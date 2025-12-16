Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đồ Noel giá 'sập sàn', nhân viên đội nắng ra đường đón khách vẫn không thấy

16-12-2025 - 06:35 AM | Thị trường

Mặc dù trong giai đoạn cao điểm mua sắm đồ trang trí Giáng sinh nhưng nhiều cửa hàng kinh doanh trên đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn, TPHCM) vẫn dài cổ ngóng khách. Có tiệm treo bảng xả hàng, giảm giá, treo bảng giá giảm công khai vẫn đìu hiu, ế ẩm.

Ngày 15/12, đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn, TPHCM), các cửa hàng kinh doanh đồ trang trí Giáng sinh bày bán đủ các sản phẩm trang trí từ cây thông, ông già Noel, dây đèn, kim tuyến... với giá khá mềm, chỉ từ vài chục nghìn đồng đến 1 triệu đồng/sản phẩm.

Theo người bán, các năm qua thị trường đồ Noel vốn đã vắng, nay còn vắng hơn do nhiều địa phương bị ảnh hưởng nặng nề những mưa lũ, thiên tai vừa qua đã "cuốn" theo nhiều khách hàng. "Chúng tôi chủ yếu bán sỉ, phân phối khắp các tỉnh thành nhưng năm nay giảm đi rất nhiều. Buôn bán ngày càng khó khăn, ế ẩm" - nhân viên một cửa hàng cho biết.

Một tiệm kinh doanh treo bảng xả hàng, giá chỉ còn từ 150.000 đồng nhưng hầu như cũng vắng khách. Chủ cửa hàng ngồi lướt điện thoại ngóng khách đến xem hàng, mua sắm.

Theo nhiều khách hàng, do kinh tế khó khăn nên họ không chi tiêu nhiều cho việc mua sắm đồ trang trí Noel. Thay vào đó, họ tận dụng lại đồ dùng cũ, và chỉ mua thêm sản phẩm khi cần thiết để trang trí Giáng sinh. "Năm nay các cửa hàng có nhiều sản phẩm mới, giá mềm nhưng do điều kiện kinh tế nên tôi chỉ có thể mua một vài sản phẩm như cây thông, đèn trang trí... cho có không khí Noel chứ không đầu tư quá nhiều" - chị Minh Hạnh (ngụ phường Xuân Hòa) cho biết.

Nhiều sản phẩm mới lạ phục vụ thị trường Giáng sinh chờ khách dừng chân lựa chọn mang về nhà

Để đẩy mạnh doanh số, nhiều nhân viên đội nắng bắt ghế, đứng ra giữa đường chờ đón người tiêu dùng. Chỉ cần khách dừng xe, sẽ được nhân viên tư vấn, tiếp thị sản phẩm tận nơi. Thế nhưng hầu như vẫn rất ít khách đến.

Những quầy hàng vắng vẻ, chỉ có người bán và thiếu người mua dù đang trong cao điểm mua sắm cho mùa Giáng sinh

Theo Uyên Phương

Tiền Phong

Noel

