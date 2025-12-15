Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá dừa khô rớt thảm

15-12-2025 - 16:50 PM | Thị trường

Sau dừa tươi, đến dừa khô cũng rớt giá thảm, so với thời điểm kỷ lục cách đây 3 tháng, giá dừa khô mất đến đến 2/3 giá.

Ngày 15-12, thông tin từ các đầu mối thu mua dừa ở ĐBSCL cho biết giá dừa khô (dừa nguyên liệu) hiện chỉ 70.000 đồng/chục trong khi hồi giữa tháng 9 vừa qua là 220.000 – 230.000 đồng/chục.

Nhiều nông dân bất ngờ khi giá dừa sụt giảm đáng kể trong khi chi phí sinh hoạt tăng.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Cao Bá Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dừa Việt Nam, cho hay giá dừa khô dù đã hồi phục so với cách đây 4 tuần là 60.000 đồng/chục nhưng hiện vẫn còn rất thấp.

Theo ông Khoa, giá dừa khô năm nay biến động quá lớn, kỷ lục là giai đoạn giữa năm khiến các doanh nghiệp phải tìm nguồn nhập khẩu để duy trì sản xuất.

Giá dừa khô giảm mạnh: Từ kỷ lục đến thực trạng thị trường hiện nay - Ảnh 2.

Dừa khô mất 2/3 giá so với lúc đỉnh

Tính đến 10 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã nhập đến 67 triệu USD dừa nguyên liệu, tăng 342% so với cùng kỳ năm ngoái, trở thành chủng loại rau quả tăng trưởng nhập khẩu cao nhất của Việt Nam.

Nguồn nhập tới từ Indonesia, Thái Lan và Papua New Guiea, trong đó, nguồn dừa khô giá rẻ từ Thái Lan đã hạ nhiệt giá dừa khô trong nước.

Ông Khoa dự báo giá dừa khô đang bước vào chu kỳ tăng trở lại do nhu cầu tiêu dùng mua lễ hội cuối năm. Do đó, từ nay đến tháng Giêng, giá dừa khô có thể lên mức 100.000 – 120.000 đồng/chục. "Mức giá hiện nay và sắp tới nông dân vẫn có lãi" – ông Khoa nhìn nhận.

Theo An Na

Người lao động

