Phát minh gây bão: Cửa nhà vệ sinh lập tức biến thành "kính trong suốt" khi phát hiện khách làm 1 việc

Mới đây, hình ảnh về nhà vệ sinh "chống hút thuốc" độc đáo tại Trung tâm Thương mại Thủy Bối và Tòa nhà Kim Tác (Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc) đã gây bão trên mạng xã hội.

Thay vì những khẩu hiệu nhắc nhở thông thường, nơi đây sử dụng một công nghệ khiến nhiều người tò mò: cửa cabin làm bằng kính đặc biệt, sẽ tự động chuyển từ trạng thái mờ đục sang trong suốt hoàn toàn chỉ trong vài giây nếu cảm biến phát hiện có khói thuốc.

Thông điệp được dán ngay trên cửa không kém phần thẳng thắn: "Nếu bạn hút thuốc, kính sẽ trở nên trong suốt. Hãy kìm chế cơn thèm nếu không muốn trở nên nổi tiếng trên mạng".

Lời cảnh báo về việc bị phát hiện khi hút thuốc trong nhà vệ sinh. Nguồn: ifeng.com

Cách làm này ngay lập tức nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ cư dân mạng, đặc biệt là những người chán ngán với tình trạng nhà vệ sinh công cộng luôn ngập khói thuốc.

Đại diện trung tâm thương mại cho biết họ đã thử nghiệm công nghệ này từ tháng 8 do nhận quá nhiều phàn nàn từ khách hàng về việc hút thuốc trong nhà vệ sinh. Các biện pháp truyền thống như khẩu hiệu hay phạt nhẹ trước đó đều không mấy hiệu quả. Sau khi thử nghiệm, trung tâm nhận về rất nhiều phản hồi tích cực và ngay lập tức được đưa ra triển khai quy mô lớn.

Nhiều người cho biết họ thường xuyên bắt gặp tình trạng hút thuốc trong nhà vệ sinh công cộng. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, không ít người bày tỏ lo ngại về quyền riêng tư. Liệu cảm biến có nhầm lẫn với hơi nước hay các loại khói khác? Hình ảnh người dùng bị "phơi bày" có vi phạm pháp luật?

Trước những băn khoăn này, đại diện trung tâm thương mại khẳng định họ sẽ hiệu chỉnh cảm biến khói cực kỳ chính xác, chỉ phản ứng với khói thuốc. Đồng thời, một nút khởi động lại sẽ được lắp gần cửa để đề phòng trường hợp cảm biến bị kích hoạt nhầm.

Nhiều người lo ngại về việc mất quyền riêng tư tại nơi công cộng. Nguồn: Shutterstock

Về mặt pháp lý, luật sư Lỗ Vĩ Quốc (Văn phòng Luật Cách Hậu, Quảng Đông) nhận định, biện pháp này tuy không trái luật nhưng tiềm ẩn rủi ro pháp lý. Nếu cửa kính gặp trục trặc kỹ thuật và xâm phạm quyền riêng tư của người dùng, trung tâm thương mại sẽ phải chịu trách nhiệm.

Thâm Quyến vốn nổi tiếng là một trong những thành phố nghiêm khắc nhất Trung Quốc trong việc cấm hút thuốc nơi công cộng trong nhà.

Nguồn: SCMP