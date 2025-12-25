Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phải Trung Quốc, đây mới là quốc gia tăng dự trữ vàng nhiều nhất trong gần 25 năm qua, bổ sung tới gần 2.000 tấn

25-12-2025 - 20:00 PM | Tài chính quốc tế

Các ngân hàng trung ương ngày càng tăng cường dự trữ vàng giữa vô số biến động trên toàn cầu.

Không phải Trung Quốc, đây mới là quốc gia tăng dự trữ vàng nhiều nhất trong gần 25 năm qua, bổ sung tới gần 2.000 tấn- Ảnh 1.

Kể từ đầu năm 2000, các ngân hàng trung ương (NHTW) trên thế giới đã liên tục tăng dự trữ vàng. Khi niềm tin toàn cầu vào các loại tiền tệ dự trữ truyền thống như đô la Mỹ đang bị thử thách bởi lạm phát, lệnh trừng phạt và sự biến động địa chính trị, nhiều quốc gia đang chuyển sang sử dụng vàng như một công cụ lưu trữ giá trị chiến lược.

Theo thống kê của Visual Capitalist tổng hợp dưa trên dữ liệu của IMF, WB, WGC và các NHTW, Nga dẫn đầu các quốc gia trong việc bổ sung dự trữ vàng kể từ năm 2000, với mức tăng 1.948 tấn lên hơn 2.330 tấn tính đến 2024.

Theo sau Nga là Trung Quốc với mức tăng 1.885 tấn lên gần 2.280 tấn vàng. Tổng cộng, 2 cường quốc này chiếm hơn 1 nửa tổng số vàng mà các NHTW bổ sung vào dự trữ trong giai đoạn này.

Không phải Trung Quốc, đây mới là quốc gia tăng dự trữ vàng nhiều nhất trong gần 25 năm qua, bổ sung tới gần 2.000 tấn- Ảnh 2.

Việc Nga và Trung Quốc tăng mạnh lượng vàng dự trữ là một phần trong nỗ lực nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Sau khi phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga đã đẩy nhanh chiến lược phi đô la hóa, ưu tiên vàng để bảo vệ dự trữ khỏi bị tịch thu hoặc mất giá.

Động thái của Trung Quốc cũng mang tính chiến lược. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ và mong muốn quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, Bắc Kinh đã âm thầm tích lũy vàng, thường thông qua các giao dịch mua của ngân hàng trung ương và chuyển giao từ các mỏ trong nước.

Nga và Trung Quốc thậm chí đã tham gia vào các thỏa thuận thương mại vàng song phương không thông qua hệ thống tài chính của Mỹ.

Các NHTW dự kiến ​​sẽ tiếp tục là bên mua ròng vàng cho trong những năm tiếp theo. Trong bối cảnh lo ngại về lạm phát, phân mảnh địa chính trị và nhu cầu đa dạng hóa tài sản vẫn tồn tại, vàng vẫn là một kênh lưu trữ giá trị trung lập và bền vững, đặc biệt đối với các quốc gia đang tìm kiếm sự độc lập khỏi hệ thống tài chính phương Tây.

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tim Cook vừa tăng gấp đôi lượng sở hữu một cổ phiếu, nhưng không phải Apple

Tim Cook vừa tăng gấp đôi lượng sở hữu một cổ phiếu, nhưng không phải Apple Nổi bật

Phát minh của Mỹ làm rung chuyển cả 3 ngành xây dựng, giao thông, vũ trụ: Vật liệu bền ngang nhôm thép, chống ẩm chống cháy ‘ngon ơ’, giảm 90% phát thải carbon

Phát minh của Mỹ làm rung chuyển cả 3 ngành xây dựng, giao thông, vũ trụ: Vật liệu bền ngang nhôm thép, chống ẩm chống cháy ‘ngon ơ’, giảm 90% phát thải carbon Nổi bật

EU vừa chứng kiến hiện tượng chưa từng có trong lịch sử với Nga

EU vừa chứng kiến hiện tượng chưa từng có trong lịch sử với Nga

19:32 , 25/12/2025
Nga bước một chân vào khoa học viễn tưởng: Tung công nghệ ‘bánh xe quay’ khổng lồ ngoài vũ trụ, tham vọng giải quyết bài toán đến Mỹ còn chưa thể khắc phục

Nga bước một chân vào khoa học viễn tưởng: Tung công nghệ ‘bánh xe quay’ khổng lồ ngoài vũ trụ, tham vọng giải quyết bài toán đến Mỹ còn chưa thể khắc phục

19:05 , 25/12/2025
Được khen trên bảng LED hay bị cấm lên tàu cao tốc: Người Trung Quốc phản hồi việc chấm điểm như thế nào?

Được khen trên bảng LED hay bị cấm lên tàu cao tốc: Người Trung Quốc phản hồi việc chấm điểm như thế nào?

17:53 , 25/12/2025
'Không liên quan gia đình ông Thaksin': Ứng viên Thủ tướng Thái Lan hé lộ lý do làm biên giới 'nóng lên'

'Không liên quan gia đình ông Thaksin': Ứng viên Thủ tướng Thái Lan hé lộ lý do làm biên giới 'nóng lên'

16:48 , 25/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên