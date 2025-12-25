8 tuổi tốt nghiệp THPT, học xong cử nhân trong 8 tháng, 15 tuổi lấy bằng tiến sĩ: Thiên tài thẳng thừng từ chối lời mời của Mỹ, Trung Quốc, nhắm mục tiêu ‘tham vọng’

Ở độ tuổi mà phần lớn bạn bè đồng trang lứa còn đang học trung học, Laurent Simons đã hoàn thành chương trình tiến sĩ vật lý lượng tử. Nhà nghiên cứu người Bỉ bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Antwerp khi mới 15 tuổi.

Simons cho biết đây chỉ là bước đệm cho tham vọng lớn hơn. Đó là kéo dài tuổi thọ và cải thiện sức khỏe con người thông qua việc nâng cao hiểu biết về sinh học.

Hồ sơ của trường đại học xác nhận Simons đã bảo vệ luận án công khai vào ngày 17/11/2025. Truyền thông Bỉ mô tả cậu người trẻ nhất tại quốc gia này từng nhận bằng tiến sĩ.

Lộ trình học tập của Simons được xem là đặc biệt hiếm có. Simons hoàn thành chương trình trung học phổ thông khi mới 8 tuổi và kết thúc bằng cử nhân kéo dài ba năm chỉ trong vòng 18 tháng. Cậu đã vượt qua những cột mốc mà người bình thường phải mất hàng chục năm.

Nghiên cứu tiến sĩ của Simons tập trung vào Bose polaron, một chủ đề chuyên sâu trong lĩnh vực vật lý lượng tử nhiều hạt. Nói một cách đơn giản, công trình này nghiên cứu cách một hạt đơn lẻ hoạt động khi nằm trong một môi trường lượng tử đặc biệt như chất lỏng siêu lỏng hoặc siêu rắn. Dù mang tính lý thuyết cao, những công trình như của Simons giúp kiểm nghiệm và hoàn thiện hiểu biết của giới khoa học về vật chất lượng tử.

Simons cho biết vật lý không phải là đích đến cuối cùng. Cậu nhiều lần chia sẻ mong muốn tập trung vào y học thay vì theo đuổi các công việc về công nghệ. Gia đình Simons được cho là đã từ chối những lời mời từ các công ty tại Mỹ và Trung Quốc, ưu tiên đào tạo bài bản và bồi dưỡng đạo đức thay vì danh tiếng hay lợi ích tài chính ngắn hạn.

Ngay sau khi bảo vệ xong luận án tiến sĩ vật lý, Simons quay lại Munich để bắt đầu chương trình tiến sĩ thứ hai trong lĩnh vực khoa học y sinh, với trọng tâm là trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu của cậu là áp dụng tính chặt chẽ của vật lý và AI dựa trên dữ liệu vào các vấn đề sinh học, như phát hiện bệnh và quá trình lão hóa.

Khi nói về việc “tạo ra siêu nhân”, Simons nhấn mạnh đây không phải là khoa học viễn tưởng, mà là kéo dài thời gian sống khỏe mạnh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ở thời điểm hiện tại, câu chuyện của Simons không xoay quanh viễn cảnh bất tử, mà là sự kết hợp hiếm có giữa tốc độ, sự tập trung và tham vọng dài hạn. Thành công của cậu trong tương lai sẽ không phụ thuộc vào việc đi nhanh đến đâu trong học thuật, mà vào khả năng chuyển hóa các ý tưởng lý thuyết thành những lợi ích thực tế, có thể đo lường được cho sức khỏe con người.

Theo Wonderful Engineering