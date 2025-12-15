Sản phẩm công nghệ dữ liệu được 'mở đường' để đi vào đời sống

Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia Việt Nam 2025 (TECHFEST 2025) đã chính thức khép lại. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức từ ngày 12–14/12 tại Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong cả nước.

Tại Lễ khai mạc TECHFEST 2025, chủ nhân các giải thưởng của cuộc thi Data for Life đã được công bố và trao thưởng. Theo đó, giải Nhất thuộc về đội Cheppy; hai giải Nhì được trao cho Intron và Factorem; các giải Ba thuộc về Viditec, Thăng Hoa và Landbase.

Data for Life 2025 là cuộc thi do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, trường đại học, địa phương, doanh nghiệp công nghệ cùng các tổ chức đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước. Với vai trò kết nối dữ liệu – công nghệ – chính sách – thị trường, Data for Life mùa 3 thu hút khoảng 2.900 đội thi với hơn 9.100 thí sinh tham gia.

Trong khuôn khổ TECHFEST 2025, tọa đàm “Định hướng phát triển và hỗ trợ sản phẩm cuộc thi” đã được diễn ra để đơn vị tổ chức, Ban Giám khảo và các đội đạt giải cùng trao đổi, thảo luận về các hướng hoàn thiện, hỗ trợ và phát triển các giải pháp sau cuộc thi.

Phát biểu tại tọa đàm, Trung tá Lương Thị Thu Trang - Đại diện Ban tổ chức cuộc thi Data for Life cho biết, nếu ở các mùa trước nhiều đội thi mới dừng ở ý tưởng hoặc bản demo, thì năm nay các đội thi bắt buộc phải có sản phẩm hoàn chỉnh, thể hiện rõ tính ứng dụng và khả năng triển khai thực tế, được kiểm chứng trực tiếp thông qua vòng triển lãm trong khuôn khổ TECHFEST Việt Nam 2025.

Trung tá Lương Thị Thu Trang - Đại diện Ban tổ chức cuộc thi Data for Life

Theo Ban Tổ chức, việc đưa vòng triển lãm vào cấu trúc cuộc thi giúp đánh giá sát hơn khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường của các sản phẩm, đồng thời thúc đẩy mô hình liên kết “ba nhà” gồm Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp. Trong đó, kết nối với các quỹ đầu tư, doanh nghiệp bảo trợ và trung tâm đổi mới sáng tạo được xác định là yếu tố then chốt để sản phẩm tiếp tục được ươm tạo và triển khai, thay vì chỉ dừng ở giải thưởng.

Tại tọa đàm, ông Ngô Quốc Thái - đại diện Ban Giám khảo đánh giá cao đội Cheppy (chủ nhân giải Nhất) ở mức độ hoàn thiện và khả năng vận hành thực tế. Giải pháp ứng dụng AI hỗ trợ học tiếng Anh cho học sinh Tiểu học và THCS được nhận định phù hợp với thị trường Việt Nam, có quy mô lớn và nhu cầu rõ ràng. Đối với đội đạt giải Nhì Factorem đến từ Singapore, ông Thái cho rằng đây là giải pháp mang tầm quốc tế, tập trung vào kết nối chuỗi cung ứng giữa nhà sản xuất và các đơn vị mua linh kiện.

Ông Ngô Quốc Thái - Đại diện Ban Giám khảo cuộc thi Data for Life

Ban Giám khảo cũng chỉ ra những điểm cần hoàn thiện sau cuộc thi, như mở rộng nguồn dữ liệu để nâng cao độ chính xác của mô hình AI, xây dựng chiến lược kinh doanh rõ ràng và tận dụng các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox). Việc mở dữ liệu được cho là yếu tố quan trọng để các sản phẩm dữ liệu phát triển bền vững trong các mùa tiếp theo.

Từ góc độ đội thi, bà Phạm Thu Ngân - đại diện Cheppy cho biết hành trình tham gia Data for Life giúp sản phẩm không chỉ hoàn thiện về công nghệ mà còn được kiểm chứng trực tiếp với thị trường. Việc nhiều giáo viên và trung tâm tiếng Anh trải nghiệm sản phẩm tại vòng triển lãm đã mở ra cơ hội hợp tác ngay trong thời gian diễn ra sự kiện. Cheppy kỳ vọng tiếp tục nhận được hỗ trợ về chính sách và kết nối để mở rộng ứng dụng, góp phần giữa các vùng miền, hỗ trợ giáo viên và học sinh trong điều kiện thời lượng học trên lớp còn hạn chế, đồng thời mở rộng sản phẩm sang các nhóm người học khác.

Bà Phạm Thu Ngân - Đại diện Cheppy (đội đạt giải Nhất)

Qua các trao đổi tại tọa đàm, các đại biểu nhận định Data for Life đang từng bước vượt ra khỏi khuôn khổ một cuộc thi, trở thành không gian kết nối các ý tưởng sáng tạo và giải pháp dữ liệu với nhu cầu thực tiễn của xã hội. Những chia sẻ từ Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các đội đạt giải cho thấy nhiều sản phẩm có tiềm năng phát triển nếu tiếp tục được hoàn thiện và hỗ trợ đúng hướng.

Tọa đàm cũng góp phần khẳng định vai trò của dữ liệu, công nghệ và con người trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đồng thời gợi mở các hướng tiếp cận cho việc phát triển và triển khai các giải pháp phục vụ cộng đồng, doanh nghiệp và Nhà nước trong thời gian tới.