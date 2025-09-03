U40 ung dung kiếm hơn 260 triệu đồng/tháng nhờ 4 nguồn thu nhập thụ động, người phụ nữ tiết lộ 6 bài học rút ngắn con đường đến thành công

Khi lần đầu nghe về thu nhập thụ động ở tuổi 20, Rachel Jimenez cho rằng đó là ý tưởng khó tin. Lớn lên, cô chưa từng gặp ai kiếm tiền mà không cần làm việc trực tiếp.

Tuy nhiên, một cuộc trò chuyện với một người phụ nữ mà cô ngưỡng mộ, người tạo thu nhập thụ động từ bất động sản, đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cô. Nhìn thấy một người quen đạt được điều tưởng chừng bất khả thi, Jimenez tin rằng mình cũng có thể làm được, dù hành trình đó không hề dễ dàng.

Bốn năm trước, khi rơi vào trầm cảm sau sinh và chật vật với công việc hành chính 8 tiếng mỗi ngày, Jimenez quyết định thử sức với việc bán sản phẩm số, như mẫu biểu kinh doanh và minigame dành cho tiệc trên Etsy. Không ngờ, công việc tay trái này dần phát triển, mở ra con đường thu nhập thụ động ổn định.

Rachel Jimenez (37 tuổi) và con gái

Dưới đây là những lời khuyên của Rachel Jimenez để xây dựng một nguồn thu nhập thụ động thành công:

Lập kế hoạch kỹ lưỡng trước khi bắt đầu

Thu nhập thụ động không có nghĩa là “ngồi không mà có tiền”. Nó đòi hỏi đầu tư thời gian và công sức ban đầu để tạo ra dòng tiền bền vững. Jimenez nhấn mạnh rằng nghiên cứu kỹ lưỡng là yếu tố then chốt để tránh sai lầm tốn kém.

Khi mới bán mẫu biểu ngân sách trên Etsy, cô gặp khó khăn vì nhu cầu thấp và cạnh tranh cao. Chỉ sau khi phân tích từ khóa và xu hướng trên Pinterest và Google Trends, cô mới tạo ra các sản phẩm phù hợp hơn, từ đó tăng doanh số.

Cô khuyên nên lập kế hoạch tài chính chi tiết, tính toán chi phí ban đầu và dự báo lợi nhuận để đảm bảo không cạn vốn trước khi công việc khởi sắc.

Dành thời gian để phát triển công việc

Xây dựng thu nhập thụ động đòi hỏi sự kiên trì và thời gian. Nhiều người đánh giá thấp lượng thời gian cần bỏ ra ban đầu, đặc biệt là khi còn bận rộn nuôi con hoặc tập trung cho công việc chính. Jimenez khuyên nên dành một khoảng thời gian cố định mỗi tuần để tập trung vào mục tiêu.

Ban đầu, cô dành 8–10 giờ mỗi tuần để học kỹ năng kinh doanh và duy trì thói quen này trong nhiều tháng. Khi nghiêm túc hơn, cô tăng lên 20–30 giờ mỗi tuần để tạo sản phẩm. Hiện tại, cô chỉ cần 15 phút mỗi ngày để trả lời tin nhắn và hỗ trợ khách hàng. Theo Jimenez, thành công đến từ những bước tiến chậm nhưng đều đặn. Với cô, kiên trì là chìa khóa.

Tận dụng tự động hóa để tối ưu hóa

Điểm mạnh của thu nhập thụ động là khả năng kiếm tiền mà không cần làm việc liên tục. Tự động hóa là công cụ quan trọng để đạt được điều này. Trên Etsy, Jimenez sử dụng tính năng giao hàng tự động sau khi khách thanh toán. Cô cũng dùng Convertkit để tự động hóa email marketing, giúp tiết kiệm thời gian và duy trì dòng tiền ổn định. Thiếu tự động hóa đồng nghĩa với người kinh doanh phải mất thời gian làm nhiều công việc thủ công, giảm tính hiệu quả và tự do của mô hình thu nhập thụ động.

Tìm kiếm sự hỗ trợ từ người có kinh nghiệm

Không ai có thể tự mình đạt được thành công. Jimenez khuyến khích tìm đến cố vấn, chuyên gia tài chính, hoặc những người đã thành công trong lĩnh vực bạn muốn theo đuổi.

Cô từng thử nhiều ý tưởng kinh doanh tay trái, nhưng chỉ khi tham gia khóa học của Gold City Ventures về bán sản phẩm số trên Etsy, cô mới thực sự khởi động được công việc. Sau một tháng học, cô bắt đầu kinh doanh, và sau 9 tháng, cô đạt được nguồn thu nhập thụ động ổn định. Những người có kinh nghiệm không chỉ cung cấp kiến thức mà còn khích lệ bạn vượt qua khó khăn và tránh sai lầm.

Đa dạng hóa nguồn thu nhập

Phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất khiến bạn dễ tổn thương trước biến động thị trường. Jimenez đã chứng kiến nhiều doanh nghiệp không thể phục hồi sau đại dịch do đặt toàn bộ “trứng vào một giỏ”.

Cô xây dựng danh mục thu nhập thụ động đa dạng, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản và kinh doanh sản phẩm số trên Etsy và website riêng. Sự đa dạng này giúp phân tán rủi ro và đảm bảo dòng tiền ổn định hơn.

Hiện tại, các nguồn thu nhập thụ động của Jimenez mang về cho cô khoảng 10.000 USD một tháng (tương đương khoảng 263 triệu VNĐ).

Bắt đầu ngay, đừng chờ thời điểm hoàn hảo

Nhiều người chần chừ vì đợi “thời điểm lý tưởng” để khởi đầu, nhưng Jimenez cho rằng thời điểm đó hiếm khi xuất hiện. Bản thân cô từng mắc sai lầm này. Việc học ngành tâm lý học tích cực ở bậc cao học và đọc cuốn Change Your Questions, Change Your Life của Marilee Adams đã giúp cô thay đổi tư duy, từ “Tại sao phải thử?” sang “Mình có thể học được gì?”.

Cô nhấn mạnh rằng thất bại là điều khó tránh, nhưng hành động sớm giúp bạn học hỏi nhanh hơn và tăng cơ hội thành công. Dù chỉ là những bước nhỏ như nghiên cứu hay tự học, chúng cũng tạo ra tiến bộ đáng kể theo thời gian. Điều quan trọng là không để nỗi sợ thất bại ngăn cản bạn bắt đầu.

