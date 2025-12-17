Quan chức nói thẳng về tương lai BRICS

Phó Ngoại trưởng Nga Sergey Ryabkov, Trưởng đại diện BRICS của Nga, cho biết mục tiêu chuyển BRICS thành một tổ chức quốc tế đầy đủ chức năng hiện chưa được đưa vào chương trình nghị sự.

Phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn đăng tải trên website của Trung tâm PIR, ông Ryabkov nhấn mạnh rằng kể từ khi ra đời, BRICS đã trải qua quá trình chuyển mình và nhiều giai đoạn thay đổi về chất.

BRICS phát triển nhưng tránh quan liêu hóa

Theo Phó Ngoại trưởng Nga, BRICS khởi đầu là một nền tảng đối thoại không chính thức, song đến nay đã trở thành một cơ chế hợp tác liên quốc gia phức tạp và đa lĩnh vực, bao phủ nhiều lĩnh vực hợp tác khác nhau.

“Quý vị sẽ đồng ý rằng BRICS đã có sự chuyển đổi kể từ khi thành lập, thậm chí trải qua nhiều giai đoạn biến đổi về chất. Từ một nền tảng đối thoại không chính thức, BRICS đã trở thành một cơ chế hợp tác liên quốc gia phức tạp và đa chiều trên nhiều lĩnh vực” – ông nói.

Ông Ryabkov cho biết thêm: “Chúng tôi đã tránh được tình trạng quan liêu hóa quá mức và không gắn chặt vào một cấu trúc tổ chức cứng nhắc, không mong muốn. Điều này bảo đảm đối thoại được tiến hành trên cơ sở bình đẳng, cũng như việc xây dựng các phản ứng tập thể đối với những thách thức hiện nay được triển khai hiệu quả, không có bất kỳ yếu tố ‘thượng tầng’ nào.”

Phó Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rõ ràng rằng: “Mục tiêu chuyển BRICS thành một tổ chức quốc tế đầy đủ chức năng hiện không nằm trong chương trình nghị sự.”

Hợp tác hiệu quả, quyết định bằng đồng thuận

Theo ông Ryabkov, BRICS hiện đã xây dựng được một cơ chế phát triển tốt trong các lĩnh vực tài chính, thương mại và kinh tế. Việc phối hợp được thực hiện thông qua các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp của các quốc gia thành viên.

“Mô hình này đang chứng tỏ tính hiệu quả ở giai đoạn hiện nay và khó có khả năng cần điều chỉnh. Như các đồng nghiệp nói tiếng Anh của chúng tôi vẫn nói: Không nên sửa đổi những gì đang vận hành hiệu quả. Đây là nguyên tắc mà chúng tôi đang tuân theo,” Phó Ngoại trưởng Nga lưu ý.

Ông Ryabkov cũng lưu ý rằng mọi quyết định trong khuôn khổ BRICS đều được thông qua trên cơ sở đồng thuận. Theo ông, Nga luôn nỗ lực thu hút các đối tác tham gia tích cực vào các cơ chế hợp tác cấp bộ trưởng và chuyên gia.

“Chúng tôi hiểu rằng sự tham gia của họ mang lại lợi ích cho chính BRICS và góp phần nâng cao tiềm năng của cơ chế này. Trong mọi trường hợp, tất cả các quyết định trong BRICS đều được đưa ra hoàn toàn trên cơ sở đồng thuận, và đây là một trong những bảo đảm quan trọng nhất cho việc bảo vệ và bảo đảm lợi ích quốc gia của mỗi nước thành viên,” ông Ryabkov nêu rõ.

Kết luận cuộc phỏng vấn, Phó Ngoại trưởng Nga khẳng định: “Chúng tôi không cần thể chế hóa chỉ vì thể chế hóa. Điều chúng tôi cần là gia tăng tác động thực chất của quan hệ đối tác BRICS. Đây sẽ là trọng tâm mà chúng tôi tập trung trong thời gian tới.”