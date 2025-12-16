Yamaha 135LC 2025 về Việt Nam: Giá hơn 100 triệu đồng, gần giống Exciter nhưng nhập khẩu, không có ABS

Sáng 16/12, một đại lý xe máy nhập khẩu tư nhân tại Cần Thơ đưa về lô xe máy Yamaha 135LC 2025 đầu tiên Việt Nam, giá bán hơn 100 triệu đồng. Xe nhập khẩu từ Malaysia, hướng đến tệp khách hàng thích sự khác biệt và sưu tầm các mẫu xe hiếm.

So với phiên bản cũ, phiên bản 2025 khác biệt về màu sơn và tem, gồm 3 màu tiêu chuẩn (Aqua Blue, Sand Storm, Moss Green) và 1 màu đặc biệt (Red Titan). Phiên bản đặc biệt màu Red Titan còn được trang bị thêm giỏ chứa đồ ở baga giữa, tích hợp cổng sạc Type-C chống nước.

Yamaha 135LC màu đặc biệt Red Titan đã có khách hàng đặt mua dù giá bán trên 100 triệu đồng.

Yamaha 135LC là thế hệ tiếp theo của dòng Exciter 135 đã bị khai tử ở Việt Nam từ năm 2014. Tại Malaysia, bên cạnh 135LC, Yamaha Malaysia còn phân phối song song dòng Y15ZR (tên gọi khác của Exctier 150) và Y16ZR (tên gọi khác của Exciter 155).

Việc khai tử Exciter 135, hay còn gọi là “Ex nhỏ” từng khiến nhiều người Việt tiếc nuối bởi đời này sở hữu kiểu dáng đẹp mắt, gọn gàng; động cơ êm, ít tiếng ồn, bền; và côn nhẹ. Trên các hội nhóm, với những chiếc Exciter 135 còn hoạt động tốt, giá bán lại đang ở mức rất cao, đặc biệt là xe đời 2005-2010.

Từ trái qua phải là màu Sand Storm, Moss Green và Aqua Blue.

Yamaha 135LC 2025 không khác về thiết kế và trang bị. Đèn LED giống Exciter 150 đời 2019, đèn hậu của Exciter 155, bộ mâm 17 inch của 125ZR và đồng hồ dạng màn hình điện tử. Chìa khóa cơ.

Xe sở hữu chiều dài 1.945 mm, chiều rộng 690 mm, chiều cao 1.095 mm, chiều dài cơ sở 1.255 mm. Yamaha 135LC ngắn hơn 10mm, rộng hơn 25 mm và cao hơn 10 mm so với Exciter 155. Mâm xe kích thước 17 inch.

Giỏ đồ độc quyền trên phiên bản đặc biệt Red Titan tích hợp cổng sạc Type-C.

Xe nặng 109 kg, chiều cao yên 775 mm và bình xăng dung tích 4,6t lít. Tiếc rằng, Yamaha 135LC vẫn chưa trang bị công nghệ phanh ABS, dù cả bánh trước và bánh sau đều dùng phanh đĩa.

Hệ thống treo sử dụng phuộc ống lồng ở phía trước với giảm xóc đơn có thể điều chỉnh ở phía sau. Yamaha 135LC trang bị động cơ xy-lanh đơn, dung tích 135cc, 4 thì, SOHC, công suất 12,47 mã lực tại 8.000 v/ph và mô-men xoắn 12,2 Nm tại 6.000 v/phh. Động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro4. Yamaha 135LC trang bị hộp số 4 cấp và không có côn tay.

Trên thị trường Việt Nam, các mẫu underbone thể thao tương tự Yamaha 135LC hiện có Yamaha Exciter 155 chính hãng giá từ 44,8 triệu đồng và Honda Winner R chính hãng giá từ 46,16 triệu đồng.

Một số hình ảnh khác của xe: