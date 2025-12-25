Tim Cook vừa tăng gấp đôi lượng sở hữu một cổ phiếu, nhưng không phải Apple

Trong hồ sơ mới được công bố, Tim Cook vừa mua 3 triệu USD cổ phiếu Nike, tăng gấp đôi lượng cổ phần ông đang nắm giữ tại nhà sản xuất đồ thể thao lừng danh thế giới. Động thái này thể hiện sự tin tưởng của CEO Apple vào chiến lược phục hồi do CEO Nike Elliott Hill đề ra.

Cổ phiếu Nike đã tăng 4,6% trong phiên giao dịch ngày hôm qua khi thông tin này được công bố. Cook cũng là thành viên hội đồng quản trị của Nike từ 2005 tới nay.

Biến động cổ phiếu Nike từ đầu năm tới nay.

“Chúng tôi coi động thái của Cook là tín hiệu tích cực cho sự tiến bộ của Nike dưới thời CEO Elliott Hill”, Jonathan Komp, nhà phân tích tại Baird Equity Research, cho biết.

Thương vụ này diễn ra vài ngày sau khi Nike báo cáo biên lợi nhuận quý yếu hơn kỳ vọng cùng với doanh số bán hàng chậm lại ở Trung Quốc. Hiện tại, CEO Hill đang cố gắng vực dậy nhu cầu thông qua các kế hoạch tiếp thị mới đồng thời tập trung vào các các mẫu sản phẩm thể thao và giảm bớt sự tập trung vào mảng phong cách sống.

Hill cũng cố gắng hàn gắn mối quan hệ của Nike với các nhà bán buôn như Dicks Sporting Goods nhằm tăng khả năng xuất hiện của sản phẩm trước khách hàng, nhất là khi thị trường có sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu mới hơn.

Tuy việc Tim Cook mua cổ phiếu được xem là dấu hiệu tích cực nhỏ nhưng Nike hiện vẫn đang đối mặt nhiều thách thức, vốn kéo dài suốt cả năm qua. Thương hiệu này đang phải nỗ lực giành lại vị thế hàng đầu tại thị trường Trung Quốc. Cổ phiếu Nike đã giảm gần 13% kể từ khi công ty công bố kết quả kinh doanh hôm 18/12. Đây cũng là một trong những cổ phiếu có hiệu suất kém nhất trên Dow Jones.

Tham khảo: CNBC﻿