Đặt đồ ăn nhưng người giao hàng tới là cảnh sát, vị khách thót tim khi nghe sự thật về anh shipper

Trong nhịp sống đô thị bận rộn, việc đặt đồ ăn giao tận nơi đã trở thành thói quen quen thuộc của nhiều người. Mọi thứ thường diễn ra trơn tru, nhanh gọn và đúng hẹn. Thế nhưng, có những khoảnh khắc tưởng như rất đỗi bình thường lại bất ngờ rẽ sang một hướng khác, đủ để khiến người trong cuộc "thót tim" vì ngạc nhiên.

Chuyện xảy ra tại quận Hồng Khẩu (Thượng Hải, Trung Quốc). Như thường lệ, một vị khách đặt đồ ăn giao tận nhà vào buổi tối. Đơn hàng đến đúng giờ, chuông cửa vang lên quen thuộc. Tuy nhiên, khi mở cửa, người khách không khỏi giật mình khi trước mắt mình lại là… một cảnh sát trong bộ đồng phục chỉnh tề, tay cầm túi đồ ăn.

"Vì sao cảnh sát lại giao đồ ăn?" - câu hỏi lập tức xuất hiện trong đầu vị khách, kèm theo cảm giác lo lắng khó gọi tên. Nhưng sự thật phía sau đó lại khiến nhiều người lặng đi.

Vị khách khá sững sờ khi thấy người giao đồ ăn cho mình là một cảnh sát (Nguồn: Kankan News)

Chỉ khoảng 15 phút trước thời điểm đơn hàng được giao, trên đường phố Thượng Hải khi gió lạnh kèm theo mưa phùn, tại khu vực gần đường Dật Tiên - đường Kỷ Niệm (quận Hồng Khẩu), một shipper giao đồ ăn không may gặp tai nạn trong lúc đang di chuyển. Cú ngã khiến tay phải của anh sưng đau nghiêm trọng, không thể tiếp tục điều khiển xe điện.

Đơn hàng chưa kịp giao, cơn đau ập đến bất ngờ, nam shipper rơi vào trạng thái hoảng loạn. Không biết xoay xở ra sao, anh bật khóc nức nở ngay bên đường.

Anh chàng shipper không may gặp tai nạn trên đường đi giao hàng (Nguồn: Kankan News)

Thời điểm đó, 2 cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 4 quận Hồng Khẩu - cảnh sát Chu Mậu Huệ và trợ lý cảnh sát Đường Chính Hào - đang làm nhiệm vụ gần khu vực đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Sau khi kiểm tra tình trạng của shipper, họ lập tức trấn an và đưa ra phương án hỗ trợ.

"Cậu thế nào rồi? Nên đến bệnh viện kiểm tra trước đã, đừng lo. Trên tay cậu còn bao nhiêu đơn? Chúng tôi sẽ giúp giao nốt và giải thích với khách. Con người là quan trọng nhất", một cảnh sát nói.

Ngay sau đó, hai người chia nhau hành động. Một người đưa shipper đến bệnh viện để xử lý vết thương, người còn lại nhận nhiệm vụ thay anh hoàn thành các đơn hàng còn dang dở.

Trước khi rời đi, cảnh sát còn dặn dò: "Nếu không đủ tiền khám, cứ gọi cho tôi. Có việc gì thì gọi. Khám xong, tôi cũng có thể quay lại đón cậu".

Anh chàng shipper được đưa tới bệnh viện (Nguồn: Kankan News)

Trong khi đó, một trợ lý cảnh sát khác "hóa thân" thành shipper, trực tiếp mang đồ ăn đến tận tay khách. Khi giao hàng, anh không quên giải thích rõ tình huống và mong người nhận thông cảm nếu đơn bị giao muộn, đồng thời đề nghị không đánh giá xấu cho nam shipper gặp nạn.

Một cảnh sát khác giúp nam shipper đi giao đồ ăn (Nguồn: Kankan News)

Theo chia sẻ của lực lượng chức năng, chấn thương của shipper khá nghiêm trọng. Tay phải sưng to, run rẩy liên tục, lòng bàn tay bị rách sâu, lộ cả phần thịt, khiến anh hoàn toàn không thể tiếp tục công việc.

Cảnh sát Chu Mậu Huệ cho biết, tại bệnh viện, anh nhận thấy nam shipper còn khá trẻ và có phần lúng túng trước tình huống bất ngờ này. Vì vậy, ngoài việc hỗ trợ làm thủ tục khám chữa bệnh, anh còn dành thời gian trấn an tinh thần, thông báo rõ ràng rằng các đơn hàng còn lại đã có đồng nghiệp hỗ trợ giao giúp.

Trợ lý cảnh sát Đường Chính Hào cũng chia sẻ, anh đã mất gần 10 phút để an ủi nam shipper đang trong trạng thái suy sụp. Dù việc giao đồ ăn không thuộc nhiệm vụ chính thức của cảnh sát giao thông, nhưng với anh, giúp đỡ người dân trong lúc khó khăn là điều cần làm.

Về phía mình, anh Trương - nam shipper gặp nạn - không giấu được sự xúc động. Anh cho biết, khoảnh khắc đó, tay đau dữ dội, tinh thần rối bời vì lo các đơn hàng bị trễ. "Tôi thực sự rất biết ơn các anh cảnh sát đã đưa tôi đi bệnh viện và giúp giao đồ ăn thay tôi", anh nói.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, nhận về vô số bình luận tích cực. Nhiều người bày tỏ sự cảm động trước hành động kịp thời, đầy tính nhân văn của các cán bộ cảnh sát. Không ít ý kiến cũng nhắc nhở rằng, dù công việc giao hàng đòi hỏi sự đúng giờ và trách nhiệm cao, nhưng trên đường phố, an toàn cá nhân vẫn luôn cần được đặt lên hàng đầu.

Câu chuyện cũng cho thấy rằng công việc shipper giao đồ ăn vốn đã nhiều vất vả, áp lực về thời gian, thu nhập và an toàn, lại còn tiềm ẩn những rủi ro bất ngờ trên đường phố. Nhưng may mắn thay, trong những khoảnh khắc khó khăn ấy, họ không hề đơn độc - bởi xung quanh vẫn luôn có những cánh tay sẵn sàng chìa ra, từ cảnh sát, người đi đường cho tới chính những vị khách biết cảm thông khi đơn hàng giao muộn hay gặp sự cố ngoài ý muốn.