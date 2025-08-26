Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tiền Khôn
Tiền Khôn
xem chi tiết

U30 trả nợ hơn 3 tỷ chỉ trong 1 năm, kiếm cả chục tỷ đồng trong ngành y nhưng không học y: Vừa làm vừa đầu tư là 'thượng sách'

26-08-2025 - 07:12 AM | Tài chính quốc tế

Chabely Rodriguez, một phụ nữ 30 tuổi người Mỹ, là minh chứng sống động cho việc thực hiện việc kiếm tiền, đầu tư một cách kỷ luật có thể mở ra một cuộc sống đầy tự do và an toàn.

U30 trả nợ hơn 3 tỷ chỉ trong 1 năm, kiếm cả chục tỷ đồng trong ngành y nhưng không học y: Vừa làm vừa đầu tư là 'thượng sách'- Ảnh 1.

Không xuất thân từ gia đình giàu có, Rodriguez luôn mang trong mình nỗi lo “thiếu thốn” từ khi còn nhỏ - điều thôi thúc cô lên kế hoạch kỹ lưỡng cho tương lai ngay từ sớm.

Rodriguez hiện là trợ lý bác sĩ gây mê (certified anesthesiologist assistant - CAA) và đang làm việc theo dạng hợp đồng ngắn hạn, thường gọi là “traveling CAA”.

Nhờ sự linh hoạt này, thu nhập của cô trong năm 2024 vượt mốc 300.000 USD (hơn 7,3 tỷ đồng). Trước đó, khi còn làm toàn thời gian tại một bệnh viện, cô cũng đã đạt mức thu nhập khoảng 200.000 USD/năm (gần 4,9 tỷ đồng), nhờ chăm chỉ làm thêm ca đêm và trực 24 giờ.

Điều đáng chú ý là Rodriguez không phải bác sĩ, cũng không học trường y. Cô chọn con đường ngắn hơn nhưng vẫn hiệu quả: học thạc sĩ chuyên ngành gây mê, sau đó lấy chứng chỉ hành nghề CAA. Cách làm này giúp cô tiết kiệm chi phí và thời gian, nhưng vẫn đạt được thu nhập cao cùng vị thế chuyên môn vững chắc trong ngành y.

Từ làm việc cật lực đến sống có chiến lược

Chabely từng làm việc quá sức trong những năm đầu sự nghiệp, chủ yếu vì nỗi lo không đủ tài chính. “Tôi luôn muốn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất”, cô chia sẻ. Chính vì vậy, cô từng nhận thêm nhiều giờ làm, cố gắng không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để kiếm thêm tiền.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi vào năm 2024 khi Rodriguez chuyển sang làm việc dạng hợp đồng ngắn hạn, chỉ duy trì khoảng 40 giờ/tuần và chỉ nhận thêm ca khi cần thiết.

Dù biết nếu quay lại guồng làm việc cũ cô có thể kiếm tới 500.000 USD mỗi năm (hơn 12 tỷ đồng), nhưng Rodriguez không còn đặt áp lực đó lên bản thân. “Tôi muốn kiếm thêm, nhưng không phải đánh đổi bằng sức khoẻ,” cô nói. “Tôi đã vượt mốc 300.000 USD/năm rồi, và tôi hài lòng với điều đó.”

Khi mới bắt đầu sự nghiệp ở Florida, Rodriguez từng nghĩ sẽ mua nhà tại đây. Nhưng sau khi chuyển đến Georgia vào năm 2023 và bắt đầu công việc hợp đồng sáu tháng, cô nhận ra mình thích trải nghiệm, thích di chuyển, hơn là ổn định trong một căn nhà. Hiện tại, cô sống ở bang New Mexico và chưa có ý định “an cư”.

Mục tiêu của cô giờ đây là linh hoạt tận hưởng cuộc sống, có thể sống ở nước ngoài vài tháng mỗi năm, khám phá những nơi mới, và làm việc theo cách phù hợp với bản thân. Tư duy tài chính của cô cũng trở nên sâu sắc và bền vững hơn: tiết kiệm cho tương lai, nhưng vẫn dành chỗ cho hiện tại.

Tài chính vững, tâm lý nhẹ nhàng

Chìa khoá giúp Rodriguez đầu tư vững vàng là việc cô đã trả hết khoản vay sinh viên gần 124.000 USD chỉ trong năm 2023. Sau khi thoát khỏi khoản nợ lớn, cô bắt đầu chuyển hướng tập trung toàn bộ vào đầu tư. Hiện tại, mỗi năm cô dành khoảng 40% thu nhập trước thuế để rót vào tài khoản đầu tư và hưu trí, tương đương hơn 2,9 tỷ đồng/năm.

Đến tháng 1/2025, tổng giá trị đầu tư của cô đã cán mốc 500.000 USD (12 tỷ đồng). Với nền tảng tài chính ngày càng vững chắc, cô hướng đến mục tiêu nghỉ hưu sớm, hoặc ít nhất là có thể giảm khối lượng công việc khi bước vào tuổi 50.

Điều thay đổi lớn nhất đối với Rodriguez không chỉ là số tiền trong tài khoản, mà là cảm giác bình an khi không còn phải chạy theo đồng tiền. Cô vẫn sống tiết kiệm, chia tiền thuê nhà với bạn đời và đi chiếc Toyota Corolla có giá trung bình. Tuy nhiên, cô cho phép bản thân tận hưởng những kỳ nghỉ lớn, kết hợp giữa du lịch quốc tế và các chuyến đi bụi hay cắm trại giá rẻ.

“Tôi đã học được cách biết ơn những gì mình làm được”, cô nói.

Trước đây, Rodriguez luôn cảm thấy mình phải làm thêm, không được lười biếng. Giờ đây, cô có thể thoải mái từ chối những ca làm thêm nếu cảm thấy quá sức, có thể chi tiền cho bản thân hoặc người yêu mà không lo lắng.

Tham khảo CNBC﻿

Từng sống trong cảnh 'kiếm được bao nhiêu trả nợ bấy nhiêu', giáo viên trẻ tiết lộ bí quyết thoát khỏi nợ nần, thu nhập có thêm hơn 50 triệu/tháng bằng cách ai cũng làm được

Vu Lam

Nhịp sống Thị trường

Sự kiện: Tiền khôn

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không nhờ các gói kích thích kinh tế hay dòng vốn ngoại, thị trường chứng khoán ngay sát Việt Nam tăng bùng nổ, được một yếu tố không ngờ âm thầm đổ hàng nghìn tỷ đồng

Không nhờ các gói kích thích kinh tế hay dòng vốn ngoại, thị trường chứng khoán ngay sát Việt Nam tăng bùng nổ, được một yếu tố không ngờ âm thầm đổ hàng nghìn tỷ đồng Nổi bật

Giá giảm hơn 80%, một loại bong bóng vừa vỡ ở nền kinh tế ngay cạnh Việt Nam?

Giá giảm hơn 80%, một loại bong bóng vừa vỡ ở nền kinh tế ngay cạnh Việt Nam? Nổi bật

Phát hiện cá mập màu cam “có một không hai” khiến giới khoa học kinh ngạc

Phát hiện cá mập màu cam “có một không hai” khiến giới khoa học kinh ngạc

06:40 , 26/08/2025
Tập đoàn bất động sản từng lớn nhất Trung Quốc chính thức bị xoá sổ khỏi sàn chứng khoán sau 16 năm: Hồi kết đắng của một biểu tượng lẫy lừng

Tập đoàn bất động sản từng lớn nhất Trung Quốc chính thức bị xoá sổ khỏi sàn chứng khoán sau 16 năm: Hồi kết đắng của một biểu tượng lẫy lừng

06:31 , 26/08/2025
Chưa từng có: Sợ vỡ quỹ lương hưu, nền kinh tế số 1 Châu Âu phát 1,5 tỷ Euro cho trẻ em chơi chứng khoán

Chưa từng có: Sợ vỡ quỹ lương hưu, nền kinh tế số 1 Châu Âu phát 1,5 tỷ Euro cho trẻ em chơi chứng khoán

04:51 , 26/08/2025
Buồn của quốc gia thuộc top nghèo nhất châu Âu: Giá rau củ tăng theo cấp số nhân vì mất mùa, giới trẻ 'chê' làm nông, tích trữ thực phẩm cho ngày đông dần trở thành điều xa xỉ

Buồn của quốc gia thuộc top nghèo nhất châu Âu: Giá rau củ tăng theo cấp số nhân vì mất mùa, giới trẻ 'chê' làm nông, tích trữ thực phẩm cho ngày đông dần trở thành điều xa xỉ

04:39 , 26/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên