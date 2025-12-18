Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỹ bất ngờ dỡ lệnh trừng phạt dự án khí đốt ‘khủng’ của Nga, nước đồng minh Washington ‘thở phào’

18-12-2025 - 12:15 PM | Tài chính quốc tế

Động thái của Mỹ mang lại lợi ích tạm thời cho Nhật Bản.

Ngày 17/12, Mỹ gia hạn giấy phép cho phép bán dầu từ dự án dầu khí Sakhalin-2 của Nga đến ngày 18/6/2026, một động thái có khả năng cho phép dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) này tiếp tục sản xuất.

Giấy phép, do Bộ Tài chính Mỹ cấp, rất quan trọng đối với Nhật Bản – nước đồng minh của Mỹ. Giấy phép cho phép giao dịch với dự án Sakhalin-2 là sự miễn trừ đối với các lệnh trừng phạt mà cựu Tổng thống Joe Biden áp đặt lên dự án này vào năm 2022 liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.

Động thái này diễn ra bất chấp việc chính quyền Tổng thống Donald Trump gây áp lực trong các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản, yêu cầu các nước này giảm mua dầu và LNG của Nga.

Song song đó, Bộ Tài chính Mỹ đồng thời gia hạn miễn trừ, cũng đến ngày 18/6, cho phép giao dịch với các ngân hàng Nga, bao gồm Gazprombank, về năng lượng hạt nhân cho mục đích dân sự.

Ngoài Sakhalin-1 chuyên xuất khẩu dầu thô, Nhật Bản còn nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Dự án Sakhalin-2, chiếm khoảng 9% tổng lượng LNG nhập khẩu của quốc gia này. Công ty JERA - nhà cung cấp điện hàng đầu Nhật Bản, vẫn đang mua LNG từ Nga theo các hợp đồng có thời hạn đến năm 2026 và 2029. Nhà máy LNG Sakhalin-2 đi vào hoạt động năm 2009 và hiện có công suất từ 10-11 triệu tấn LNG/năm.

Hiện tại, Rosneft nắm giữ 20% cổ phần tại Sakhalin-1, tập đoàn ONGC Videsh của Ấn Độ sở hữu 20%, trong khi liên danh Nhật Bản gồm Bộ Kinh tế và các doanh nghiệp năng lượng lớn nắm giữ 30%. Chính phủ Nhật Bản từng được miễn trừ khỏi các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga, với lý do nước này phụ thuộc quá nhiều vào nguồn năng lượng nhập khẩu, một thực tế chưa thể thay đổi trong ngắn hạn.

Trong một thông báo vào tháng 11, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản nhấn mạnh: “Chính phủ Nhật Bản vẫn xem việc đảm bảo nguồn năng lượng từ nước ngoài, bao gồm cả dự án Sakhalin, là cực kỳ quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia”.

Tham khảo: Reuters﻿

