Kinh hoàng khoảnh khắc gấu đen tấn công huấn luyện viên trong sở thú

Mới đây, một vụ tấn công gây chấn động đã xảy ra tại sở thú Hangzhou Safari Park, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, khi một con gấu đen tấn công huấn luyện viên của mình sau khi bị kích động bởi mùi của những món ăn yêu thích. Sự việc xảy ra vào ngày 6 tháng 12, khi nhân viên đang chuẩn bị kết thúc buổi biểu diễn.

Trong đoạn video ghi lại cảnh tượng này, con gấu đen tên Xiong Er đột ngột lao về phía huấn luyện viên khi đang đứng trên hai chân sau, khiến người xem không khỏi hoảng hốt.

Con gấu đen chuẩn bị kết màn trình diễn. Nguồn: Xiaohongshu

Ngay lập tức, gấu tấn công huấn luyện viên, hất văng anh xuống đất và cố gắng tấn công, xé xác nạn nhân. Những nhân viên khác trong sở thú nhanh chóng chạy đến, vật lộn với con gấu để cứu người đồng nghiệp đang bị nó kèm chặt.

Một nhân viên dũng cảm đã dùng một vòng bóng rổ để dụ con gấu cắn vào kim loại thay vì tiếp tục tấn công huấn luyện viên. Mặc dù không có ai bị thương nghiêm trọng, nhưng vụ tấn công này đã làm dấy lên làn sóng phản đối việc sử dụng động vật hoang dã trong các buổi biểu diễn.

Con thú bất ngờ đổi hướng và lao vào vật ngã người trông coi sở thú. Nguồn: Xiaohongshu

Theo lời huấn luyện viên, nguyên nhân vụ việc có thể bắt nguồn từ việc anh mang theo một túi đầy cà rốt và táo - những món ăn yêu thích của con gấu. Mùi thức ăn mạnh mẽ đã khiến con gấu trở nên kích động và không kiểm soát được hành vi.

Huấn luyện viên cũng khẳng định rằng con gấu này vốn dĩ rất "nghiện" thức ăn, và sự cố xảy ra là do con vật quá hứng thú với mùi hương của những món ăn này.

Sở thú Hangzhou Safari Park đã đưa ra thông báo ngay lập tức về việc hủy bỏ các buổi biểu diễn của gấu đen Xiong Er sau sự cố. Cơ quan quản lý cũng cam kết sẽ xem xét lại các biện pháp quản lý và an toàn tại sở thú, đồng thời thực hiện một kế hoạch cải thiện các phản ứng khẩn cấp trong trường hợp tương tự xảy ra.

“Chúng tôi xin lỗi về sự cố vừa qua và cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Chúng tôi sẽ tăng cường các biện pháp an toàn để bảo vệ cả nhân viên và động vật, đảm bảo không xảy ra sự cố tương tự trong tương lai”, đại diện sở thú cho biết.

Nguồn: The Sun