Chân dung kỹ sư cơ khí sinh năm 1975 có tiềm năng thế chỗ Tim Cook, trở thành CEO đế chế Apple trị giá 4.000 tỷ USD

Apple đang âm thầm dàn xếp cuộc chuyển giao lãnh đạo quan trọng nhất hơn một thập kỷ qua, và ở trung tâm kế hoạch kế nhiệm là John Ternus, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng. Người đàn ông này hiện 50 tuổi.

Khi Tim Cook sắp bước sang tuổi 65 vào tháng tới, giới quan sát và người trong cuộc tại Apple ngày càng xem Ternus là ứng viên sáng giá nhất để tiếp quản một trong những công ty công nghệ giá trị nhất thế giới.

Đồn đoán gia tăng sau khi Jeff Williams, giám đốc vận hành (COO) từng được coi là “người kế vị tự nhiên” của Cook, rút khỏi các trách nhiệm vận hành hồi tháng 7 và sẽ rời công ty trước cuối năm nay. Khi Williams không còn trong cuộc đua, Gurman cho biết Ternus đã nổi lên như “người thừa kế có khả năng nhất”.

Ternus mang đến sự kết hợp giữa chuyên môn kỹ thuật và hiểu biết nội bộ. Theo hồ sơ LinkedIn, kỹ sư cơ khí này gia nhập nhóm thiết kế sản phẩm của Apple từ năm 2001 và đã giám sát kỹ thuật phần cứng cho hầu như mọi sản phẩm chủ lực hiện nay. Dấu ấn của ông có trên mọi thế hệ iPad, dải iPhone mới nhất, AirPods. Ông cũng đóng vai trò then chốt trong cuộc chuyển đổi Mac sang Apple silicon. Gần đây Ternus xuất hiện nổi bật tại các sự kiện, giới thiệu những sản phẩm như iPhone Air mới.

Việc Ternus “lên hình” dày đặc không phải ngẫu nhiên. Theo Gurman, đội truyền thông của Apple đã bắt đầu “đưa Ternus vào tâm điểm”, báo hiệu công ty có thể đang chuẩn bị chuyển giao quyền lực dần dần. Vượt ra ngoài phạm vi phần cứng thuần túy, Ternus hiện ảnh hưởng đến lộ trình sản phẩm, tính năng và cả các quyết định chiến lược vốn thường thuộc thẩm quyền các lãnh đạo cao hơn.

Ở tuổi 50, tức là xấp xỉ tuổi của Cook khi nhận ghế CEO năm 2011, Ternus có tiềm năng lãnh đạo trong một thập kỷ hoặc hơn, yếu tố được hội đồng quản trị ưa chuộng vì đảm bảo ổn định. Nền tảng kỹ thuật của ông cũng phù hợp định hướng Apple đang theo đuổi: AI và thực tế hỗn hợp (mixed reality).

HÀNH TRÌNH ĐẾN CUPERTINO

Sinh năm 1975, Ternus học tại Đại học Pennsylvania (UPenn), vừa nổi bật về học thuật vừa xuất sắc thể thao. Ông tốt nghiệp năm 1997 với bằng Cử nhân Khoa học Kỹ thuật, chuyên ngành cơ khí, đồng thời là kình ngư thi đấu cho đội bơi nam UPenn. Báo The Daily Pennsylvanian năm 1994 ghi nhận Ternus vô địch nội dung 50m tự do và 200m hỗn hợp cá nhân, ông còn là “all-time letter winner” khi khoác áo đội tuyển nhiều lần kỷ lục.

Sau tốt nghiệp, Ternus làm kỹ sư cơ khí tại Virtual Research Systems, một cái tên của làn sóng thực tế ảo thập niên 1980 - 1990, nghiên cứu headset và công nghệ nhập vai. Bốn năm ở đây cho ông trải nghiệm quý giá về công nghệ hiển thị và giao diện người - máy, nền tảng hữu ích khi phát triển Apple Vision Pro sau này.

Năm 2001, Ternus gia nhập nhóm thiết kế sản phẩm Apple đúng giai đoạn bản lề: Steve Jobs đã trở lại, iMac cứu công ty, và Apple chuẩn bị tung ra các sản phẩm định nghĩa lại ngành. Khởi đầu ở vị trí khá non trẻ, ông phụ trách màn hình ngoài cho Mac.

Đến 2013, ông được thăng Phó chủ tịch kỹ thuật phần cứng, ban đầu giám sát AirPods, Mac, iPad. Năm 2020, ông tiếp quản iPhone hardware từ Dan Riccio. Khi Riccio chuyển sang tập trung vào Vision Pro (1/2021), Ternus thăng tiến lên làm SVP of Hardware Engineering, bước vào đội ngũ điều hành Apple.

Theo Gurman, đội PR của Apple đã chủ động “rọi đèn” vào Ternus, thể hiện qua sự hiện diện dày tại các buổi ra mắt và sự kiện ngành: Ông thường xuyên giới thiệu các bản nâng cấp iMac, MacBook Pro, iPad Pro 2018, iMac Pro, Mac Pro 2019, trình làng Apple Silicon, cũng như iPhone Air mới. “Ternus nổi bật”, Gurman viết. “Ông có sức hút, được cộng đồng Apple trọng vọng và Cook tin cậy, giao thêm quyền. Ông đã trở thành người quyết định then chốt về lộ trình, tính năng, chiến lược sản phẩm, vượt ra ngoài khuôn khổ của một lãnh đạo kỹ thuật phần cứng”.

“Tháng trước, khi Apple mở bán dòng iPhone 17, chính Ternus là người đón khách tại cửa hàng Regent Street (London), vai trò mà Cook đảm nhiệm ở cửa hàng Fifth Avenue (New York)”, Gurman cho biết thêm.

CẤP BÁCH

Câu chuyện kế nhiệm thêm cấp bách trong bối cảnh biến động nhân sự cấp cao: John Giannandrea (SVP phụ trách AI) bị cho là có tương lai bất định sau các trắc trở với Siri; Johny Srouji (SVP công nghệ phần cứng) “đang cân nhắc tương lai”; Lisa Jackson (lãnh đạo môi trường) cũng xem xét nghỉ hưu. Với một công ty vốn tự hào về ổn định tổ chức dưới thời Cook, sự rút lui đồng thời của nhiều lãnh đạo kỳ cựu là thay đổi đáng kể.

Bản thân Cook gửi tín hiệu “mở”: Ông nói với CNBC đầu năm rằng mình khó hình dung “ngồi không” và sẽ “luôn muốn làm việc”, song Bloomberg cho biết ông có thể chuyển sang vai trò Chủ tịch, tương tự Jeff Bezos (Amazon) hay Bill Gates (Microsoft).

Việc chọn Ternus sẽ phản ánh truyền thống thăng tiến nội bộ của Apple, đồng thời phát đi tín hiệu ưu tiên đổi mới kỹ thuật hơn thuần túy xuất sắc vận hành trong bối cảnh Apple muốn hồi sinh các dòng sản phẩm ngoài iPhone (nguồn thu chủ lực). Những trắc trở với Vision Pro và cuộc đua AI cho thấy một nhà lãnh đạo “rành công nghệ cốt lõi” có thể chính là điều Apple cần cho chương tiếp theo.

Theo: Fortune