Nam shipper mang con gái nhỏ đi giao 43 đơn/ngày: Sự thật phía sau khiến dân mạng phẫn nộ

Theo đó, người đàn ông này hoạt động trên Douyin (bản tiếng Trung của Tiktok) với tài khoản @qianyibaobei. Trong hàng loạt video đăng tải, anh ta tự nhận mình là cha đơn thân, một mình nuôi cô con gái nhỏ tên Qianyi sau khi người mẹ “bỏ đi”. Trên tất cả các video, anh ta còn cố tình chèn dòng chữ cỡ lớn “Con bé không có mẹ” để khơi gợi sự thương cảm từ người xem.

Trong một video lan truyền mạnh, người đàn ông mặc đồng phục màu vàng của ứng dụng giao đồ ăn Meituan, kể rằng anh đã giao 43 đơn hàng trong một ngày cùng con gái nhỏ, kiếm được 300 nhân dân tệ (khoảng 1,1 triệu đồng) để mua đồ ăn ngon cho con. Ở video khác, anh kêu gọi khán giả thả tim và theo dõi, đồng thời nói rằng mình vô tình làm con gái bị thương ở mặt trong lúc làm việc.

Nhờ hình ảnh người cha vất vả chở con theo khi mưu sinh, tài khoản này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn. Tổng cộng trên Douyin và Kuaishou, anh ta sở hữu hơn 400.000 người theo dõi, đăng hơn 100 video cùng mô típ tương tự và kiếm tiền từ việc bán hàng qua livestream, tất cả đều dưới vỏ bọc “nuôi con gái”.

Tuy nhiên, đến 3/12/2024, cảnh sát Trung Quốc chính thức thông báo người đàn ông đã xuyên tạc hoàn toàn sự thật. Anh ta không phải là nhân viên giao đồ ăn, cũng không phải cha đơn thân. Mẹ của bé Qianyi vẫn đang “sống hạnh phúc” cùng gia đình. Bộ đồng phục giao hàng xuất hiện trong video thực chất được mua trên mạng.

Cảnh sát cho biết người đàn ông họ Yu đã bị xử phạt vì hành vi gây rối trật tự công cộng, dù không công bố chi tiết mức phạt. Theo Luật Xử phạt hành chính về an ninh trật tự của Trung Quốc, hành vi cố tình tung tin đồn gây rối trật tự công cộng có thể bị tạm giam tối đa 10 ngày và phạt tiền lên tới 500 nhân dân tệ.

Yu không phải KOL đầu tiên tại Trung Quốc bị xử lý vì chiêu trò sad fishing - tức khai thác bi kịch giả để câu kéo sự thương cảm. Trước đó, một KOL khác có tên @Liangshanmengyang đã bị tuyên án 11 tháng tù giam và phạt 80.000 nhân dân tệ (khoảng 300 triệu đồng) vì dựng chuyện về cuộc sống nghèo khổ của mình.

Nữ influencer 21 tuổi này từng có gần 4 triệu người theo dõi trên Douyin. Cô ta kể rằng cha mẹ đã qua đời, bản thân phải nuôi các em nhỏ, ngày ngày chỉ ăn khoai tây để sống tại khu tự trị dân tộc Di Lương Sơn thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Thế nhưng sau điều tra, cảnh sát phát hiện ngôi nhà tồi tàn xuất hiện trong video thực chất chỉ là chuồng nuôi dê và gia súc, cha mẹ cô vẫn còn sống. Ngoài đời, cô thường xuyên sử dụng quần áo và trang sức hàng hiệu.

Vụ việc còn phơi bày vai trò của một công ty đa kênh đứng sau, chuyên “nuôi” các tài khoản sadfishing. Chủ công ty họ Tang đã lợi dụng những tài khoản này để bán nông sản giả, thu lợi hơn 10 triệu nhân dân tệ. Người này sau đó bị kết án 14 tháng tù và phạt 100.000 nhân dân tệ.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ trước những chiêu trò lợi dụng lòng tốt. Một người bình luận: “Tôi không tin những video kiểu này. Những người thực sự khốn khó không có thời gian làm KOL và quay video mỗi ngày”. Một ý kiến khác cho rằng: “Những kẻ nói dối đang lợi dụng lòng tốt của xã hội và khiến những người thực sự cần giúp đỡ không nhận được sự hỗ trợ xứng đáng”.

