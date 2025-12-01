Giá vàng và bạc lao dốc sau chuỗi tăng nóng

Đà điều chỉnh diễn ra nhanh và mạnh, với mức giảm được ghi nhận là lớn nhất trong nhiều tháng trở lại đây.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng cùng ngày có thời điểm vọt lên 4.540 USD/ounce, trước khi quay đầu đi xuống. Đến 0h40 ngày 30/12 theo giờ Hà Nội, vàng còn 4.320 USD/ounce. So với vài giờ trước đó, vàng có lúc mất tới hơn 230 USD/ounce. Đây là mức biến động rất lớn trong bối cảnh giá vàng thời gian qua liên tục lập đỉnh.

Giá vàng rơi mạnh.

Không chỉ vàng, giá bạc cũng chứng kiến cú rơi mạnh. Sau khi tăng vọt lên gần 84 USD/ounce vào buổi sáng, giá bạc giằng co quanh mốc 80 USD/ounce rồi bất ngờ lao dốc xuống 72,58 USD/ounce vào khoảng 21h, tương đương mức giảm 6,69%. Tính tới 0h40 ngày 30/12 theo giờ Hà Nội, bạc có giá 71,48 USD/ounce.

Bạc lao dốc.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định: “Tất cả các kim loại đều đã tăng lên những mức cao nhất trong nhiều năm, thậm chí cao nhất lịch sử. Việc điều chỉnh hiện nay chủ yếu là do hoạt động chốt lời sau khi giá leo lên các ngưỡng quá cao.”

Bất chấp đợt sụt giảm mạnh trong ngắn hạn, triển vọng dài hạn của nhóm kim loại quý vẫn được đánh giá tích cực. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 65%. Bạch kim và palladium cũng đang trên đà ghi nhận mức tăng cả năm. Đáng chú ý nhất là bạc, kim loại có mức tăng vượt trội lên tới khoảng 150%, nhờ được xếp vào nhóm khoáng sản chiến lược, tình trạng thiếu hụt nguồn cung, cùng nhu cầu ngày càng tăng từ cả lĩnh vực công nghiệp lẫn giới đầu tư.

“Những yếu tố nền tảng như hạn chế về nguồn cung bạc vẫn còn nguyên và triển vọng thị trường bước sang năm 2026 vẫn tích cực,” ông Meger cho biết thêm.

Ở góc độ khác, ông Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities, cho rằng đợt tăng dựng đứng vừa qua của giá kim loại quý còn bị khuếch đại bởi tình trạng thanh khoản mỏng, liên quan đến thời hạn Tổng thống Mỹ phải đưa ra khuyến nghị về cuộc điều tra khoáng sản chiến lược, cũng như bối cảnh giao dịch trầm lắng trong kỳ nghỉ lễ.

Trong khi đó, yếu tố địa chính trị tiếp tục đóng vai trò nền tảng đối với thị trường vàng. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày thứ Hai cho biết với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Nga sẽ xem xét lại lập trường trong các cuộc đàm phán hòa bình, sau khi Moscow cáo buộc Ukraine tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào nơi ở của tổng thống Nga. Vàng vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn, thường hưởng lợi trong các giai đoạn bất ổn kinh tế và địa chính trị, dù trong ngắn hạn vẫn không tránh khỏi các nhịp điều chỉnh mạnh khi giá tăng quá nhanh.

Tham khảo: Reuters﻿