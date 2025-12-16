Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc gia trồng 20.000 ha sầu riêng chính thức được xuất khẩu tươi vào Trung Quốc, cạnh tranh với Thái Lan, Việt Nam

16-12-2025 - 18:08 PM | Thị trường

Láng giềng Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ 6 xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc, sau Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Campuchia.

Ảnh minh họa

Ngày 12/12, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) thông báo sầu riêng tươi của Lào đáp ứng các yêu cầu kiểm dịch thực vật sẽ được phép nhập khẩu vào Trung Quốc. Với quyết định này, Lào trở thành quốc gia thứ 6 sau Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Campuchia được phép xuất khẩu sầu riêng tươi vào thị trường đông dân nhất thế giới.

Lào hiện có hơn 20.000 ha diện tích trồng sầu riêng, chủ yếu là giống Tháng Đông, còn được biết đến với tên gọi “sầu riêng vàng”. Trong vài năm gần đây, từ năm 2021, ngành trồng sầu riêng tại Lào thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư Trung Quốc, Việt Nam và Malaysia. Các đồn điền sầu riêng hiện trải rộng khắp các vùng phía bắc, miền trung và miền nam của quốc gia này, nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu ngày càng tăng.

Việc Lào được phép xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc mang lại lợi thế rõ ràng nhờ vị trí địa lý thuận lợi. Quốc gia này có chung biên giới với Trung Quốc và hai nước được kết nối bởi tuyến đường sắt Trung Quốc – Lào, giúp giảm chi phí vận chuyển và rút ngắn thời gian giao hàng. Theo các chuyên gia, chi phí sản xuất và logistics tại Lào hiện thấp hơn so với Thái Lan, tạo cơ hội cạnh tranh về giá trên thị trường Trung Quốc. Đồng thời, các nhà đầu tư Trung Quốc hy vọng sẽ nâng cao tiêu chuẩn canh tác địa phương thông qua áp dụng các phương pháp quản lý mới, từ đó cải thiện năng suất và chất lượng sầu riêng Lào. Nếu thành công, sản phẩm của Lào có thể cạnh tranh trực tiếp với sầu riêng Thái Lan, vốn chiếm ưu thế lâu nay.

Về yêu cầu kiểm dịch, GACC đã xác định tổng cộng 5 loại sâu bệnh cần kiểm soát gồm: ruồi đục quả ổi (Bactrocera correcta), sâu đục hạt sầu riêng (Mudaria luteileprosa), rệp sáp Jack Beardsley (Pseudococcus jackbeardsley), rệp sáp cà phê (Planococcus lilacinus) và rệp sáp chanh dây (Planococcus minor). Theo đó, các vườn cây muốn xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc phải thiết lập hệ thống quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc chặt chẽ, tuân thủ các thực hành nông nghiệp tốt và kỹ thuật quản lý dịch hại tổng hợp. Vườn cây cũng phải duy trì vệ sinh, loại bỏ kịp thời trái cây thối hoặc rụng, đồng thời không để nguồn ô nhiễm gần vườn.

Trong quá trình đóng gói, sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc cần trải qua các bước làm sạch, phân loại, xếp hạng và loại bỏ trái cây hư hỏng nhằm đảm bảo lô hàng không bị nhiễm côn trùng, ve, trái cây thối, cành, lá, rễ và đất. Khi cần thiết, các biện pháp xử lý côn trùng có thể được thực hiện ngay tại cơ sở đóng gói. Toàn bộ quy trình đóng gói phải tuân thủ luật, quy định và tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm của Trung Quốc, đồng thời tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ chất không ăn được nào trong lô hàng xuất khẩu.

Một loại 'vàng xanh trên cây' của Cuba gặp khó: Bất ngờ thối rữa tại vườn không thể thu hoạch, thị trường sốt giá lên mức xa xỉ

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Báo Ấn Độ: VinFast lọt top 5 doanh số xe điện, vị thế thống trị của thương hiệu nội địa số 1 nước này đang bị đe dọa?

Báo Ấn Độ: VinFast lọt top 5 doanh số xe điện, vị thế thống trị của thương hiệu nội địa số 1 nước này đang bị đe dọa? Nổi bật

Thêm một 'cá mập' xác nhận triển khai mô hình tủ đổi pin xe điện tại Việt Nam từ 2026

Thêm một 'cá mập' xác nhận triển khai mô hình tủ đổi pin xe điện tại Việt Nam từ 2026 Nổi bật

Cận cảnh lô xe gần 2.100 chiếc vừa cập cảng TPHCM

Cận cảnh lô xe gần 2.100 chiếc vừa cập cảng TPHCM

17:35 , 16/12/2025
Bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân, những ai là bị hại cần liên hệ ngay cơ quan công an

Bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân, những ai là bị hại cần liên hệ ngay cơ quan công an

17:05 , 16/12/2025
TPHCM: Taxi điện "áp đảo"

TPHCM: Taxi điện "áp đảo"

16:45 , 16/12/2025
Ngay nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới cũng thừa nhận: Phải đến 2028 thì khủng hoảng giá RAM may ra mới kết thúc

Ngay nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới cũng thừa nhận: Phải đến 2028 thì khủng hoảng giá RAM may ra mới kết thúc

16:33 , 16/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên