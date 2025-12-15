Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Các 'pháp sư Trung Hoa' biến mùa đông khắc nghiệt thành mùa 'hốt bạc' như thế nào?

Các 'pháp sư Trung Hoa' biến mùa đông khắc nghiệt thành mùa 'hốt bạc' như thế nào?

Khi nhiệt độ giảm mạnh trên khắp miền bắc Trung Quốc, một làn sóng du lịch mới bùng nổ, biến cái lạnh của mùa đông thành sức nóng kinh tế không thể phủ nhận.

China Economic, tờ tạp chí chuyên về kinh tế đã thực hiện một cuộc khảo sát người dân ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc. Đa phần người dân đều rất hào hứng khi mùa đông đến. Họ có cơ hội để trải nghiệm các môn thể thao trên tuyết cũng như đón thêm nhiều lượt khách du lịch.

Các chuyến du lịch kết hợp trải nghiệm trượt tuyết ở Trung Quốc đang thu hút đông đảo du khách.

﻿Tạp chí China Economic cũng khẳng định, chính sách đẩy mạnh du lịch trong mùa đông tuy không mới, nhưng đến thời điểm hiện tại nó mới thực sự được đẩy mạnh ở nhiều địa phương miền Bắc Trung Quốc, giúp quốc gia này thu hút nhiều lượt khách du lịch.

Cụ thể, Trung Quốc đã định vị du lịch mùa đông như một động lực mới cho tăng trưởng chất lượng cao, đặc biệt là kể từ khi Thế vận hội mùa đông 2022 được tổ chức ở Bắc Kinh. Sự kiện này đã khơi dậy cảm hứng của người dân đối với các môn thể thao mùa đông. Chính phủ đã đặt mục tiêu nền kinh tế mùa đông sẽ đạt 1,5 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 212 tỷ đô la Mỹ) vào năm 2030.

"Trong thời gian nghỉ đông, lượng khách du lịch gần như đạt mức tương đương với thời điểm cao điểm Tết Nguyên đán", Trang Hoành, quản lý tiếp thị của một khu nghỉ dưỡng ở Tân Cương cho biết.

Những thành phố lớn nằm trong vùng vành đai tuyết của Trung Quốc đều đang chạy đua để mở rộng các dịch vụ du lịch mùa đông của mình.

Công viên thế giới băng tuyết thu hút hơn 3,5 triệu lượt khách trong năm 2024.

Tại Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang ở cực bắc, đã xây dựng và ra mắt công viên "Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân". Tạp chí China Economic mô tả nơi đây như một xứ sở thần tiên băng tuyết, diện tích rộng 1,2 triệu m2 với các điểm tham quan mới và dịch vụ được nâng cấp.

Trong mùa đông năm ngoái, công viên này đã thu hút hơn 3,56 triệu lượt khách cả trong nước lẫn quốc tế đến thăm quan.

Ngoài xứ sở băng tuyết, Hắc Long Giang cũng đang thử nghiệm những phương pháp mới để duy trì đà phát triển. Tỉnh này gần đây đã đăng cai tổ chức giải "Siêu vô địch thể thao trên băng" lần đầu tiên, theo bước các giải đấu "thể thao kết hợp" khác được khởi xướng ở Quý Châu và Giang Tô.

Theo ông Vương Hiền Vũ, giám đốc Sở Thể thao tỉnh Hắc Long Giang cho biết, bên cạnh việc tổ chức giải "Siêu vô địch", tỉnh sẽ tận dụng nguồn tài nguyên du lịch đặc sắc và hiệu ứng từ giải đấu để tổ chức lễ hội văn hóa thành phố, các cuộc thi nhiếp ảnh du lịch cùng nhiều hoạt động khác xung quanh địa điểm thi đấu chính. Từ đó, tạo cho du khách trải nghiệm độc đáo kết hợp giữa thể thao, du lịch giải trí và tiêu dùng đặc sản.

Vẻ đẹp của những ngôi làng tuyết miền Bắc Trung Quốc.

Lượng người yêu thích trượt tuyết cũng ngày càng tăng ở miền Nam Trung Quốc. Tại các vùng hiếm khi có tuyết rơi, nhiều khu trượt băng và tuyết trong nhà đang mọc lên, đưa thể thao mùa đông vượt ra khỏi khu vực truyền thống phía Bắc.

Một trong những khu nghỉ dưỡng mới được khai trương vào tháng 9 năm nay tại trung tâm công nghệ cận nhiệt đới Thâm Quyến đã trở thành điểm đến nghỉ dưỡng mùa đông được ưa thích. Với vốn đầu tư 29,6 tỷ nhân dân tệ, cơ sở này hiện đón hơn 5.000 lượt khách mỗi ngày.

"Chỉ mất chưa đến một giờ đi từ Tây Cửu Long, Hồng Kông đến đây bằng tàu cao tốc," một người đam mê trượt tuyết đến từ Hồng Kông cho biết.

Trâu Tân Hiền, giáo sư tại Đại học Thể thao Bắc Kinh cho biết, việc mở rộng các môn thể thao mùa đông sang miền Nam Trung Quốc giúp thu hẹp khoảng cách Bắc-Nam, đồng thời thúc đẩy thị trường, tạo động lực tăng trưởng cho toàn bộ chuỗi giá trị du lịch mùa đông.

Nhiều đơn vị chuyên cung cấp dụng cụ, thiết bị phục vụ hoạt động thể thao, dịch vụ đi kèm nghỉ dưỡng đã tận dụng cơ hội để kiếm bộn tiền.

Theo một báo cáo nghiên cứu được tạp chí China Economic trích dẫn, quy mô ngành công nghiệp không khói của Trung Quốc ngày càng được mở rộng. Riêng du lịch mùa đông dự kiến sẽ đạt 1000 tỷ nhân dân tệ trong năm nay.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng mùa đông năm 2025, chi tiêu của người tiêu dùng cho các môn thể thao và hoạt động liên quan đã vượt quá 187,5 tỷ nhân dân tệ, tăng hơn 25% so với năm trước.

