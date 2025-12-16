Ngay nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới cũng thừa nhận: Phải đến 2028 thì khủng hoảng giá RAM may ra mới kết thúc

Một trong những nhà sản xuất bộ nhớ lớn nhất thế giới, SK Hynix , vừa đưa ra cảnh báo đáng chú ý về triển vọng nguồn cung DRAM trong vài năm tới. Phân tích nội bộ của hãng cho thấy thị trường DRAM phổ thông (commodity DRAM) sẽ tiếp tục rơi vào trạng thái tăng trưởng nguồn cung chậm hơn nhu cầu, và tình trạng này có thể kéo dài xuyên suốt đến năm 2028.

Theo tài liệu được cho là trích từ báo cáo nội bộ của SK Hynix, ngoại trừ các dòng bộ nhớ chuyên biệt như HBM (High Bandwidth Memory) và SOCAMM , phần lớn năng lực sản xuất DRAM hiện nay khó có khả năng mở rộng đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu thị trường. Nguyên nhân chính đến từ việc các nhà sản xuất bộ nhớ lớn đã và đang chuyển trọng tâm sang phục vụ máy chủ AI , nơi mang lại biên lợi nhuận cao hơn đáng kể so với thị trường PC truyền thống.

Đáng chú ý, lượng tồn kho DRAM của các nhà cung ứng được cho là đã giảm xuống mức thấp kỷ lục. Song song đó, các hãng như SK Hynix áp dụng chiến lược mở rộng công suất một cách thận trọng, ưu tiên duy trì lợi nhuận thay vì tăng sản lượng ồ ạt. Điều này khiến áp lực phân bổ nguồn cung ngày càng rõ rệt, đặc biệt với các khách hàng thuộc phân khúc tiêu dùng.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu DRAM cho máy chủ tiếp tục tăng trưởng mạnh nhờ làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI. SK Hynix ước tính tỷ trọng DRAM dành cho máy chủ sẽ tăng từ 38% vào năm 2025 lên khoảng 53% vào năm 2030 . Một số nguồn tin trong ngành thậm chí cho biết nhiều dây chuyền sản xuất DRAM chủ lực cho năm 2026 đã được đặt kín, trong khi nguồn cung dành cho PC dự kiến tiếp tục thiếu hụt trong nhiều năm tới.

Không chỉ DRAM, mảng NAND flash cũng đối mặt với kịch bản tương tự. Phân tích của SK Hynix cho thấy tăng trưởng nguồn cung NAND cho thị trường tiêu dùng có thể chậm lại do nhu cầu mạnh từ phía máy chủ và AI, nơi mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho nhà sản xuất.

Trong bối cảnh đó, thị trường PC tiêu dùng, đặc biệt là các hệ thống cần dung lượng RAM lớn như AI PC , được dự báo sẽ chịu tác động rõ rệt. Dù tổng lượng PC xuất xưởng toàn cầu năm 2025 có thể không tăng mạnh, tỷ trọng AI PC được dự đoán sẽ chiếm tới 55% thị trường vào năm 2026 , càng làm gia tăng áp lực lên nguồn cung bộ nhớ.

Tổng thể, cảnh báo từ SK Hynix cho thấy một viễn cảnh không mấy tích cực cho người dùng phổ thông. Thay vì sớm ổn định vào năm 2027 như kỳ vọng trước đó, khủng hoảng nguồn cung bộ nhớ có thể kéo dài ít nhất đến hết năm 2028 , khiến giá linh kiện và PC khó có khả năng hạ nhiệt trong trung hạn.