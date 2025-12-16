Việt Nam xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo

Ảnh minh họa.

Giá gạo Việt Nam xuất khẩu tuần qua gần như không đổi so với tuần trước đó. Hoạt động giao dịch vẫn chậm do nhu cầu thị trường vẫn yếu. Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm được chào bán quanh mức 365 - 370 USD/tấn, gần như không đổi so với tuần trước. Các thương nhân cho biết hoạt động giao dịch diễn ra chậm do nhu cầu yếu.

Số liệu chính thức cho thấy xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 11/2025 giảm mạnh 49,1% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 358.000 tấn, phản ánh rõ sự trầm lắng của thị trường trong ngắn hạn.

Lũy kế xuất khẩu gạo đến 30/11 đạt 7,535 triệu tấn, trị giá 3,851 tỷ USD, so với cùng kỳ 2024 giảm 10,88% về số lượng và giảm 27,37% về trị giá, Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết.

Cùng với Việt Nam, giá gạo Ấn Độ nhìn chung cũng đi ngang. Trong khi đó trên thị trường gạo châu Á, tuần qua, giá gạo Thái Lan tăng lên mức cao nhất hơn sáu tháng. Trên bình diện toàn cầu, thị trường gạo được đánh giá đang dần ổn định sau nhiều biến động trong năm 2025, song xu hướng giá vẫn phân hóa rõ rệt giữa châu Á và các khu vực phương Tây.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm đã tăng mạnh lên khoảng 400 USD/tấn vào cuối tuần, so với mức 375 USD/tấn của tuần trước, chạm mức cao nhất kể từ cuối tháng 5/2025. Đà tăng chủ yếu xuất phát từ lo ngại nguồn cung bị thu hẹp do lũ lụt tại nhiều khu vực trong nước, cùng với kỳ vọng nhu cầu sẽ cải thiện khi Trung Quốc cam kết mua 500.000 tấn gạo của Thái Lan và đang tiến tới hoàn tất thỏa thuận trong tháng này. Theo các thương nhân tại Bangkok, triển vọng xuất khẩu sang Trung Quốc, cùng khả năng có thêm đơn hàng từ Philippines, đã khiến thị trường gạo trở nên sôi động hơn.

Trái ngược với Thái Lan, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ gần như không thay đổi trong tuần qua. Gạo đồ 5% tấm của nước này được chào bán ở mức 347–354 USD/tấn, còn gạo trắng 5% tấm dao động trong khoảng 340–345 USD/tấn. Đồng rupee suy yếu, tiến sát mức thấp kỷ lục so với đồng USD, đã giúp các nhà xuất khẩu bù đắp phần nào chi phí tăng do giá lúa trong nước neo cao. Giá lúa tại Ấn Độ được giữ ở mức cao một phần do Chính phủ tăng giá thu mua tối thiểu, qua đó đẩy chi phí đầu vào của doanh nghiệp lên cao.

Ở các thị trường khác trong khu vực, Bangladesh đã phê duyệt kế hoạch mua 50.000 tấn gạo thông qua đấu thầu quốc tế, trong bối cảnh chính phủ nước này vẫn gặp khó khăn trong việc kiểm soát giá gạo nội địa dù nguồn cung và sản lượng được đánh giá là khá dồi dào.

Các báo cáo mới nhất cho thấy thị trường gạo thế giới đang có dấu hiệu ổn định trở lại sau một năm biến động mạnh. Giá gạo tại châu Á có xu hướng tăng nhờ nguồn cung thắt chặt, đồng thời một số quốc gia vẫn tiếp tục nhập khẩu để bổ sung dự trữ, dù nhu cầu nhìn chung chưa thật sự sôi động. Trong khi đó, các nhà xuất khẩu tại châu Mỹ lại đối mặt với áp lực giảm giá gạo do tốc độ giao hàng chậm lại và nhu cầu từ nước ngoài suy yếu. Diễn biến này khiến khoảng cách giá gạo giữa châu Á và phương Tây ngày càng nới rộng.

Thương mại gạo toàn cầu được dự báo sẽ có sự điều chỉnh đáng kể trong thời gian tới, khi lượng tồn kho tại một số nước sản xuất lớn ở châu Á gia tăng và dòng chảy thương mại dịch chuyển. Một số quốc gia châu Á được kỳ vọng sẽ mở rộng xuất khẩu, trong khi nhu cầu nhập khẩu tại một số thị trường châu Phi và châu Á có xu hướng tăng trở lại. Theo giới phân tích, thị trường gạo toàn cầu sẽ bước vào năm 2026 trên nền tảng ổn định hơn nhưng vẫn có những khác biệt rõ rệt giữa các khu vực, điều này sẽ định hình chiến lược giá cả và thương mại trong năm tới.