Giá nhà tại Trung Quốc tiếp tục giảm sâu

16-11-2025 - 17:40 PM | Tài chính quốc tế

Tình trạng giảm giá nhà ở tại Trung Quốc trở nên nghiêm trọng hơn trong tháng 10, kết thúc mùa cao điểm bán hàng truyền thống với kết quả yếu.

Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia công bố ngày thứ Sáu 14/11, giá nhà mới tại 70 thành phố, không bao gồm nhà được trợ giá của chính phủ, giảm 0,45% so với tháng 9, mức giảm mạnh nhất trong một năm. Giá bán lại nhà ở giảm 0,66%, mức giảm nhanh nhất trong 13 tháng.

Sự suy giảm kéo dài trong bốn năm qua của thị trường bất động sản Trung Quốc đang kéo chậm tăng trưởng kinh tế, với dự báo công bố cùng ngày cho thấy tiêu dùng đánh dấu đà chậm nhất trong bốn năm. Việc giá nhà giảm kéo dài đang khiến người mua dè dặt, lo ngại về khả năng bất động sản duy trì giá trị tích lũy tài sản.

“Ngành bất động sản vẫn đang ở trong tình trạng chậm. Hàng tồn kho hiện vẫn cao, tương đương khoảng 1,5 năm mới đạt mức cân bằng hợp lý giữa cung và cầu”, Kelvin Lam, nhà kinh tế cấp cao về Trung Quốc tại Pantheon Macroeconomics, nhận định trong một báo cáo tuần này.

Gói kích thích thị trường nhà ở gần đây nhất của Trung Quốc được triển khai cuối tháng 8, khi Ba thành phố lớn nhất – Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến – nới lỏng các quy định mua nhà, đặc biệt tại các khu vực ngoại ô.

Tuy nhiên, các biện pháp này kém hiệu quả hơn so với gói hỗ trợ vào tháng 9 năm ngoái, do thu nhập hộ gia đình chậm và tốc độ đô thị hóa chậm lại, theo Yu Xiangrong, kinh tế trưởng khu vực Greater China tại Citigroup Inc.

“Tác động của chính sách bất động sản đang giảm, và thị trường nhà ở vẫn chưa chạm đáy. Chúng tôi không thấy triển vọng ổn định hay phục hồi của thị trường bất động sản trong vòng một năm tới”, ông Yu chia sẻ tại một buổi họp báo ở Thượng Hải hôm thứ Năm.

Theo Anh Mai

Thanh Niên Việt

