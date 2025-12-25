EU vừa chứng kiến hiện tượng chưa từng có trong lịch sử với Nga

Theo số liệu từ cơ quan thống kê châu Âu Eurostat, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ châu Âu sang Nga vượt nhập khẩu lần đầu tiên trong lịch sử.

Theo Eurostat, xuất khẩu hàng hóa của Nga sang EU đạt 21,7 tỷ euro trong quý 3, trong khi nhập khẩu hàng hóa từ EU vào Nga đạt 22,2 tỷ euro.

“EU ghi nhận cán cân thương mại dương với Nga trong quý thứ 2 liên tiếp. Mức thặng dư 1,5 tỷ euro là một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử thống kê kể từ năm 2002”, cơ quan này cho biết.

Kim ngạch XNK giữa Nga và EU. Nguồn: Eurostat.

Trong 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại giữa EU và Nga đạt 43,9 tỷ euro, giảm 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nga chủ yếu bán nhiên liệu và các sản phẩm phức hợp năng lượng cho các nước châu Âu. Ngược lại, Moscow chủ yếu nhập khẩu sản phẩm hóa chất từ châu Âu.

Trước đó, có thông tin cho biết trong 8 tháng đầu năm 2025, Nga xuất khẩu 9,75 tỷ euro khí đốt sang EU trong bối cảnh khối đang thúc đẩy nỗ lực chấm dứt nhập khẩu dầu khí Nga.

Thương mại giữa EU và Nga đã sụt giảm mạnh kể từ xung đột Nga-Ukraine năm 2022. EU đã áp đặt nhiều hạn chế nhập khẩu và xuất khẩu đối với một số mặt hàng, dẫn đến xuất khẩu sang Nga giảm 61% và nhập khẩu từ Nga giảm 89% trong 9 tháng đầu 2025.