Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lộ diện các ứng viên thủ tướng Thái Lan

17-12-2025 - 12:34 PM | Tài chính quốc tế

Đảng Pheu Thai hôm 16-12 công bố danh sách 3 ứng viên thủ tướng cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra tại Thái Lan vào tháng 2-2026.

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của ông Yodchanan Wongsawat, cháu trai của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, đánh dấu nỗ lực tiếp tục duy trì ảnh hưởng của gia tộc này trên chính trường đất nước.

Hai đề cử còn lại là ông Julapun Amornvivat, cựu thứ trưởng tài chính và chính trị gia kỳ cựu Suriya Juangroongruangkit.

Đảng Pheu Thai cho biết thêm họ sẽ đề cử ông Yodchanan Wongsawat làm lựa chọn hàng đầu cho vị trí thủ tướng nếu đảng này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới.

Là con trai của cựu Thủ tướng Somchai Wongsawat và bà Yaowapha Wongsawat (em gái ông Thaksin), ông Yodchanan, 46 tuổi, được coi là gương mặt đại diện cho thế hệ lãnh đạo trẻ.

Trang Bloomberg nhận định với việc đề cử ông Yodchanan, Đảng Pheu Thai đặt cược rằng đảng này có thể duy trì sự ủng hộ của khối cử tri nông thôn truyền thống và thu hút thêm cử tri trẻ ở thành thị.

Lộ diện các ứng viên thủ tướng Thái Lan - Ảnh 1.

Từ trái sang phải: Ông Suriya Juangroongruangkit, ông Yodchanan Wongsawat và ông Julapun Amornvivat, các ứng viên thủ tướng của Đảng Pheu Thai Ảnh: The Nation

Trong khi đó, Đảng Nhân dân đã đề cử lãnh đạo của đảng là ông Natthaphong Ruengpanyawut, cùng 2 phó lãnh đạo Sirikanya Tansakun và Veerayooth Kanchoochat làm ứng viên thủ tướng. Trong khi đó, Thủ tướng Anutin Charnvirakul xác nhận ông là một ứng viên của Đảng Bhumjaithai.

Ngoài ra, đảng này còn muốn đề cử Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun làm một ứng viên thủ tướng khác nhưng vẫn chưa có quyết định cuối cùng về vấn đề này.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 8-2-2026. Việc đăng ký ứng cử viên bắt đầu vào ngày 27-12. Theo quy định bầu cử của Thái Lan, mỗi đảng chính trị được đề cử tối đa 3 ứng viên thủ tướng trước ngày bỏ phiếu toàn quốc.

Chỉ những ứng viên thuộc các đảng giành được ít nhất 25 ghế trong quốc hội mới đủ điều kiện tiếp tục cạnh tranh vị trí này sau bầu cử.

Tổng thống Trump giải quyết xung đột Thái Lan- Campuchia: Mai tôi sẽ gọi điện

Theo Huệ Bình

Người Lao động

Từ Khóa:
thái lan

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ ‘ngậm đắng nuốt cay’ đánh mất kho báu 2 tỷ USD trải rộng bằng 1.820 sân bóng đá giữa sa mạc: Công nghệ đỉnh cao thế giới tụt hậu sau vài năm, đốt tiền tỷ không sinh lời

Mỹ ‘ngậm đắng nuốt cay’ đánh mất kho báu 2 tỷ USD trải rộng bằng 1.820 sân bóng đá giữa sa mạc: Công nghệ đỉnh cao thế giới tụt hậu sau vài năm, đốt tiền tỷ không sinh lời Nổi bật

Nga đón cú sốc cực lớn

Nga đón cú sốc cực lớn Nổi bật

Đặt ra một quy tắc ngầm nghiêm ngặt, ngành bán dẫn Trung Quốc sắp vượt mặt Hàn Quốc trong vài năm tới

Đặt ra một quy tắc ngầm nghiêm ngặt, ngành bán dẫn Trung Quốc sắp vượt mặt Hàn Quốc trong vài năm tới

12:02 , 17/12/2025
Ukraine và 34 nước lập ủy ban đặc biệt

Ukraine và 34 nước lập ủy ban đặc biệt

12:00 , 17/12/2025
Đặt đồ ăn nhưng người giao hàng tới là cảnh sát, vị khách thót tim khi nghe sự thật về anh shipper

Đặt đồ ăn nhưng người giao hàng tới là cảnh sát, vị khách thót tim khi nghe sự thật về anh shipper

11:44 , 17/12/2025
Kinh hoàng khoảnh khắc gấu đen tấn công huấn luyện viên trong sở thú

Kinh hoàng khoảnh khắc gấu đen tấn công huấn luyện viên trong sở thú

11:38 , 17/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên