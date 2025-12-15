Bộ Công an mở rộng điều tra, giám định sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường

Hệ sinh thái quy mô lớn, doanh thu hàng nghìn tỷ đồng

Bị can Hoàng Thị Hường.

Tại cuộc họp báo chiều 15/12, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an cho biết, số lượng sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường là rất lớn, trải rộng ở nhiều nhóm mặt hàng, đòi hỏi quá trình giám định phải được thực hiện thận trọng, toàn diện và đúng quy trình chuyên môn.

Liên quan vụ án, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường (SN 1987, trú tại Phú Thọ, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường) cùng 6 bị can khác để điều tra về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hoàng Thị Hường đã xây dựng và điều hành một hệ sinh thái kinh doanh quy mô lớn, gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên đăng ký kinh doanh, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, phân phối và kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và một số sản phẩm khác.

Thông qua hệ thống doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân này, các sản phẩm mang thương hiệu Hoàng Hường được quảng bá, phân phối rộng rãi trên thị trường, đặc biệt thông qua các nền tảng mạng xã hội và kênh bán hàng trực tuyến.

Bị cáo buộc để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, để thực hiện hành vi trốn thuế, Hoàng Thị Hường đã chỉ đạo nhân viên phân tán doanh thu, hạch toán doanh thu bán hàng vào các hộ kinh doanh và cá nhân đứng tên đăng ký kinh doanh thay vì ghi nhận đầy đủ tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Qua điều tra ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Thị Hường bị cáo buộc đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, đồng thời kê khai sai quy định thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Cơ quan điều tra đánh giá, hành vi trên không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định về kế toán, thuế mà còn có dấu hiệu tổ chức, chỉ đạo có hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, với quy mô đặc biệt lớn.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã áp dụng các biện pháp tố tụng cần thiết, trong đó có kê biên tài sản của Hoàng Thị Hường với tổng giá trị ước tính trên 320 tỷ đồng nhằm phục vụ công tác khắc phục hậu quả vụ án, bảo đảm thu hồi tài sản cho Nhà nước theo quy định pháp luật.

Cùng với việc điều tra hành vi vi phạm quy định về kế toán, Bộ Công an cho biết đang tiếp tục mở rộng xác minh các dấu hiệu vi phạm pháp luật khác, trong đó có việc giám định chất lượng, nguồn gốc, tiêu chuẩn của các sản phẩm do hệ sinh thái Hoàng Hường sản xuất, kinh doanh.

Việc giám định này nhằm làm rõ các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm, tính hợp pháp trong sản xuất, lưu hành, cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, làm căn cứ xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng bị can và các cá nhân, tổ chức liên quan.