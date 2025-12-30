Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 4.000 trường học tại Hàn Quốc đóng cửa vì thiếu học sinh

30-12-2025 - 08:08 AM | Tài chính quốc tế

Hàn Quốc đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng khi hơn 4.000 trường học trên cả nước đã phải đóng cửa vĩnh viễn vì thiếu học sinh.

Đây là số liệu báo động vừa được Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố, phản ánh tác động rõ rệt của tỷ lệ sinh thấp kỷ lục tại xứ sở kim chi.

Trong số hơn 4.000 cơ sở giáo dục bị đóng cửa, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là khối tiểu học, với gần 3.700 trường phải ngừng hoạt động. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do tỷ lệ sinh của Hàn Quốc liên tục duy trì ở mức dưới 0,8 - thấp nhất thế giới.

Hơn 4.000 trường học tại Hàn Quốc đóng cửa vì thiếu học sinh- Ảnh 1.

Một bà cụ tập thể dục trong khuôn viên trường Tiểu học Hwayang (Seoul) - nơi phải đóng cửa năm 2024 vì thiếu học sinh (Ảnh: The Korea Herald)

Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc dự báo số lượng học sinh trên toàn quốc sẽ còn giảm thêm 800.000 em chỉ trong vòng 6 năm tới. Tốc độ đóng cửa trường học diễn ra quá nhanh cũng gây ra sự lãng phí lớn về tài sản công.

Hiện vẫn còn gần 400 ngôi trường bị bỏ hoang, trong đó nhiều nơi không được tái sử dụng trong suốt hàng chục năm qua.

Theo Ban Thời sự

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng và bạc lao dốc sau chuỗi tăng nóng: Chuyên gia lý giải nguyên nhân

Giá vàng và bạc lao dốc sau chuỗi tăng nóng: Chuyên gia lý giải nguyên nhân Nổi bật

Phát hiện 'cục pin' siêu lạnh có thể giãn nở gấp 750 lần thể tích ban đầu, phát 180 triệu kWh điện, châu Âu cũng phải sao chép

Phát hiện 'cục pin' siêu lạnh có thể giãn nở gấp 750 lần thể tích ban đầu, phát 180 triệu kWh điện, châu Âu cũng phải sao chép Nổi bật

Từ xung đột Nga-Ukraine, thế giới đổi cách 'giữ của': BRICS ồ ạt gom một vật chất, USD không 'tối thượng'

Từ xung đột Nga-Ukraine, thế giới đổi cách 'giữ của': BRICS ồ ạt gom một vật chất, USD không 'tối thượng'

07:30 , 30/12/2025
Sở hữu công nghệ tối tân, chi hàng tỷ USD, Mỹ vẫn lúng túng vì đi sau Nga đến 30 năm trong một lĩnh vực

Sở hữu công nghệ tối tân, chi hàng tỷ USD, Mỹ vẫn lúng túng vì đi sau Nga đến 30 năm trong một lĩnh vực

07:06 , 30/12/2025
Phát hiện bí mật chưa từng có dưới đáy biển sâu 3.640m ở Greenland

Phát hiện bí mật chưa từng có dưới đáy biển sâu 3.640m ở Greenland

06:50 , 30/12/2025
Sự thật người 'du hành thời gian', ngoại hình y nguyên sau 74 năm mất tích

Sự thật người 'du hành thời gian', ngoại hình y nguyên sau 74 năm mất tích

22:56 , 29/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên