vụ việc thậm chí còn thi hộ người thân, tự sửa điểm và điền thẳng vào bảng điểm chính thức trước khi nộp cho phòng đào tạo.

Trước tòa, các bị cáo thừa nhận đã buộc phải đảm bảo rằng những sinh viên mình đã tuyển vào sẽ không bị đuổi học. Trong quá trình điều tra, cảnh sát còn phát hiện một tình tiết khác không kém phần căng thẳng khi một sinh viên biết rõ hành vi gian lận của giảng viên nhưng không báo cáo sự việc lên Bộ Giáo dục, mà chọn cách đe dọa một Giáo sư, yêu cầu hoàn trả 3,6 triệu won tiền học phí (khoảng 60 triệu đồng).

Tuy nhiên, số tiền này chưa bao giờ được trả. Sinh viên nói trên sau đó cũng bị tòa phạt 1,5 triệu won vì hành vi đe dọa, tống tiền bất thành.

Chuyện ngược đời tại Hàn Quốc: Giáo sư phải đi thi hộ cho sinh viên vì lo sợ khoa bị xóa sổ- Ảnh 2.

Toàn cảnh thủ đô Seoul của Hàn Quốc, quốc gia này đang phải đối mặt với tình trạng dân số trẻ ngày càng giảm. Ảnh: Xinhua

Theo hãng tin Yonhap, số lượng người trong độ tuổi đi học (từ 6 đến 21 tuổi) tại Hàn Quốc đã giảm từ 9,18 triệu người năm 2014 xuống còn 7,09 triệu người, tương đương mức giảm 22%. Dự báo đến năm 2034, con số này sẽ tiếp tục lao dốc, chỉ còn khoảng 5,12 triệu người.

Hệ quả là hàng loạt trường đại học rơi vào cảnh thiếu sinh viên trầm trọng, phải bán tài sản để trả nợ, cắt giảm khoa ngành, thậm chí đứng trước nguy cơ đóng cửa.

Theo SCMP

