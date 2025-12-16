Viettel bán pháo hoa Tết ở đâu, giá thế nào?

Theo đó, người dân có thể mua pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán 2026 tại 500 cửa hàng bán lẻ của Viettel, mỗi dàn pháo hoa với 25 viên có giá từ hơn 300.000 đồng (tùy loại).

Đại diện Viettel cho biết, việc doanh nghiệp này tham gia vào lĩnh vực bán pháo hoa sẽ mở ra mô hình phân phối pháo hoa hiện đại, giúp người dân trên cả nước dễ dàng tiếp cận sản phẩm chất lượng cao.

Một sản phẩm pháo hoa của Công ty TNHH MTV Hoá chất 21.

Hiện Nhà máy Z121 - trực thuộc Bộ Quốc phòng - là đơn vị duy nhất được phép sản xuất và phân phối pháo hoa không tiếng nổ, tuy nhiên việc phân phối mang tính nhỏ lẻ, theo từng địa phương. Sự xuất hiện của một doanh nghiệp bán lẻ lớn như Viettel được kỳ vọng sẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng tăng của người dân sau khi Nghị định 137/2020 cho phép cá nhân sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ trong các dịp lễ, Tết và sự kiện cộng đồng.

“Dựa trên lợi thế về quy mô và năng lực vận hành kết hợp với chuỗi cung ứng được tối ưu từ sản xuất đến bán lẻ, Viettel sẽ mang đến pháo hoa chính hãng với giá cạnh tranh và dịch vụ minh bạch.

Các dòng pháo hoa trong khuôn khổ hợp tác đều do Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 sản xuất theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Bộ Quốc phòng, đảm bảo chất lượng ổn định, an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành. Người tiêu dùng có thể mua và sử dụng mà không bị hạn chế về số lượng.

Khi mua pháo hoa Z121, người dân cần đáp ứng đủ hai điều kiện là đủ 18 tuổi trở lên và xuất trình được căn cước công dân để xác thực độ tuổi”, đại diện truyền thông của Viettel nói.

Các sản phẩm pháo hoa sẽ được phân phối rộng rãi tại 500 điểm bán của Viettel trên khắp các tỉnh, thành toàn quốc, đồng thời hiện diện trên cả các nền tảng thương mại điện tử, kênh bán trực tuyến và mạng lưới cộng tác viên.

“Mục tiêu của Viettel là đưa sản phẩm pháo hoa chất lượng đến gần hơn với người dân, đặc biệt là trong các dịp lễ hội, sự kiện cộng đồng và mùa Tết. Quy trình tư vấn, hướng dẫn sử dụng và cảnh báo an toàn được Viettel chuẩn hóa trên toàn hệ thống, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin, hiểu rõ quy định pháp lý và lựa chọn sản phẩm phù hợp”, vị này nói thêm.

Kể từ ngày 1/12, danh mục pháo hoa “Made in Vietnam” bắt đầu được mở rộng và cập nhật thường xuyên tại các cửa hàng Viettel.

Sản phẩm pháo hoa Bộ Quốc phòng được bán tại gần 500 cửa hàng Viettel trên toàn quốc.

Người tiêu dùng có thể đến trực tiếp các điểm bán để trải nghiệm, nhận tư vấn chi tiết, hoặc mua sắm trực tuyến.

