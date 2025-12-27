Bitcoin đang ở đâu khi vàng, bạc liên tục lập đỉnh: Sụt giảm hiếm thấy, chuyên gia chỉ thẳng 'đã đến lúc rời đi'

Trong phiên ngày 26/12, giá vàng tương lai vượt mốc 4.550 USD/ounce và dao động quanh mức cao kỷ lục. Tính từ đầu năm, vàng đã lập hơn 50 kỷ lục giá mới.

Giá bạc cũng tăng vọt lên trên 75 USD/ounce, đánh dấu mức tăng khoảng 150% từ đầu năm đến nay. Đà tăng bùng nổ này được thúc đẩy bởi lo ngại thiếu hụt nguồn cung vật chất, trong bối cảnh nhu cầu công nghiệp duy trì ở mức cao. Giá bạch kim và đồng cũng đồng loạt lập đỉnh trong năm nay.

Diễn biến này làm nổi bật sự phân hóa rõ rệt giữa nhóm kim loại quý và thị trường tiền số. Bitcoin - đồng tiền số lớn nhất thế giới - giảm khoảng 6% từ đầu năm. Ether cũng đang trên đà giảm 12% trong năm.

Ông Louis Navellier, nhà sáng lập Navellier & Associates, nhận định đầu tuần này: “Khi vàng đã tăng gần 70% trong năm 2025, phần lớn tiền số vẫn giảm, đã đến lúc cộng đồng tiền số nên chuyển sang vàng”.

Theo ông Navellier, vàng đang hưởng lợi từ hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương, mức biến động thấp hơn và thanh khoản được cải thiện, vượt trội so với thị trường tiền mã hóa.

Ông Peter Schiff, một người ủng hộ vàng và là nhà phê bình tiền số nổi tiếng, viết trên mạng xã hội X: “Nếu Bitcoin không tăng khi cổ phiếu công nghệ tăng, cũng không tăng khi vàng và bạc tăng, vậy thì khi nào nó sẽ tăng? Câu trả lời là: sẽ không tăng”.

Thị trường tiền số có nguy cơ khép lại năm 2025 trong sắc đỏ. Bitcoin hiện đang cố gắng tránh ba tháng giảm liên tiếp. ﻿

Lần đầu tiên kể từ năm 2014, Bitcoin tách rời khỏi thị trường chứng khoán, dù môi trường pháp lý được đánh giá là thuận lợi hơn và mức độ chấp nhận tiền số trên Phố Wall ngày càng tăng.

Giá Bitcoin gặp khó trong việc phục hồi sau khi các nhà đầu tư nắm giữ dài hạn đã bán ra. Các đợt bán đã kéo giá giảm khoảng 30%, từ mức đỉnh gần 126.000 USD hồi tháng 10 xuống còn hơn 87.000 USD trong phiên ngày 26/12.

Ông Sean Farrell, trưởng bộ phận tài sản số tại Fundstrat, cho biết ông không bất ngờ khi Bitcoin gần đây giao dịch trong biên độ hẹp.

Ông nói trong một video gửi khách hàng: “Các đợt tăng giá cuối năm thường đi kèm với việc nhà đầu tư bán những tài sản kém hiệu quả và mua vào những tài sản tăng giá”.

Theo ông Farrell, nhiều nhà đầu tư hiện không muốn gia tăng rủi ro với một tài sản đã kém hơn thị trường trong phần lớn vài tháng qua.

Dù vậy, ông cho rằng tháng 1 có thể mang lại cơ hội phục hồi, khi dòng tiền từ các nhà đầu tư dài hạn được kỳ vọng sẽ quay lại. “Nếu tháng 12 đóng cửa trong sắc đỏ, lịch sử cho thấy tháng 1 thường sẽ tăng”, ông nói.

Việc Bitcoin giảm giá ba tháng liên tiếp là hiện tượng hiếm, mới chỉ xảy ra 15 lần trong quá khứ.

Công ty nghiên cứu tiền mã hóa 10X Research cũng cho rằng một nhịp phục hồi ngắn hạn có thể sắp diễn ra. Theo báo cáo công bố thứ Sáu, các điều kiện đang dần hội tụ, gồm mức điều chỉnh 30%, giai đoạn giảm kéo dài khoảng 2,5 tháng và các chỉ báo kỹ thuật đã được “thiết lập lại”.

Trong khi đó, các chiến lược gia Phố Wall hạ dự báo giá Bitcoin. Standard Chartered gần đây cắt mục tiêu giá Bitcoin cuối năm từ mức 200.000 USD trước đó xuống 100.000 USD. Ngân hàng này cũng hạ mục tiêu cho năm 2026 từ 300.000 USD xuống 150.000 USD.

