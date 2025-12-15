Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bỏ xa Mỹ, một công ty Trung Quốc đã ra mắt công nghệ cho phép con người điều khiển robot bằng smartphone

Theo Tech in Asia, Unitree Robotics đã ra mắt nền tảng phát triển Unitree Robotics, được mô tả là cửa hàng ứng dụng dành cho robot hình người đầu tiên trên thế giới.

Nền tảng này của Unitree Robotics sẽ được tích hợp trên điện thoại thông minh, cho phép con người dễ dàng thao tác điều khiển robot nhằm phục vụ cuộc sống.

Một số tính năng nổi bật của nền tảng mới đã được phía công ty robot đến từ Trung Quốc giới thiệu như: điều khiển từ xa thông qua camera điện thoại, khả năng tải lên, chia sẻ, tải xuống các bộ dữ liệu huấn luyện và chuỗi hành động.

Trước mắt, con người có thể điều kiển robot để chơi thể thao và tương lai là điểu khiển chúng phục vụ cuộc sống.

Unitree cho biết người dùng có thể truy cập, can thiệp và huấn luyện robot thực thiệu nhiều màn trình diễn khác nhau, bao gồm võ thuật và các bài tập nhảy.

Ngoài ra, người ta cũng có thể huấn luyện robot thực hiện nhiều công việc khác như, dọn dẹp nhà cửa, mang vác vật nặng vv...

﻿Với việc ra mắt một cửa hàng ứng dụng dành cho robot hình người, Unitree Robotics đã tiến một bước dài trong hành trình biến những khối kim loại vô tri trờ thành công cụ phục vụ con người.

﻿Trước đó, Unitree cũng tung ra một đoạn video cho thấy robot hình người G1 của hãng có thể chơi bóng rổ, đấm bốc, nhào lộn và thực hiện một loạt các động tác di chuyển khó khác không thua kém những vận động viên chuyên nghiệp.

Robot Optimus của Tesla.

Về phía Tesla, công ty đối thủ của Unitree cũng vừa công bố các video cho thấy robot Optimus của họ có khả năng thực hiện những chuyển động phức tạp như, xoay người, bước chân nhịp nhàng và thậm chí nhảy múa.

Những khoảnh khắc này xuất hiện trên các kênh chính thức của Tesla và được Elon Musk chia sẻ công khai. Tuy nhiên từ hình ảnh cho thấy, Tesla vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nhiều dạng vận động để cải thiện khả năng di chuyển của robot. Còn cách bước tiến của công ty của Trung Quốc một khoảng khá tương đối.

Hiện phía Unitree đang chuẩn bị cho đợt IPO trên sàn Star Market của Thượng Hải và gần đây đã hoàn thành quy trình hướng dẫn trước IPO.

Các 'pháp sư Trung Hoa' biến mùa đông khắc nghiệt thành mùa 'hốt bạc' như thế nào?

Đức Minh

