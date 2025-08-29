U50 ung dung kiếm hơn 26 tỷ đồng/năm từ 5 nguồn thu nhập thụ động: Người phụ nữ chỉ thẳng bài học quyết định thành bại trong kinh doanh online

Jenny Woo chưa bao giờ thấy thoải mái với công việc văn phòng 8 tiếng mỗi ngày. Cô khao khát tự do tài chính và thời gian linh hoạt để sống và làm việc theo cách riêng.

Trong hơn 20 năm, từ khi còn là sinh viên, nhân viên toàn thời gian, nhà nghiên cứu học thuật, đến khi làm mẹ, Jenny đã thử sức với nhiều công việc tay trái.

Hiện nay, cô sở hữu nhiều nguồn thu nhập thụ động, từ bán trò chơi thẻ bài trên Amazon, tạo khóa học trực tuyến, diễn thuyết về trí tuệ cảm xúc (EQ) cho các doanh nghiệp, giảng dạy tại đại học, đến đầu tư. Riêng với mảng kinh doanh trên Amazon, cô kiếm được hơn 1 triệu USD/năm.

Dù là kinh doanh sản phẩm hay dịch vụ, Jenny luôn nhấn mạnh: muốn thành công với nghề tay trái, bạn phải có một kế hoạch kiếm lời rõ ràng. Nhiều người mải mê theo đuổi đam mê mà quên tính toán lợi nhuận và đó thường là nguyên nhân dẫn đến thất bại.

1. Hiểu rõ con số: Lợi nhuận là yếu tố sống còn

Để khởi đầu, bạn cần xác định mình sẵn sàng đầu tư bao nhiêu và chấp nhận mất bao nhiêu trước khi có lãi. Điều này đòi hỏi bạn phải nắm rõ biên lợi nhuận ròng và tìm cách tối ưu hóa nó.

Lợi nhuận ròng đơn giản là doanh thu trừ đi chi phí. Với một công việc tay trái, chi phí có thể bao gồm nguyên liệu, nhân công, thiết bị, bao bì, vận chuyển, quảng cáo, hoặc các khoản phí dịch vụ.

Biên lợi nhuận là tỷ lệ phần trăm lợi nhuận ròng trên mỗi đồng doanh thu. Ví dụ, nếu bạn bán một sản phẩm giá 10 USD, chi phí 8 USD, lợi nhuận ròng sẽ là 2 USD, tương đương biên lợi nhuận 20%. Với khoản đầu tư ban đầu 100 USD, bạn cần bán 50 sản phẩm để hòa vốn.

Để khởi động dự án trò chơi thẻ bài, Jenny đã chạy chiến dịch gọi vốn trên Kickstarter với mục tiêu 1.500 USD. Số tiền này đủ để sản xuất và đưa sản phẩm đến tay khách hàng đầu tiên.

Cô cần bán 60 sản phẩm để hòa vốn, nhưng thực tế đã bán được hơn 400 sản phẩm. Doanh số cao giúp giảm chi phí sản xuất trên mỗi sản phẩm, từ đó tăng biên lợi nhuận nhờ hạ giá vốn hàng bán (COGS).

Jenny Woo

2. Tránh những sai lầm khiến lợi nhuận teo tóp

Từ trải nghiệm của mình, Jenny chỉ ra ba “cái bẫy” dễ khiến công việc tay trái thất bại:

Định giá quá thấp

Khi bán đồ thủ công trên Etsy, Jenny từng chạy theo số lượng đơn hàng thay vì chú trọng lợi nhuận. Cô đặt giá thấp để thu hút khách và xây dựng uy tín. Tuy nhiên, việc này khiến cô khó tăng giá sau này. Dù bán được hàng nghìn sản phẩm trong 5 năm, biên lợi nhuận quá thấp buộc cô phải đóng cửa cửa hàng trên Etsy.

Không tính toán thời gian hợp lý

Từ bài học đó, Jenny nhận ra sự khác biệt giữa một dự án đam mê và một công việc kinh doanh sinh lời. Khi chuyển sang bán hàng trên Amazon, cô sử dụng dịch vụ Fulfillment by Amazon (FBA) để tối ưu hóa logistics, giúp tiết kiệm thời gian và tăng khả năng mở rộng.

Bỏ qua chi phí cơ hội

Khi định giá dịch vụ diễn thuyết và tư vấn, Jenny từng hạ phí để giành hợp đồng từ các tập đoàn lớn như Accenture hay Google. Nhưng năm sau, khi khách hàng quay lại, cô phải tăng phí vì nhận ra chi phí cơ hội – tức thu nhập cô có thể kiếm từ các công việc khác – đã vượt xa mức phí ban đầu. Bài học rút ra là hãy định giá đúng giá trị của bạn ngay từ đầu.

3. Xác định mục tiêu và ưu tiên bản thân

Qua nhiều năm, Jenny xây dựng một khái niệm mới về “lợi nhuận”. Với cô, lợi nhuận không chỉ là tiền bạc mà còn là chất lượng cuộc sống, sức khỏe thể chất và tinh thần.

Để đánh giá một công việc tay trái có đáng đầu tư, cô thường tự hỏi: Mình sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu tiền và thời gian? Liệu có muốn biến nghề tay trái thành công việc chính? Nếu mọi thứ không như kỳ vọng, mình sẽ dừng lại ở đâu?

Những câu hỏi này giúp Jenny xác định rõ giá trị cốt lõi của bản thân và học cách nói “không” khi cần thiết. Với cô, thành công không chỉ nằm ở con số lợi nhuận, mà còn ở việc sống đúng với chính mình.

Theo CNBC