Đêm Giáng sinh, 1 người trúng số 47.000 tỉ đồng

25-12-2025 - 21:07 PM | Tài chính quốc tế

Với tấm vé số 50.000 đồng, người chơi đã có món quà Giáng sinh khó quên.

Một người chơi Powerball tại bang Arkansas sắp nhận được một món quà Giáng sinh khó quên khi tấm vé bán ra tại đây đã trùng khớp cả 6 con số để giành giải độc đắc trị giá 1,8 tỉ USD (khoảng 47.000 tỉ đồng). Theo thông tin từ Powerball, đây là giải thưởng lớn thứ hai trong lịch sử xổ số Hoa Kỳ.

Các con số chiến thắng được chọn trong buổi quay số vào thứ Tư (24/12) là 4, 25, 31, 52, 59 và số Powerball là 19.

Người chiến thắng có quyền lựa chọn giữa việc nhận một lần số tiền mặt trị giá 834.9 triệu USD (21.218 tỉ đồng) hoặc nhận toàn bộ giải thưởng được trả dần trong khoảng 30 năm. Cả hai lựa chọn này đều chưa tính các khoản thuế phải nộp.

Giải độc đắc đêm Giáng sinh là giải thưởng tỉ đô thứ hai của trò chơi này trong năm nay sau 46 lần quay liên tiếp không có người trúng thưởng.

Lần gần nhất có người trúng giải độc đắc là vào tháng 9, khi hai tấm vé tại Missouri và Texas cùng chia nhau giải thưởng trị giá 1,787 tỉ USD (45.415 tỉ đồng), vốn là giải thưởng lớn thứ hai của Powerball vào thời điểm đó.

Giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay của trò chơi này là 2,04 tỉ USD (khoảng 52.000 tỉ đồng), được trao vào ngày 7 tháng 11 năm 2022 tại California.

Mỗi lượt chơi có giá khoảng 2 USD (50.000 đồng) và vé được bán tại 45 tiểu bang, Đặc khu Columbia, Puerto Rico cùng Quần đảo Virgin thuộc Mỹ.

Nguồn: ABC News

Người đàn ông trúng số cả triệu đô nhưng giấu vợ tiêu xài một mình

Theo Thanh Huyền

Báo Văn Hoá

