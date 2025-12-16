Thông báo đến tài xế Xanh SM

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

16-12-2025 - 06:40 AM | Thị trường

Xanh SM tiếp tục nâng cấp hệ thống vận hành để hỗ trợ tài xế làm việc hiệu quả hơn.

Từ ngày 15/12/2025, Xanh SM chính thức bổ sung tính năng “Giải trình trực tuyến” trên ứng dụng Xanh SM Driver, nhằm hỗ trợ tài xế thực hiện giải trình đối với các cuốc xe có nghi vấn vi phạm một cách thuận tiện và minh bạch hơn.

Theo đó, việc giải trình trực tuyến chỉ áp dụng cho các cuốc xe được hệ thống gắn mức cảnh báo Cao và Rất cao, triển khai cho các đối tượng gồm Bác Tài Bike, Bike Platform, Taxi và Car Platform. Tính năng này được áp dụng từ ngày 15/12/2025 cho đến khi có thông báo mới.

Kể từ ngày 15/12/2025, Xanh SM chính thức bổ sung tính năng “Giải trình trực tuyến”. (Ảnh: Xanh SM)

Song song với việc bổ sung tính năng giải trình, hệ thống Xanh SM tiếp tục duy trì các cảnh báo rủi ro và khuyến nghị điều chỉnh hành vi vận doanh, giúp tài xế kịp thời hạn chế vi phạm trong quá trình hoạt động. Việc nhận chuyến của tài xế sẽ không bị ảnh hưởng khi hệ thống hiển thị cảnh báo.

Về quy trình xử lý, kể từ ngày 15/12/2025, toàn bộ việc giải trình và xác nhận vi phạm sẽ được thực hiện trực tuyến ngay trên ứng dụng. Trong một số trường hợp đặc biệt, tài xế vẫn có thể đến văn phòng để làm việc trực tiếp với đội xe.

Trường hợp tài xế cho rằng hệ thống đánh giá chưa chính xác, tài xế có thể chủ động phản hồi bằng cách cung cấp thông tin, hình ảnh chứng minh và lựa chọn lý do phù hợp. Việc giải trình là bắt buộc, cần hoàn tất trong vòng 48 giờ, đây là căn cứ quan trọng nhằm đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động vận doanh và tránh các ảnh hưởng không mong muốn đến tài khoản.

Trước đó, từ ngày 10/10/2025, Xanh SM đã triển khai thử nghiệm tính năng “Mức độ cảnh báo gian lận” trên ứng dụng Xanh SM Driver, giúp tài xế chủ động theo dõi tình trạng vận hành của mình. Tính năng này cho phép tài xế xem các cảnh báo hiện tại và trong 6 ngày gần nhất, với mức độ rủi ro được phân loại theo 4 cấp: Không, Thấp, Cao và Rất cao, kèm theo khuyến cáo cụ thể để điều chỉnh hành vi vận doanh phù hợp.

Các cảnh báo được thiết kế nhằm giúp tài xế nhận diện sớm những dấu hiệu bất thường trong quá trình thực hiện cuốc xe. Khi phát hiện rủi ro, hệ thống sẽ hiển thị thông tin và hướng dẫn chi tiết để tài xế kịp thời điều chỉnh.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và Pháp luật

