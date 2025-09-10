Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách

10-09-2025 - 21:34 PM | Tài chính quốc tế

Một vụ việc kinh hoàng vừa xảy ra tại sở thú ở Bangkok (Thái Lan) khi một nhân viên chăm sóc thú bị đàn sư tử tấn công dẫn đến tử vong, ngay trước sự chứng kiến bất lực của nhiều du khách.

Theo Đại tá, bác sĩ Thawatchai Kanchanarin, sự việc xảy ra vào khoảng 11h trưa nay 10/9. Khi vừa bước ra khỏi xe, nạn nhân bất ngờ bị một con sư tử cách đó khoảng 10 mét lao tới từ phía sau tấn công. Ngay sau đó, thêm 3 đến 4 con sư tử khác cũng lao đến khiến người này tử vong tại chỗ.

“Có rất nhiều du khách tận mắt chứng kiến nhưng không biết làm cách nào để cứu. Họ chỉ có thể bấm còi xe, hò hét nhằm đánh lạc hướng đàn sư tử. Ban đầu, một số người còn tưởng nạn nhân là nhân viên quen thuộc với bầy thú. Tuy nhiên, đàn sư tử đã liên tục tấn công trong khoảng 15 phút trước khi lực lượng chức năng kịp can thiệp,” ông Thawatchai cho biết.

Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách- Ảnh 1.

Sở thú xác nhận nhân viên ngay lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó nhưng đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. Hiện danh tính nạn nhân chưa được công bố.

Vụ việc gây rúng động dư luận, làm dấy lên nhiều lo ngại về các biện pháp an toàn tại sở thú, đặc biệt là quy trình ngăn cách giữa nhân viên và thú dữ, sự giám sát đối với khách tham quan cũng như khả năng ứng phó khẩn cấp.

Ban quản lý sở thú khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân, đồng thời tiến hành rà soát toàn bộ quy trình vận hành.

“Đây là một bi kịch, nhắc nhở chúng ta về những rủi ro khi làm việc với động vật hoang dã. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân và cam kết sẽ tăng cường an toàn để ngăn chặn những sự cố tương tự,” đại diện sở thú cho hay.

Cái chết thương tâm này không chỉ khiến toàn bộ nhân viên bàng hoàng mà còn để lại nỗi ám ảnh cho nhiều du khách có mặt tại hiện trường, một lần nữa cho thấy sự khó lường khi tiếp xúc với các loài thú săn mồi.

Nguồn: The Thaiger 

Điều tra vụ "rửa tiền" cực khủng của con trai tỷ phú giàu nhất châu Á: Mở sở thú hơn 150.000 cá thể quý nhưng không mở cửa đón người dân

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

