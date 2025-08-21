Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nắm chắc trong tay 18 tỷ đồng, cô gái U30 tiết lộ 4 thói quen 'muốn giàu không bao giờ làm': Nói không với gọi xe, gọi giao đồ ăn hay thuê nhà ở 1 mình

21-08-2025 - 19:31 PM | Tài chính quốc tế

Nắm chắc trong tay 18 tỷ đồng, cô gái U30 tiết lộ 4 thói quen 'muốn giàu không bao giờ làm': Nói không với gọi xe, gọi giao đồ ăn hay thuê nhà ở 1 mình

Để tiết kiệm được khối tài sản lớn, cô gái trẻ cho biết mình đã phải bỏ qua nhiều thói quen hưởng thụ trong những tháng ngày tuổi trẻ. Tuy nhiên, với cô, kiểm soát chi tiêu mới có thể tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.

Ở tuổi 30, Michela Allocca - chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân tại Chicago, sở hữu khối tài sản ròng hơn 700.000 USD (hơn 18 tỷ đồng). Để đạt được thành tựu tài chính này, cô đã chấp nhận hy sinh nhiều điều trong suốt những năm tháng tuổi 20. Không phải vì cô không muốn tận hưởng cuộc sống, mà bởi cô hiểu rằng việc kiểm soát chi tiêu trong giai đoạn đầu sự nghiệp sẽ tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Và quan trọng hơn hết, cô không hề cảm thấy hối tiếc.

Allocca, tác giả cuốn sách “Own Your Money”, chia sẻ rằng nhiều người trẻ thường bị cuốn vào cuộc đua thể hiện qua những biểu tượng vật chất: kỳ nghỉ xa xỉ, nhà thuê đắt đỏ, quần áo thời thượng hay lối sống tiện lợi. Nhưng với cô, điều quan trọng là hiểu rõ điều gì thực sự có ý nghĩa và lâu dài, chứ không chỉ để “bằng bạn bằng bè” trên mạng xã hội.

Trong một bài viết trên LinkedIn, cô đã liệt kê 4 thói quen chi tiêu mà cô từng chủ động tránh khi còn ở độ tuổi 20. Đây không chỉ là sự từ chối trong ngắn hạn, mà là những quyết định tài chính chiến lược giúp cô đi xa hơn.

Không du lịch nhiều khi chưa đủ khả năng

Với nhiều người trẻ, du lịch là cách để khẳng định sự độc lập và trải nghiệm cuộc sống. Nhưng Allocca cho rằng nhiều chuyến đi thời điểm đó chỉ là sự chạy theo xu hướng. Khi còn trẻ, cô từng cảm thấy áp lực phải đi chơi sau đại học, giống như những người khác. Tuy nhiên, với mức lương 60.000 USD/năm khi sống tại Boston năm 22 tuổi, việc chi vài ngàn USD cho một chuyến đi xa, tương đương cả tháng tiền thuê nhà, là điều khó chấp nhận.

Thay vì vậy, cô ưu tiên các chuyến đi trong nước, tiết kiệm và được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Khi gần 30 tuổi, khi thu nhập ổn định hơn, cô mới thực hiện các chuyến đi lớn như du lịch Nhật Bản và luôn trong phạm vi ngân sách định sẵn. Đối với cô, một kỳ nghỉ chỉ đáng giá khi đó là điều mình thật sự mong muốn, chứ không phải vì cảm thấy áp lực phải khoe ảnh trên mạng.

Không sống một mình trước tuổi 27

Một yếu tố lớn giúp Allocca tích luỹ nhanh chóng là tiết kiệm chi phí thuê nhà. Cô từng chia sẻ không ngại việc chia sẻ phòng tắm với 3 người bạn cùng nhà, thậm chí từng chuyển về sống với bố mẹ trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Việc không sống một mình giúp cô tiết kiệm khoảng 1.000 USD mỗi tháng. Số tiền này được cô chuyển vào tài khoản đầu tư.

Theo Allocca, truyền thông và mạng xã hội khiến nhiều người trẻ ảo tưởng rằng việc sống một mình trong căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố là điều bình thường. Trong khi thực tế, với mức thu nhập khởi điểm, rất ít người có thể chi dưới 30% ngân sách hàng tháng cho tiền thuê nhà - mức khuyến nghị chung từ các chuyên gia tài chính.

Đến năm 27 tuổi, Allocca mới quyết định chuyển sang sống một mình, trong một căn hộ thoải mái hơn với không gian làm việc riêng. Điều quan trọng là lúc ấy cô biết rõ mình có đủ thu nhập để chi trả thêm 1.000 USD/tháng mà không ảnh hưởng đến mục tiêu tài chính dài hạn.

Không chi tiêu nhiều cho quần áo

Khác với nhiều người trẻ thường "đốt tiền" cho thời trang, Allocca áp dụng lối sống tối giản cho tủ quần áo của mình. Cô chọn một bảng màu chủ đạo dễ phối hợp, mua cùng một kiểu quần áo với nhiều màu khác nhau và trung thành với các thương hiệu giá rẻ. Điều này giúp cô không rơi vào “ma trận lựa chọn” mỗi sáng, đồng thời giữ chi phí trang phục ở mức tối thiểu.

Hiện tại, khi tài chính đã dư dả hơn, cô vẫn áp dụng nguyên tắc cũ nhưng nâng cấp chất lượng. Cô xây dựng một tủ đồ “cơ bản cao cấp”, bao gồm những món đồ dễ phối, bền và sang trọng. Món đắt nhất trong tủ của cô hiện tại là chiếc áo len cashmere trị giá khoảng 450 USD, nhưng cô biết nó sẽ bền và dùng được trong nhiều năm.

Không chi tiền cho sự tiện lợi không cần thiết

Trong suốt tuổi 20, Allocca gần như không bao giờ gọi xe công nghệ, đặt đồ ăn giao tận nơi hay chi trả cho những dịch vụ tiện ích nếu có thể tự làm. Cô đi bộ 30 phút đến chỗ làm mỗi ngày thay vì đi xe. Nếu muốn ăn ngoài, cô sẵn sàng đi bộ đến nhà hàng thay vì đặt giao hàng.

Cô cho rằng việc nghĩ rằng "thời gian quý hơn tiền bạc" không thực sự đúng nếu thời gian tiết kiệm được không mang lại giá trị gì rõ rệt. Với cô, bỏ ra 10 phút đi bộ để tiết kiệm vài đô cũng đáng giá, miễn là nó hợp lý. Ngay cả bây giờ, cô chỉ chi tiền cho tiện ích trong những tình huống thật sự đặc biệt, như khi vừa trở về sau một chuyến đi dài.

Bằng cách loại bỏ những chi phí nhỏ nhưng tích lũy đều đặn, như phí giao hàng hay tiền gọi xe, cô ước tính đã tiết kiệm được khoảng 200 USD mỗi tháng, một con số đáng kể nếu kết hợp với việc tiết kiệm tiền thuê nhà.

Không tiếc nuối vì đã lựa chọn tiết kiệm

Nhìn lại, Allocca khẳng định không hối hận khi từng “khắt khe” với bản thân trong những năm tháng tuổi trẻ. Những lựa chọn đó dù đôi khi khiến cô bỏ lỡ vài niềm vui ngắn hạn, song lại là nền tảng để cô đạt được tự do tài chính sớm hơn so với phần lớn những người cùng lứa.

Với Michela Allocca, sống có mục tiêu, chi tiêu có chiến lược, và hiểu rõ giá trị thật của những gì mình theo đuổi là công thức giúp cô “làm chủ đồng tiền”, thay vì bị đồng tiền điều khiển. Và bài học này, cô sẵn sàng chia sẻ cho bất kỳ ai sẵn lòng bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhất.

Theo CNBC

