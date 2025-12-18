Khủng hoảng biên giới với Campuchia, kinh tế Thái Lan có nguy cơ "bay" hơn 2 tỷ USD

Việc đóng cửa các cửa khẩu biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đang gây thiệt hại nặng nề cho sáu tỉnh vùng đông bắc Thái Lan, với tổn thất thương mại ban đầu ước tính khoảng 50 tỷ baht – và con số này có thể lên tới 80 tỷ baht (khoảng 2 tỷ USD) mỗi năm nếu cuộc khủng hoảng kéo dài.

Ông Sorathep Rojpotjanaruch, Chủ tịch Câu lạc bộ Kinh doanh Nhà hàng kiêm Cố vấn danh dự của Hiệp hội Nhà nghỉ Thái Lan, cho biết với tờ Nation, bảy tháng căng thẳng biên giới và việc đóng cửa kéo dài đã ảnh hưởng đến xuất khẩu của Thái Lan sang Campuchia, vốn thường trị giá khoảng 70 tỷ baht mỗi năm, trong khi nhập khẩu từ Campuchia chỉ đạt khoảng 20 tỷ baht.

Điều đó có nghĩa là việc đóng cửa biên giới đã làm mất đi khoảng 50 tỷ baht trong hoạt động thương mại ròng.

Mặc dù tác động đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan có thể không lớn – khoảng 0,2% – nhưng thiệt hại lại tập trung cao độ ở sáu tỉnh biên giới vùng đông bắc nước này (hay Isaan), ông cho biết

Bộ Thương mại Thái Lan hiện đang nỗ lực tìm kiếm các thị trường thay thế để giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp địa phương.

Ông Sorathep cảnh báo rằng nếu xung đột kéo dài hơn ba tháng, thiệt hại thương mại ước tính sẽ tăng từ 50 tỷ lên khoảng 80 tỷ baht mỗi năm. Nếu tình hình kết thúc trong vòng 10-20 ngày, hậu quả sẽ vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng nếu kéo dài hơn nữa sẽ làm tăng mạnh nguy cơ Campuchia chuyển sang nhập khẩu hàng tiêu dùng ở nước khác. Hiện nay, khoảng 80% sản phẩm tiêu dùng của Campuchia thuộc nhóm này được nhập khẩu từ Thái Lan.

Về phía đầu tư, các doanh nghiệp Thái Lan tại Campuchia chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, nông nghiệp và dầu khí. Tập đoàn viễn thông Thái Lan (PTT) đã rút lui hoàn toàn, do đó phần lớn tác động tập trung vào khu vực tư nhân, với ảnh hưởng hạn chế đến kinh tế vĩ mô của Thái Lan. Tuy nhiên, sự không chắc chắn có thể thúc đẩy một số công ty nước ngoài chuyển hoạt động sản xuất trở lại Thái Lan, mặc dù các doanh nghiệp lớn vẫn chưa đưa ra quyết định chắc chắn.

Vấn đề lao động cũng là một vấn đề quan trọng khác. Campuchia là quốc gia láng giềng duy nhất mà người lao động ở Thái Lan hiện không được phép gia hạn giấy phép lao động, mặc dù mỗi năm có từ 700.000 đến 800.000 người Campuchia làm việc tại Thái Lan. Chính phủ nước này được đề nghị nhanh chóng thiết kế các cơ chế thay thế để tránh tình trạng thiếu hụt lao động trong lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp, vốn phụ thuộc rất nhiều vào lao động nước ngoài.

Tác động đến ngành du lịch tương đối cục bộ, chẳng hạn như ở Chanthaburi, mặc dù nhiều quốc gia đã đưa ra cảnh báo du lịch cho các khu vực biên giới. Trên thực tế, thiệt hại lớn nhất đối với ngành du lịch đến từ trận lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam, khiến hàng chục nghìn du khách Malaysia hủy chuyến mỗi ngày, một cú sốc nặng nề hơn cả tình hình biên giới.

Người dân tại sáu tỉnh biên giới đang phải chịu đựng mất kế sinh nhai và các cuộc sơ tán định kỳ; hầu hết chỉ mong muốn cuộc xung đột nhanh chóng kết thúc để cuộc sống trở lại bình thường. Một số trẻ em cũng bị ảnh hưởng bởi việc trường học phải đóng cửa nhiều lần trong các cuộc đụng độ.

Về mặt chính sách, một số chuyên gia cho rằng Thái Lan nên tận dụng thời điểm này để trấn áp các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là các băng nhóm lừa đảo gây thiệt hại kinh tế lên đến hàng chục tỷ baht mỗi năm. Các quốc gia như Canada đã thiệt hại hơn 10 tỷ baht mỗi năm do các vụ lừa đảo này.

Điều này có thể giúp Thái Lan có được vị thế vững chắc, với sự hỗ trợ quốc tế, để tăng cường phối hợp trấn áp các hoạt động lừa đảo, đồng thời giải quyết vấn đề an ninh và ổn định biên giới.

Trước đó, Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) cảnh báo rằng các cuộc đụng độ dữ dội dọc biên giới Thái Lan - Campuchia đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế biên giới, với dòng chảy thương mại sụt giảm 99,5% - tương đương với việc đóng cửa các cửa khẩu và mất khoảng 500 triệu baht mỗi ngày.