Trung Quốc bơm vốn cho dự án đường sắt gần 5 tỷ USD nối với 2 nước châu Á: Hơn 10.000 máy móc, công nhân xây 50 cây cầu, 29 đường hầm, dự kiến hoàn thành chỉ trong 4 năm

Ngày 16/12, Nội các Chính phủ Kyrgyzstan thông báo rằng một thỏa thuận vay vốn để tài trợ cho việc xây dựng tuyến đường sắt Trung Quốc-Kyrgyzstan-Uzbekistan (CKU) đã được ký kết tại Bishkek.

Thỏa thuận được ký kết giữa liên doanh Công ty Đường sắt Trung Quốc-Kyrgyzstan-Uzbekistan và liên minh các ngân hàng Trung Quốc, bao gồm Ngân hàng Phát triển Trung Quốc và Ngân hàng Xuất nhập khẩu.

Tổng chi phí của dự án ước tính khoảng 4,7 tỷ USD. Trong đó, khoảng 2,3 tỷ USD sẽ do Trung Quốc cấp dưới hình thức khoản vay 35 năm cho công ty liên doanh do Trung Quốc, Kyrgyzstan và Uzbekistan thành lập. Công ty này sẽ trực tiếp trả nợ.

Số tiền còn lại 2,3 tỷ USD sẽ được góp vào vốn điều lệ của công ty. Trong đó, Trung Quốc năm 51%, Kyrgyzstan và Uzbekistan mỗi nước nắm 24,5%.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch Nội các Kyrgyzstan Bakyt Torobaev lưu ý rằng, theo một trong những điều khoản quan trọng của thỏa thuận đầu tư giữa Nội các Kyrgyzstan và công ty liên doanh, việc hoàn tất thủ tục tài chính cho dự án phải được thực hiện trước ngày 20/12/2025. Ông cho biết điều khoản này đã được hoàn thành trước thời hạn.

Dự án đường sắt CKU được coi là một trong những dự án phức tạp nhất về mặt kỹ thuật trong khu vực. Dự án bao gồm việc xây dựng 50 cây cầu và 29 đường hầm với tổng chiều dài 120 km, chiếm khoảng 40% toàn tuyến. Tuyến đường sắt sẽ có tổng chiều dài 532,53 km. Trong lãnh thổ Kyrgyzstan, tuyến đường sắt sẽ dài 304 km.

Tuyến đường sắt CKU đã được khởi công vào ngày 27/12/2024 tại Jalal-Abad, Kyrgyzstan. CEO của tập đoàn Đường sắt Kyrgyzstan, Azamat Sakiev, tuyên bố rằng việc xây dựng có thể mất khoảng 6 năm. Tuy nhiên, sau đó, phó giám đốc của tập đoàn đường sắt Uzbekistan, Hikmatulla Rakhmetov, cho biết việc thi công đang tiến triển nhanh hơn so với kế hoạch ban đầu và có thể hoàn thành trong 4 năm. Dự án hiện đang sử dụng 5.695 máy móc và hơn 5.000 công nhân.

Dự án đường sắt CKU đã được thảo luận trong hơn 2 thập kỷ, nhưng liên tục bị đình trệ do các vấn đề về tài chính và những lo ngại về kỹ thuật. Dự án có thêm cú hích sau năm 2022 khi Trung Quốc tìm kiếm các hành lang vận tải hướng Tây thay thế, đồng thời các quốc gia Trung Á muốn đa dạng hóa các tuyến đường thương mại và giảm phụ thuộc vào các tuyến đường vận chuyển hiện có.

Hiện tại, cả Kyrgyzstan và Uzbekistan đều không có tuyến đường sắt trực tiếp nào nối với Trung Quốc; tuyến đường sắt duy nhất nối với Trung Quốc ở Trung Á là qua Kazakhstan. Đối với Uzbekistan, tuyến đường sắt này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển đến Trung Quốc và mở rộng năng lực xuất khẩu hàng hóa công – nông nghiệp. Các quan chức ở Tashkent cho rằng tuyến đường CKU có thể giảm thời gian giao hàng xuống vài ngày so với các hành lang đường sắt hiện có.

Tham khảo: Times of Central Asia﻿