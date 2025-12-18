Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tổng tư lệnh Ukraine “báo tin vui” với các đồng minh

18-12-2025 - 15:31 PM | Tài chính quốc tế

Tướng Oleksandr Syrskyi tuyên bố Ukraine giành lại gần 90% lãnh thổ Kupiansk giữa lúc Nga duy trì khoảng 710.000 quân nhưng "không đạt được đột phá".

Tuyên bố được Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đưa ra tại cuộc họp trực tuyến lần thứ 32 của Nhóm tiếp xúc quốc phòng Ukraine (Ramstein).

Tướng Oleksandr Syrskyi nhấn mạnh quân đội Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga khỏi Kupiansk thông qua các chiến dịch tìm kiếm và tiến công chủ động, qua đó kiểm soát gần 90% diện tích thành phố.

"Hoạt động của Lực lượng Phòng vệ Ukraine tại Kupians đạt kết quả rõ rệt, dù tình hình chung trên toàn tuyến mặt trận vẫn khó khăn"- tướng hàng đầu Ukraine thông tin đến các đối tác – "Các đơn vị Ukraine đã tận dụng hiệu quả các biện pháp trinh sát, tìm kiếm và đánh chặn, buộc lực lượng Nga phải rút lui khỏi nhiều vị trí then chốt trong đô thị".

Tướng hàng đầu Ukraine “báo tin vui” với các đồng minh - Ảnh 1.

Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. Ảnh: Facebook/ Oleksandr Syrskyi

Việc kiểm soát gần 90% lãnh thổ Kupiansk được xem là kết quả đáng chú ý trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn ác liệt.

Theo tướng Oleksandr Syrskyi, lực lượng Nga cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới mặt trận Pokrovsk. "Nga đã tìm cách kiểm soát Pokrovsk trong hơn 17 tháng qua, song các đơn vị Ukraine vẫn giữ vững phòng tuyến và từng bước giành lại thế chủ động"- ông nhấn mạnh.

Kết quả từ các đợt phản công cho thấy quân đội Ukraine đã tái kiểm soát 16 km² ở khu vực phía Bắc thành phố, đồng thời giành lại 56 km² lãnh thổ tại các khu vực Hryshyne, Kotlyne và Udachne, ở phía Tây Pokrovsk.

Tướng Syrskyi quả quyết quân đội Ukraine tiếp tục bảo vệ khu vực Pokrovsk-Myrnohrad, bất chấp áp lực gia tăng từ lực lượng Nga.

Cũng trong cuộc họp diễn ra ngày 17-12, Tư lệnh Oleksandr Syrskyi cho biết Nga đã tăng cường quân số lên khoảng 710.000 người để tiến hành một chiến dịch tấn công chiến lược.

"Để tiến hành một chiến dịch tấn công chiến lược, đối phương đã tăng cường lực lượng lên khoảng 710.000 quân. Họ vẫn tiếp tục các hoạt động tấn công dù không đạt được bất kỳ bước tiến đáng kể nào về mặt chiến dịch trong khi chịu tổn thất đáng kể" – RBC-Ukraine dẫn lời ông Syrskyi.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho biết trong vài ngày qua cả lực lượng Ukraine và Nga đều đang tiến công trên nhiều chiến tuyến, song tình hình giao tranh ở mặt trận Pokrovsk và Kupiansk vẫn là nóng nhất.

Ukraine "vô hiệu hóa" hạm đội bóng tối Nga -Tổng thống Putin nổi giận, tuyên bố 1 điều

Theo Hải Hưng

Người Lao động

