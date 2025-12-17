Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chiêm ngưỡng siêu tàu đệm từ tốc độ "điên rồ", thế giới sửng sốt

17-12-2025 - 16:21 PM | Tài chính quốc tế

Siêu tàu này được thiết kế để đạt tốc độ tối đa lên đến 965 km/giờ.

Trong cuộc đua chinh phục tốc độ giao thông, Trung Quốc lại một lần nữa khiến thế giới phải sửng sốt khi công bố những cột mốc mới của dự án tàu đệm từ siêu tốc T-Flight – kết hợp công nghệ maglev và ống chân không thấp, giống Hyperloop.

Dự án do Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASIC) triển khai.

Chiêm ngưỡng siêu tàu đệm từ tốc độ "điên rồ", thế giới sửng sốt - Ảnh 1.

Nguyên mẫu tàu đệm từ siêu tốc T-Flight.

Hệ thống giao thông này được thiết kế để đạt tốc độ tối đa lên đến 965 km/giờ, vượt trội hẳn so với các tuyến đường sắt cao tốc hiện tại và thậm chí ngang bằng/vượt qua tốc độ hành trình của nhiều máy bay thương mại, mở ra tương lai xóa nhòa ranh giới giữa đường sắt và hàng không.

Chiêm ngưỡng siêu tàu đệm từ tốc độ "điên rồ", thế giới sửng sốt - Ảnh 2.

Hỉnh ảnh thực về tàu đệm từ siêu tốc T-Flight của Trung Quốc.

T-Flight không chỉ là tàu đệm từ thông thường mà còn chạy trong ống chân không thấp để giảm tối đa lực cản không khí.

Kết quả thử nghiệm ban đầu năm 2024 đã ấn tượng: Trên đường thử dài 2 km tại Đại Đồng (tỉnh Sơn Tây), tàu đạt tốc độ 623 km/h, phá kỷ lục thế giới trước đó của Nhật Bản (602 km/h).

Chiêm ngưỡng siêu tàu đệm từ tốc độ "điên rồ", thế giới sửng sốt - Ảnh 3.

Hỉnh ảnh thực về tàu đệm từ siêu tốc T-Flight của Trung Quốc.

Quan trọng hơn, vào tháng 10/2025, T-Flight chứng minh khả năng lơ lửng hoàn toàn trên đường ray ổn định, loại bỏ ma sát cơ học, điều hướng chính xác, dừng an toàn và xử lý khúc cua mượt mà - theo đúng thiết kế.

Chiêm ngưỡng siêu tàu đệm từ tốc độ "điên rồ", thế giới sửng sốt - Ảnh 4.

Nguyên mẫu tàu đệm từ siêu tốc T-Flight.

Mục tiêu giai đoạn tiếp theo của Dự án còn tham vọng hơn nữa: Mở rộng đường thử lên 60 km, đẩy tốc độ lên 1.000 km/h – nhanh hơn cả máy bay thương mại thông thường (khoảng 900-965 km/h).

Chiêm ngưỡng siêu tàu đệm từ tốc độ "điên rồ", thế giới sửng sốt - Ảnh 5.

Ảnh minh họa.

Nếu triển khai thành công, T-Flight có tiềm năng cách mạng hóa giao thông đường dài tại Trung Quốc. Quãng đường khoảng 1.100 km từ Bắc Kinh đến Thượng Hải – hiện mất khoảng 6 giờ bằng tàu cao tốc – có thể được rút ngắn chỉ còn khoảng 90 phút.

CASIC trước đó cũng công bố kế hoạch cực kỳ tham vọng khi cho tàu siêu tốc T-Flight của mình đạt tốc độ tối đa hơn 3.701 km/h, tương đương Mach 3 (gấp 3 lần vận tốc âm thanh).

Chiêm ngưỡng siêu tàu đệm từ tốc độ "điên rồ", thế giới sửng sốt - Ảnh 6.

Ảnh minh họa.

Dự án này không chỉ khẳng định vị thế hàng đầu của Trung Quốc trong giao thông tương lai mà còn mở ra kỷ nguyên di chuyển siêu tốc: êm ái, không ma sát, ít tiếng ồn, thân thiện môi trường và hiệu quả năng lượng cao. Thế giới đang chờ đợi – liệu T-Flight có thực sự "bay" trên mặt đất với tốc độ 965 km/h, thậm chí gấp 3 lần vận tốc âm thanh hay không.

Bất ngờ với kích thước "siêu tàu" Titanic huyền thoại: Thật điên rồ khi nó còn chưa cao bằng boong những con tàu hiện đại

Theo Trang Ly

Đời sống & pháp luật

