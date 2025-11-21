Siêu tàu sân bay xuất hiện, 12.000 quân Mỹ tập kết tại Caribe, chỉ cách Venezuela 11 km

Trang Military.com ngày 20/11 đưa tin, quân đội Mỹ đã triển khai lực lượng đến vùng Caribe, một trong những lần triển khai quân đông đảo nhất của họ trong nhiều thập kỷ, khi bố trí hàng nghìn lính thủy đánh bộ và tàu sân bay tiên tiến nhất thế giới ngay trước cửa ngõ Venezuela.

Một lính thủy đánh bộ thuộc Đại đội Lima, Tiểu đoàn Đổ bộ 3/6, Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 22 của Mỹ, đang nạp đạn cho súng trường tự động bộ binh M27 trong một buổi tập bắn đạn thật tại Trại Santiago, Puerto Rico, vào ngày 29/10/2025. Ảnh: Thủy quân Lục chiến Mỹ

Chiến dịch Southern Spear tăng tốc

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã công bố Chiến dịch Southern Spear (Mũi giáo Phương Nam) vào ngày 13/11, mô tả đây là nhiệm vụ "loại bỏ những kẻ khủng bố ma túy khỏi Bán cầu của chúng ta" và ngăn chặn ma túy giết hại người Mỹ. Chiến dịch này thuộc thẩm quyền của Bộ Tư lệnh Miền Nam Mỹ (USSOUTHCOM) và Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Southern Spear.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã tiến vào Biển Caribe vào ngày 16/11, sau khi đi vào khu vực do USSOUTHCOM phụ trách vào ngày 11/11. Ford - siêu tàu sân bay mới nhất của Hải quân Mỹ - mang theo máy bay chiến đấu tàng hình F-35C, radar tiên tiến và một phi đội tiêm kích đầy đủ.

Việc Mỹ tăng cường lực lượng bao gồm Nhóm Sẵn sàng Đổ bộ USS Iwo Jima với Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến (MEU) số 22. Điều này bổ sung thêm hơn 2.200 lính thủy đánh bộ, máy bay MV-22 Osprey, trực thăng CH-53E và tàu đổ bộ. Tổng cộng, gần một chục tàu chiến và khoảng 12.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ hiện đang hoạt động trong vùng Caribe.

Lính thủy đánh bộ thuộc Đại đội Lima, Tiểu đoàn Đổ bộ 3/6, Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 22 của Mỹ, tiến hành một buổi diễn tập bắn đạn thật tại Trại Santiago, Puerto Rico, vào ngày 30/10/2025. Ảnh: Thủy quân Lục chiến Mỹ

Thủy quân Lục chiến Mỹ huấn luyện tại Trinidad và Tobago

Cùng lúc đó, theo trang Military.com, Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 22 đã tiến hành các cuộc tập trận chung với Lực lượng Phòng vệ Trinidad và Tobago từ ngày 16 đến 21/11 tại các khu vực thành thị và nông thôn của nước này, bao gồm các hoạt động ban đêm và di chuyển bằng trực thăng.

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Port of Spain của Trinidad và Tobago cho biết các cuộc tập trận tập trung vào việc chống lại những mối đe dọa xuyên quốc gia, thúc đẩy ổn định khu vực và cải thiện khả năng ứng phó với thảm họa. Các quan chức Trinidad và Tobago nhấn mạnh rằng các cuộc tập trận chung giúp chống lại việc buôn bán vũ khí và ma túy bất hợp pháp vào nước này.

Trinidad và Tobago chỉ cách bờ biển Venezuela 11 km tại điểm gần nhất.

Lính thủy đánh bộ thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 22 được phân bổ vào Phi đội Trực thăng Chiến đấu Biển số 26, tham gia huấn luyện đổ bộ nhanh bằng dây từ trực thăng MH-60S Seahawk lên boong tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp USS Iwo Jima (LHD 7) khi đang di chuyển trên Biển Caribe, vào ngày 23/10/2025. Ảnh: Hải quân Mỹ

Sự hiện diện quân sự đông đảo nhất của Mỹ trong nhiều năm

Theo trang Military.com, sự xuất hiện của tàu sân bay Ford đánh dấu sự tập trung hải quân đông đảo nhất của Mỹ tại vùng Caribe kể từ thời Chiến tranh Lạnh. SOUTHCOM đã công bố video các cuộc tập trận bắn đạn thật từ tàu tấn công đổ bộ Iwo Jima, nhấn mạnh cam kết sẵn sàng chiến đấu của Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Việc triển khai quân này diễn ra sau nhiều tháng Mỹ nỗ lực ngăn chặn các tàu bị nghi ngờ buôn bán ma túy trên vùng biển quốc tế. Hạm đội hỗn hợp của Mỹ, bao gồm các hệ thống không người lái, cũng hỗ trợ giám sát liên tục.

Trong khi chiến dịch Southern Spear đang tiếp tục, lực lượng Mỹ vẫn đóng quân ở khắp vùng biển Nam Caribe.