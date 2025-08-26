U30 trả nợ hơn 3 tỷ chỉ trong 1 năm, kiếm cả chục tỷ đồng trong ngành y nhưng không học y: Vừa làm vừa đầu tư là 'thượng sách'

Không xuất thân từ gia đình giàu có, Rodriguez luôn mang trong mình nỗi lo “thiếu thốn” từ khi còn nhỏ - điều thôi thúc cô lên kế hoạch kỹ lưỡng cho tương lai ngay từ sớm.

Rodriguez hiện là trợ lý bác sĩ gây mê (certified anesthesiologist assistant - CAA) và đang làm việc theo dạng hợp đồng ngắn hạn, thường gọi là “traveling CAA”.

Nhờ sự linh hoạt này, thu nhập của cô trong năm 2024 vượt mốc 300.000 USD (hơn 7,3 tỷ đồng). Trước đó, khi còn làm toàn thời gian tại một bệnh viện, cô cũng đã đạt mức thu nhập khoảng 200.000 USD/năm (gần 4,9 tỷ đồng), nhờ chăm chỉ làm thêm ca đêm và trực 24 giờ.

Điều đáng chú ý là Rodriguez không phải bác sĩ, cũng không học trường y. Cô chọn con đường ngắn hơn nhưng vẫn hiệu quả: học thạc sĩ chuyên ngành gây mê, sau đó lấy chứng chỉ hành nghề CAA. Cách làm này giúp cô tiết kiệm chi phí và thời gian, nhưng vẫn đạt được thu nhập cao cùng vị thế chuyên môn vững chắc trong ngành y.

Từ làm việc cật lực đến sống có chiến lược

Chabely từng làm việc quá sức trong những năm đầu sự nghiệp, chủ yếu vì nỗi lo không đủ tài chính. “Tôi luôn muốn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất”, cô chia sẻ. Chính vì vậy, cô từng nhận thêm nhiều giờ làm, cố gắng không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để kiếm thêm tiền.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi vào năm 2024 khi Rodriguez chuyển sang làm việc dạng hợp đồng ngắn hạn, chỉ duy trì khoảng 40 giờ/tuần và chỉ nhận thêm ca khi cần thiết.

Dù biết nếu quay lại guồng làm việc cũ cô có thể kiếm tới 500.000 USD mỗi năm (hơn 12 tỷ đồng), nhưng Rodriguez không còn đặt áp lực đó lên bản thân. “Tôi muốn kiếm thêm, nhưng không phải đánh đổi bằng sức khoẻ,” cô nói. “Tôi đã vượt mốc 300.000 USD/năm rồi, và tôi hài lòng với điều đó.”

Khi mới bắt đầu sự nghiệp ở Florida, Rodriguez từng nghĩ sẽ mua nhà tại đây. Nhưng sau khi chuyển đến Georgia vào năm 2023 và bắt đầu công việc hợp đồng sáu tháng, cô nhận ra mình thích trải nghiệm, thích di chuyển, hơn là ổn định trong một căn nhà. Hiện tại, cô sống ở bang New Mexico và chưa có ý định “an cư”.

Mục tiêu của cô giờ đây là linh hoạt tận hưởng cuộc sống, có thể sống ở nước ngoài vài tháng mỗi năm, khám phá những nơi mới, và làm việc theo cách phù hợp với bản thân. Tư duy tài chính của cô cũng trở nên sâu sắc và bền vững hơn: tiết kiệm cho tương lai, nhưng vẫn dành chỗ cho hiện tại.

Tài chính vững, tâm lý nhẹ nhàng

Chìa khoá giúp Rodriguez đầu tư vững vàng là việc cô đã trả hết khoản vay sinh viên gần 124.000 USD chỉ trong năm 2023. Sau khi thoát khỏi khoản nợ lớn, cô bắt đầu chuyển hướng tập trung toàn bộ vào đầu tư. Hiện tại, mỗi năm cô dành khoảng 40% thu nhập trước thuế để rót vào tài khoản đầu tư và hưu trí, tương đương hơn 2,9 tỷ đồng/năm.

Đến tháng 1/2025, tổng giá trị đầu tư của cô đã cán mốc 500.000 USD (12 tỷ đồng). Với nền tảng tài chính ngày càng vững chắc, cô hướng đến mục tiêu nghỉ hưu sớm, hoặc ít nhất là có thể giảm khối lượng công việc khi bước vào tuổi 50.

Điều thay đổi lớn nhất đối với Rodriguez không chỉ là số tiền trong tài khoản, mà là cảm giác bình an khi không còn phải chạy theo đồng tiền. Cô vẫn sống tiết kiệm, chia tiền thuê nhà với bạn đời và đi chiếc Toyota Corolla có giá trung bình. Tuy nhiên, cô cho phép bản thân tận hưởng những kỳ nghỉ lớn, kết hợp giữa du lịch quốc tế và các chuyến đi bụi hay cắm trại giá rẻ.

“Tôi đã học được cách biết ơn những gì mình làm được”, cô nói.

Trước đây, Rodriguez luôn cảm thấy mình phải làm thêm, không được lười biếng. Giờ đây, cô có thể thoải mái từ chối những ca làm thêm nếu cảm thấy quá sức, có thể chi tiền cho bản thân hoặc người yêu mà không lo lắng.

Tham khảo CNBC﻿