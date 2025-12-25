Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát minh gây bão: Cửa nhà vệ sinh lập tức biến thành "kính trong suốt" khi phát hiện khách làm 1 việc

25-12-2025 - 21:34 PM | Tài chính quốc tế

Không cần phạt tiền hay treo khẩu hiệu, một trung tâm thương mại ở Trung Quốc vừa tung ra biện pháp cực gắt để trị vấn nạn nhức nhối trong nhà vệ sinh.

Mới đây, hình ảnh về nhà vệ sinh "chống hút thuốc" độc đáo tại Trung tâm Thương mại Thủy Bối và Tòa nhà Kim Tác (Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc) đã gây bão trên mạng xã hội.

Thay vì những khẩu hiệu nhắc nhở thông thường, nơi đây sử dụng một công nghệ khiến nhiều người tò mò: cửa cabin làm bằng kính đặc biệt, sẽ tự động chuyển từ trạng thái mờ đục sang trong suốt hoàn toàn chỉ trong vài giây nếu cảm biến phát hiện có khói thuốc.

Thông điệp được dán ngay trên cửa không kém phần thẳng thắn: "Nếu bạn hút thuốc, kính sẽ trở nên trong suốt. Hãy kìm chế cơn thèm nếu không muốn trở nên nổi tiếng trên mạng".

Lời cảnh báo về việc bị phát hiện khi hút thuốc trong nhà vệ sinh. Nguồn: ifeng.com

Cách làm này ngay lập tức nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ cư dân mạng, đặc biệt là những người chán ngán với tình trạng nhà vệ sinh công cộng luôn ngập khói thuốc.

Đại diện trung tâm thương mại cho biết họ đã thử nghiệm công nghệ này từ tháng 8 do nhận quá nhiều phàn nàn từ khách hàng về việc hút thuốc trong nhà vệ sinh. Các biện pháp truyền thống như khẩu hiệu hay phạt nhẹ trước đó đều không mấy hiệu quả. Sau khi thử nghiệm, trung tâm nhận về rất nhiều phản hồi tích cực và ngay lập tức được đưa ra triển khai quy mô lớn.

Nhiều người cho biết họ thường xuyên bắt gặp tình trạng hút thuốc trong nhà vệ sinh công cộng. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, không ít người bày tỏ lo ngại về quyền riêng tư. Liệu cảm biến có nhầm lẫn với hơi nước hay các loại khói khác? Hình ảnh người dùng bị "phơi bày" có vi phạm pháp luật?

Trước những băn khoăn này, đại diện trung tâm thương mại khẳng định họ sẽ hiệu chỉnh cảm biến khói cực kỳ chính xác, chỉ phản ứng với khói thuốc. Đồng thời, một nút khởi động lại sẽ được lắp gần cửa để đề phòng trường hợp cảm biến bị kích hoạt nhầm.

Nhiều người lo ngại về việc mất quyền riêng tư tại nơi công cộng. Nguồn: Shutterstock

Về mặt pháp lý, luật sư Lỗ Vĩ Quốc (Văn phòng Luật Cách Hậu, Quảng Đông) nhận định, biện pháp này tuy không trái luật nhưng tiềm ẩn rủi ro pháp lý. Nếu cửa kính gặp trục trặc kỹ thuật và xâm phạm quyền riêng tư của người dùng, trung tâm thương mại sẽ phải chịu trách nhiệm.

Thâm Quyến vốn nổi tiếng là một trong những thành phố nghiêm khắc nhất Trung Quốc trong việc cấm hút thuốc nơi công cộng trong nhà.

Nguồn: SCMP

Phát minh loại pin "như trong mơ" có thể xóa bỏ 2 nỗi lo lớn nhất của xe điện toàn cầu

Theo Lại Hạnh

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
phát minh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Trung Quốc, đây mới là quốc gia tăng dự trữ vàng nhiều nhất trong gần 25 năm qua, bổ sung tới gần 2.000 tấn

Không phải Trung Quốc, đây mới là quốc gia tăng dự trữ vàng nhiều nhất trong gần 25 năm qua, bổ sung tới gần 2.000 tấn Nổi bật

Nga bước một chân vào khoa học viễn tưởng: Tung công nghệ ‘bánh xe quay’ khổng lồ ngoài vũ trụ, tham vọng giải quyết bài toán đến Mỹ còn chưa thể khắc phục

Nga bước một chân vào khoa học viễn tưởng: Tung công nghệ ‘bánh xe quay’ khổng lồ ngoài vũ trụ, tham vọng giải quyết bài toán đến Mỹ còn chưa thể khắc phục Nổi bật

Đêm Giáng sinh, 1 người trúng số 47.000 tỉ đồng

Đêm Giáng sinh, 1 người trúng số 47.000 tỉ đồng

21:07 , 25/12/2025
Công nghệ Trung Quốc gây chấn động toàn cầu, truyền thông quốc tế phải thừa nhận sự thật "quá rõ ràng"

Công nghệ Trung Quốc gây chấn động toàn cầu, truyền thông quốc tế phải thừa nhận sự thật "quá rõ ràng"

20:35 , 25/12/2025
EU vừa chứng kiến hiện tượng chưa từng có trong lịch sử với Nga

EU vừa chứng kiến hiện tượng chưa từng có trong lịch sử với Nga

19:32 , 25/12/2025
Được khen trên bảng LED hay bị cấm lên tàu cao tốc: Người Trung Quốc phản hồi việc chấm điểm như thế nào?

Được khen trên bảng LED hay bị cấm lên tàu cao tốc: Người Trung Quốc phản hồi việc chấm điểm như thế nào?

17:53 , 25/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên