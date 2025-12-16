Ảnh minh họa

Ngày 12/12, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) thông báo sầu riêng tươi của Lào đáp ứng các yêu cầu kiểm dịch thực vật sẽ được phép nhập khẩu vào Trung Quốc. Với quyết định này, Lào trở thành quốc gia thứ 6 sau Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Campuchia được phép xuất khẩu sầu riêng tươi vào thị trường đông dân nhất thế giới.

Lào hiện có hơn 20.000 ha diện tích trồng sầu riêng, chủ yếu là giống Tháng Đông, còn được biết đến với tên gọi “sầu riêng vàng”. Trong vài năm gần đây, từ năm 2021, ngành trồng sầu riêng tại Lào thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư Trung Quốc, Việt Nam và Malaysia. Các đồn điền sầu riêng hiện trải rộng khắp các vùng phía bắc, miền trung và miền nam của quốc gia này, nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu ngày càng tăng.

Việc Lào được phép xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc mang lại lợi thế rõ ràng nhờ vị trí địa lý thuận lợi. Quốc gia này có chung biên giới với Trung Quốc và hai nước được kết nối bởi tuyến đường sắt Trung Quốc – Lào, giúp giảm chi phí vận chuyển và rút ngắn thời gian giao hàng. Theo các chuyên gia, chi phí sản xuất và logistics tại Lào hiện thấp hơn so với Thái Lan, tạo cơ hội cạnh tranh về giá trên thị trường Trung Quốc. Đồng thời, các nhà đầu tư Trung Quốc hy vọng sẽ nâng cao tiêu chuẩn canh tác địa phương thông qua áp dụng các phương pháp quản lý mới, từ đó cải thiện năng suất và chất lượng sầu riêng Lào. Nếu thành công, sản phẩm của Lào có thể cạnh tranh trực tiếp với sầu riêng Thái Lan, vốn chiếm ưu thế lâu nay.

Về yêu cầu kiểm dịch, GACC đã xác định tổng cộng 5 loại sâu bệnh cần kiểm soát gồm: ruồi đục quả ổi (Bactrocera correcta), sâu đục hạt sầu riêng (Mudaria luteileprosa), rệp sáp Jack Beardsley (Pseudococcus jackbeardsley), rệp sáp cà phê (Planococcus lilacinus) và rệp sáp chanh dây (Planococcus minor). Theo đó, các vườn cây muốn xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc phải thiết lập hệ thống quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc chặt chẽ, tuân thủ các thực hành nông nghiệp tốt và kỹ thuật quản lý dịch hại tổng hợp. Vườn cây cũng phải duy trì vệ sinh, loại bỏ kịp thời trái cây thối hoặc rụng, đồng thời không để nguồn ô nhiễm gần vườn.

Trong quá trình đóng gói, sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc cần trải qua các bước làm sạch, phân loại, xếp hạng và loại bỏ trái cây hư hỏng nhằm đảm bảo lô hàng không bị nhiễm côn trùng, ve, trái cây thối, cành, lá, rễ và đất. Khi cần thiết, các biện pháp xử lý côn trùng có thể được thực hiện ngay tại cơ sở đóng gói. Toàn bộ quy trình đóng gói phải tuân thủ luật, quy định và tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm của Trung Quốc, đồng thời tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ chất không ăn được nào trong lô hàng xuất khẩu.