Hàn Quốc: Bị 12 bệnh viện từ chối, bé gái 10 tuổi ngừng tim giữa lúc chuyển viện

Theo Sở Cứu hỏa và Phòng chống thảm họa Busan, khoảng 10h sáng ngày 15/12, bé gái A bất ngờ có dấu hiệu suy giảm ý thức khi đang truyền dịch điều trị triệu chứng cảm lạnh tại một phòng khám nhi khoa ở quận Saha, thành phố Busan.

Sau khi nhận được trình báo từ bác sĩ phòng khám, lực lượng cứu hỏa đã lập tức có mặt và tiến hành tìm bệnh viện tuyến trên có khả năng tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhi. Tuy nhiên, trong quá trình liên hệ, tổng cộng 12 bệnh viện tuyến trên đều từ chối tiếp nhận với lý do thiếu giường bệnh nhi, cho biết không thể thu dung bệnh nhân.

Phải đến bệnh viện tuyến hai thứ 13, tạm gọi là bệnh viện B, phía bệnh viện mới đồng ý tiếp nhận bé gái để thực hiện cấp cứu khẩn cấp. Tuy nhiên, trong quá trình bàn giao bệnh nhân sau khi xe cứu thương đến nơi, bé A bất ngờ rơi vào tình trạng ngừng tim.

Ngay sau đó, các bác sĩ tại bệnh viện B đã tiến hành cấp cứu khẩn cấp. Nhờ can thiệp kịp thời, mạch và huyết áp của bệnh nhi đã được khôi phục. Dù vậy, bé gái vẫn không hồi phục ý thức. Sau đó, bệnh nhân được chuyển tiếp đến một bệnh viện đại học gần đó, với bác sĩ của bệnh viện B đi cùng trong suốt quá trình vận chuyển.

Tính từ thời điểm lực lượng cứu hỏa bắt đầu tìm bệnh viện tiếp nhận cho đến khi bé gái được đưa tới bệnh viện tuyến ba, tổng thời gian kéo dài khoảng 1 giờ 20 phút.

Hiện tại, bé A vẫn đang được điều trị.

Trước đó, tại Busan cũng từng xảy ra một vụ việc tương tự. Ngày 20/10, một nam sinh trung học được phát hiện bất tỉnh kèm co giật, song đã bị 14 bệnh viện từ chối tiếp nhận. Do không được cấp cứu kịp thời, nạn nhân đã tử vong ngay trên xe cứu thương. Nguyên nhân từ chối chủ yếu được các bệnh viện đưa ra là không thể tiếp nhận bệnh nhi khoa, thần kinh hoặc thiếu nhân lực y tế.

