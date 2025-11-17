Người đứng đầu Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đột ngột xin từ chức

Ông Ngô Thanh

Việc ông Ngô Thanh (Wu Qing) rời vị trí có thể gây bất ổn thị trường, ảnh hưởng tới niềm tin nhà đầu tư. Ông Ngô được biết đến với vai trò kiến trúc sư cải cách thị trường vốn, từng được mệnh danh là “đồ tể môi giới”. Ông được bổ nhiệm sau khi người tiền nhiệm Dịch Hội Mẫn (Yi Huiman) bị miễn nhiệm giữa lúc thị trường hỗn loạn.

Ông Ngô, được bổ nhiệm làm Chủ tịch CSRC vào tháng 2/2024, đã thông báo với các cơ quan liên quan về ý định từ chức với lý do sức khỏe, các nguồn tin cho biết.

Hiện chưa rõ đơn từ chức của ông đã được chấp nhận hay chưa, cũng như thời điểm ông rời nhiệm sở - một trong những vị trí quản lý hàng đầu trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Các nguồn tin từ chối tiết lộ danh tính do tính nhạy cảm của vấn đề.

CSRC, cũng như Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc, chưa đưa ra bình luận khi được Reuters liên hệ. Cơ quan giám sát chứng khoán Trung Quốc là một cơ quan trực thuộc Quốc vụ viện, tức nội các Trung Quốc.

“Kiến trúc sư cải cách thị trường”

Việc ông Ngô Thanh rời vị trí công tác dự kiến sẽ tạo ra giai đoạn bất ổn cho thị trường Trung Quốc, trong bối cảnh một số nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ về tính bền vững của đà tăng giá cổ phiếu trong ngắn và trung hạn, giữa lúc định giá cổ phiếu công nghệ ngày càng được thận trọng xem xét.

Chỉ số Shanghai Composite đã tăng khoảng 45% kể từ khi ông Ngô được bổ nhiệm vào tháng 2 năm ngoái, so với mức tăng 35% của chỉ số MSCI Thế giới trong cùng kỳ.

Trương Gia Nam (Zhang Jianan), giám đốc quỹ tại Wen Ding Capital (Thượng Hải), cho biết nếu ông Ngô từ chức, thị trường chứng khoán Trung Quốc sẽ chịu áp lực lớn.

“Điều đó có thể tác động mạnh đến niềm tin thị trường,” ông Trương Gia Nam nói. “Ông Ngô là kiến trúc sư của đợt cải cách thị trường vốn gần đây. Ông ấy rất chuyên nghiệp và có tư duy cải cách. Vì vậy, nếu ông rời đi, kỳ vọng của thị trường sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.”

Ngô Thanh, người từng được mệnh danh là “đồ tể môi giới” sau chiến dịch trấn áp mạnh tay các công ty chứng khoán trong nhiệm kỳ trước, nhậm chức trong bối cảnh thị trường chứng khoán Trung Quốc đang ở mức thấp nhất trong 5 năm.

Việc bổ nhiệm ông Ngô diễn ra sau khi người tiền nhiệm - Dịch Hội Mẫn (Yi Huiman) - bị cách chức đột ngột giữa lúc thị trường hỗn loạn vào đầu năm 2024.

Đến tháng 9 năm nay, Ủy ban chống tham nhũng Trung Quốc thông báo ông Dịch đang bị điều tra vì “nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”.

Trước đó, ông Ngô Thanh (60 tuổi) - người thường xuất hiện với kiểu tóc ngắn đặc trưng - đã từng giữ nhiều chức vụ trong CSRC, bao gồm 4 năm phụ trách kiểm soát rủi ro trong ngành chứng khoán, sau đó làm Trưởng phòng Quỹ năm 2009, nơi ông điều tra nhiều vụ giao dịch nội gián lớn.

Trước khi trở lại CSRC, ông là Phó Bí thư Thành ủy Thượng Hải và Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải.

Ông Ngô có bằng Tiến sĩ Tài chính tại Đại học Nhân dân (Renmin University), Bắc Kinh, và được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10/2022.

Sau khi ông nhậm chức Chủ tịch CSRC, hàng loạt biện pháp can thiệp và hỗ trợ thị trường đã được triển khai, bao gồm tăng thanh khoản và cải thiện quản trị doanh nghiệp, giúp đảo ngược tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư. Nhờ đó, dòng vốn nước ngoài quay lại mua cổ phiếu Trung Quốc, cả ở thị trường nội địa và tại Hồng Kông.

“Việc Ngô Thanh có thể từ chức sẽ được theo dõi chặt chẽ, đặc biệt để xem liệu người kế nhiệm có xu hướng ôn hòa hơn hay không,” - theo Eugene Hsiao, Trưởng chiến lược cổ phiếu Trung Quốc tại Macquarie Capital.

“Cải cách thị trường vốn do CSRC dẫn dắt là một trong những động lực then chốt của thị trường Trung Quốc trong những năm gần đây. Do đó, nỗ lực của chính phủ nhằm xây dựng một ‘thị trường tăng trưởng chậm nhưng bền’ sẽ đặt toàn bộ kỳ vọng lên vai vị tân chủ tịch khi được công bố.”

